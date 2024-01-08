桃園平日只要469元起就有韓式火烤兩吃，真的非常超值

韓舍韓式烤肉就在小米之前分享過的饗和牛旁，這兩家店是同個餐飲公司，主打超值吃到飽~

平日中午每人只要469元、晚餐及假日每人只要539元，難怪即使平日中午就人潮滿滿

除了厚切五花豬、梅花豬，還有頂級安格斯牛、牛小排等多種肉品可供選擇。

加上多種韓式小菜、新鮮生菜、石鍋拌飯、飲品及甜點通通吃到飽，讓客人吃飽飽離開~

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉韓舍韓式烤肉位置及停車方式

*******************

韓舍韓式烤肉就在桃園火車站前站的站前大樓2樓，隔壁就是饗和牛。

附近停車場挺多的，對開車的朋友來說很方便~

👉韓舍韓式烤肉環境介紹

*******************

裝潢帶有古典風格，店內以6人座的桌椅為主。

每桌都有兩個電熱烤爐及電磁爐，大家可以烤肉、煮火鍋一起來，吃好吃滿

靠窗的座位很適合晚上一邊吃美食、一邊看街景喔

👉韓舍韓式烤肉菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

消費費用： 平日午餐 NT469/每人

晚餐/假日全天 NT539/每人

兒童價：

80CM以下…………………免費

80CM～100CM……清潔費NT100元

100CM～120CM……清潔費NT170元

120CM～140CM….半價

以上價格均另加收10%服務費

韓舍獨家設計的鐵烤盤，二邊特別往中間下斜，有利於烤肉時引導瀝油，肉片也較不易沾黏烤盤上

電熱烤爐也有經過多次測試，鐵烤盤溫度能維持在最佳的烤肉溫度260℃~

大家也可以參考建議吃法，享受食材最佳風味喔！

👉韓舍韓式烤肉用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤來吃她最愛的韓式烤肉，因為她最愛肥肥的肉 (謎之聲:小彤愛肥喔?)

加上多樣的韓式小菜，可以吃肉又可以解膩，讓我們一直保持吃到飽的戰力

店家提供冰沙免費喝，酸V很解膩，肉肉吃多了，可以多喝幾杯喔。

此外還有韓式泡菜、辣豆芽、柚香蘿蔔、黑木耳等多樣的韓式小菜吃到飽~

店員會推著餐車，經過時可以請店員加

韓式泡菜屬於比較重口味，酸V帶微辣的口味，可以用生菜包著肉和泡菜一起吃

醃洋蔥

黑木耳

海帶芽

柚香蘿蔔

辣豆芽是韓式小菜必備的，醃漬挺入味的喔

洋蔥和蒜片跟五花豬一起吃非常地搭。

蔥絲和沾醬也有提味和解膩的作用喔

餐車有季節蔬菜和火鍋料，店員推著餐車經過時，只要遞上白色盤子就可以跟他們加點

蔬菜有洋芋、玉米、高麗菜、青江菜、木耳等，可以拿來煮火鍋。

火鍋料有年糕、花枝丸、小香腸、貢丸、甜不辣片等~

韓式泡麵和小彤最愛的麻吉燒都是少不了的

這些料可以拿來煮火鍋，煮出自己的部隊鍋喔！

開始烤肉囉！

韓式烤肉經典的厚切五花豬和梅花豬是少不了的

獨家設計的鐵烤盤，二邊特別往中間下斜，有利於烤肉時引導瀝油，肉片也較不易沾黏烤盤上，烤肉吃起來比較少油、清爽~

肉片放在烤盤上就可以聽見滋滋作響的聲音，而且不易沾黏在烤盤上超讚的

熱烤爐有經過多次測試，讓鐵烤盤溫度能維持在最佳的烤肉溫度260℃，不易將肉烤焦。

五花豬烤好後可以用剪刀剪小，搭配洋蔥、蒜片一起吃是經典美味

梅花豬油花較少，吃起來不柴有嫩帶嚼勁的口感，可以搭配蔥絲和沾醬一起吃

小米真的很想加點啤酒，不過今天要開車沒辦法喝酒，真的好可惜喔。

也可以用生菜包肉或沾醬搭配著吃~

沾醬從左到右是水果沾醬、韓舍辣醬和味噌沾醬，水果沾醬是比較酸V的滋味，辣醬屬於重口味但不會太辣，味噌沾醬鹹鹹甜甜挺不錯的

建議大家肉品可以先吃原味，重口味的朋友再沾醬來吃。

店家還會提供雞蛋、起司和韓式泡菜，讓客人自製CAS烘蛋，一樣可以吃到飽喔

第一種吃法是將蛋液、起司及泡菜倒入烘蛋槽，稍微凝固時，用湯匙攪拌就可以品嘗韓式起司蛋~

第二種吃法是倒入蛋液、起司及泡菜後，待較凝固時，先用湯匙順著蛋的周邊挑起再翻面，避免底部燒焦，烤熟後就可以品嘗韓式烘蛋

烘蛋吃起來很像脆皮版的玉子燒 XD

除了五花豬和梅花豬外，還有頂級豬里肌、牛小排、安格斯牛、熟成板腱牛、穀飼板腱牛和小肥牛可以火烤兩吃

個人偏愛熟成板腱牛，烤肉時香氣特別濃郁，經由烤盤瀝油吃起來也沒那麼膩~

穀飼板腱，不過個人偏愛熟成板腱牛

喜歡吃油花的朋友，小肥牛也不錯，有油脂甘甜和嫩中帶嚼勁的口感~

頂級牛小排口感和油花都挺不錯的

這是安格斯牛，大家可以先點一輪吃看看，之後再專攻自己喜愛的肉品喔

不吃牛也不愛油花的朋友可以點豬里肌，對愛吃油花的我們來說豬里肌太瘦了 XD

店家提供大醬鍋可以煮火鍋，湯頭屬於清爽的口味。

小米建議大家可以自行加入泡菜和辣醬調配韓式泡菜鍋，涮肉會更美味

可以自製部隊鍋，多人來一起吃應該會很過癮喔

石鍋拌飯一起拌著吃很香喔~

多種飲品提供無限暢飲，小米很喜歡蔓越莓冰沙，甜螞蟻可以喝薰衣草奶茶，不喝甜的朋友可以喝麥茶、茉莉綠茶。

喜歡喝啤酒的朋友可以加價點啤酒喔

如果同行有壽星，訂位時可以註明，店家就會送上特製生日甜點給壽星小驚喜

甜點有黃豆粉冰淇淋、黑蜜寒天凍和桂圓紅棗綠豆仁甜湯，以吃到飽來說甜點挺精緻的，甜螞蟻們吃飽後還可以甜點吃到飽滿足第二個胃喔

個人很喜歡黃豆粉冰淇淋，黃豆粉甜香和冰淇淋甜味結合很不錯~

想喝熱的可以點桂圓紅棗綠豆仁甜湯，清甜滋味挺不錯的

黑蜜寒天凍~

以上是我們的心得分享，韓舍韓式烤肉平日中午吃到飽只要469元，在寒冷的冬天火烤兩吃最棒了，小米推薦給大家

👉韓舍韓式烤肉營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：韓舍韓式烤肉-桃園店

🏠地址：桃園市桃園區復興路83號2樓

☎電話：03 338 1010

⏰營業時間： 11:00~22:00

➡️刷卡及現金交易/收取10%清潔費

韓舍韓式烤肉官方網站

線上訂位

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我