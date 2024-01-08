桃園平日只要469元起就有韓式火烤兩吃，真的非常超值
韓舍韓式烤肉就在小米之前分享過的饗和牛旁，這兩家店是同個餐飲公司，主打超值吃到飽~
平日中午每人只要469元、晚餐及假日每人只要539元，難怪即使平日中午就人潮滿滿
除了厚切五花豬、梅花豬，還有頂級安格斯牛、牛小排等多種肉品可供選擇。
加上多種韓式小菜、新鮮生菜、石鍋拌飯、飲品及甜點通通吃到飽，讓客人吃飽飽離開~
快跟著小米一起去看看吧。
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👉閱讀很方便
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👉韓舍韓式烤肉位置及停車方式
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韓舍韓式烤肉就在桃園火車站前站的站前大樓2樓，隔壁就是饗和牛。
附近停車場挺多的，對開車的朋友來說很方便~
👉韓舍韓式烤肉環境介紹
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裝潢帶有古典風格，店內以6人座的桌椅為主。
每桌都有兩個電熱烤爐及電磁爐，大家可以烤肉、煮火鍋一起來，吃好吃滿
靠窗的座位很適合晚上一邊吃美食、一邊看街景喔
👉韓舍韓式烤肉菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
消費費用： 平日午餐 NT469/每人
晚餐/假日全天 NT539/每人
兒童價：
80CM以下…………………免費
80CM～100CM……清潔費NT100元
100CM～120CM……清潔費NT170元
120CM～140CM….半價
以上價格均另加收10%服務費
韓舍獨家設計的鐵烤盤，二邊特別往中間下斜，有利於烤肉時引導瀝油，肉片也較不易沾黏烤盤上
電熱烤爐也有經過多次測試，鐵烤盤溫度能維持在最佳的烤肉溫度260℃~
大家也可以參考建議吃法，享受食材最佳風味喔！
👉韓舍韓式烤肉用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤來吃她最愛的韓式烤肉，因為她最愛肥肥的肉 (謎之聲:小彤愛肥喔?)
加上多樣的韓式小菜，可以吃肉又可以解膩，讓我們一直保持吃到飽的戰力
店家提供冰沙免費喝，酸V很解膩，肉肉吃多了，可以多喝幾杯喔。
此外還有韓式泡菜、辣豆芽、柚香蘿蔔、黑木耳等多樣的韓式小菜吃到飽~
店員會推著餐車，經過時可以請店員加
韓式泡菜屬於比較重口味，酸V帶微辣的口味，可以用生菜包著肉和泡菜一起吃
醃洋蔥
黑木耳
海帶芽
柚香蘿蔔
辣豆芽是韓式小菜必備的，醃漬挺入味的喔
洋蔥和蒜片跟五花豬一起吃非常地搭。
蔥絲和沾醬也有提味和解膩的作用喔
餐車有季節蔬菜和火鍋料，店員推著餐車經過時，只要遞上白色盤子就可以跟他們加點
蔬菜有洋芋、玉米、高麗菜、青江菜、木耳等，可以拿來煮火鍋。
火鍋料有年糕、花枝丸、小香腸、貢丸、甜不辣片等~
韓式泡麵和小彤最愛的麻吉燒都是少不了的
這些料可以拿來煮火鍋，煮出自己的部隊鍋喔！
開始烤肉囉！
韓式烤肉經典的厚切五花豬和梅花豬是少不了的
獨家設計的鐵烤盤，二邊特別往中間下斜，有利於烤肉時引導瀝油，肉片也較不易沾黏烤盤上，烤肉吃起來比較少油、清爽~
肉片放在烤盤上就可以聽見滋滋作響的聲音，而且不易沾黏在烤盤上超讚的
熱烤爐有經過多次測試，讓鐵烤盤溫度能維持在最佳的烤肉溫度260℃，不易將肉烤焦。
五花豬烤好後可以用剪刀剪小，搭配洋蔥、蒜片一起吃是經典美味
梅花豬油花較少，吃起來不柴有嫩帶嚼勁的口感，可以搭配蔥絲和沾醬一起吃
小米真的很想加點啤酒，不過今天要開車沒辦法喝酒，真的好可惜喔。
也可以用生菜包肉或沾醬搭配著吃~
沾醬從左到右是水果沾醬、韓舍辣醬和味噌沾醬，水果沾醬是比較酸V的滋味，辣醬屬於重口味但不會太辣，味噌沾醬鹹鹹甜甜挺不錯的
建議大家肉品可以先吃原味，重口味的朋友再沾醬來吃。
店家還會提供雞蛋、起司和韓式泡菜，讓客人自製CAS烘蛋，一樣可以吃到飽喔
第一種吃法是將蛋液、起司及泡菜倒入烘蛋槽，稍微凝固時，用湯匙攪拌就可以品嘗韓式起司蛋~
第二種吃法是倒入蛋液、起司及泡菜後，待較凝固時，先用湯匙順著蛋的周邊挑起再翻面，避免底部燒焦，烤熟後就可以品嘗韓式烘蛋
烘蛋吃起來很像脆皮版的玉子燒 XD
除了五花豬和梅花豬外，還有頂級豬里肌、牛小排、安格斯牛、熟成板腱牛、穀飼板腱牛和小肥牛可以火烤兩吃
個人偏愛熟成板腱牛，烤肉時香氣特別濃郁，經由烤盤瀝油吃起來也沒那麼膩~
穀飼板腱，不過個人偏愛熟成板腱牛
喜歡吃油花的朋友，小肥牛也不錯，有油脂甘甜和嫩中帶嚼勁的口感~
頂級牛小排口感和油花都挺不錯的
這是安格斯牛，大家可以先點一輪吃看看，之後再專攻自己喜愛的肉品喔
不吃牛也不愛油花的朋友可以點豬里肌，對愛吃油花的我們來說豬里肌太瘦了 XD
店家提供大醬鍋可以煮火鍋，湯頭屬於清爽的口味。
小米建議大家可以自行加入泡菜和辣醬調配韓式泡菜鍋，涮肉會更美味
可以自製部隊鍋，多人來一起吃應該會很過癮喔
石鍋拌飯一起拌著吃很香喔~
多種飲品提供無限暢飲，小米很喜歡蔓越莓冰沙，甜螞蟻可以喝薰衣草奶茶，不喝甜的朋友可以喝麥茶、茉莉綠茶。
喜歡喝啤酒的朋友可以加價點啤酒喔
如果同行有壽星，訂位時可以註明，店家就會送上特製生日甜點給壽星小驚喜
甜點有黃豆粉冰淇淋、黑蜜寒天凍和桂圓紅棗綠豆仁甜湯，以吃到飽來說甜點挺精緻的，甜螞蟻們吃飽後還可以甜點吃到飽滿足第二個胃喔
個人很喜歡黃豆粉冰淇淋，黃豆粉甜香和冰淇淋甜味結合很不錯~
想喝熱的可以點桂圓紅棗綠豆仁甜湯，清甜滋味挺不錯的
黑蜜寒天凍~
以上是我們的心得分享，韓舍韓式烤肉平日中午吃到飽只要469元，在寒冷的冬天火烤兩吃最棒了，小米推薦給大家
👉韓舍韓式烤肉營業時間地址
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🌟店家資訊：韓舍韓式烤肉-桃園店
🏠地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
☎電話：03 338 1010
⏰營業時間： 11:00~22:00
➡️刷卡及現金交易/收取10%清潔費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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