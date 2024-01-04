新竹也有冒煙小茶壺飲料了！IG網紅要注意啦～

真的只有享來點才能超越享來點！

東門市場最浮誇的享來點，01/01/2024最新推出冒煙小茶壺，再配限時限量的松葉蟹麵線和沙茶羊肉麵線超浮誇

整隻松葉蟹腳豪邁地鋪在麵線上，光看就很浮誇 XD

愛吃浮誇麵線的朋友快衝一波吧

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享來點就在小東門的旁邊，靠近阿平臭豆腐。

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台味十足的霓虹燈，加上日式風格的裝飾，很吸睛

在吧台用餐就像是置身日本街頭一樣~

享來點原本是賣創意麵線為主，在疫情期間老闆將有媽媽味道的滷肉飯帶來給新竹朋友享用。

使用滷肉絲鹹中帶甜的口味，再加上新鮮的雞佛及肥蚵就爆紅了！

後來陸續有不同浮誇新創意的海鮮滷肉飯的推出，一直讓新竹人驚艷不斷，這次推出新餐點想必又會掀起一波熱潮

老闆將松葉蟹腳燙熟後，會先剪開蟹腳方便客人食用~

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提醒大家務必提前電話預約或粉絲團預訂，不然現場真的要等

👉享來點 東門市場店用餐心得分享

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這次老闆推出 四季青 及 日月潭紅玉茶 兩款茶飲，一杯60元加小茶壺59元，可以做熱的或冰的。

過年即將來臨，來一杯冒煙小茶壺飲料不只療癒，現場的神明來敬茶取個好意頭^^

四季青清爽的茶味很清香不會有茶澀，日月潭紅玉茶的茶韻比較濃厚，茶味較濃香就看個人喜好囉！

冬季限定的松葉蟹麵線(498元) ，松葉蟹腳豪邁地鋪在麵線上

雖然老闆有先剪開蟹腳，還是有提供蟹鉗和剪刀方便客人食用~

雖然是活凍，但蟹肉挺鮮甜的

大口地吃蟹腳就是爽 XD

小彤說她吃的很滿足

沙茶羊肉麵線(元)羊肉有大火快炒過特別香，並不是川燙過

羊肉有嫩中帶嚼勁的口感，跟麵線很搭，是喜愛重口味的朋友必點的~

以下是之前的食記回憶！

六宮格套餐適合女士們享用，一個人可以吃很飽，大胃王的朋友可以再加點一碗滷肉飯

滷肉飯來自媽媽的味道，使用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感~

迷你版滷肉飯搭配唐揚雞、鮭魚卵、鮮蚵、叉燒、干貝、蝦子，組合成六宮格套餐(439元)

不會搶走個別食材的味道，像是吃蝦子有蝦胃 (謎之聲:什麼是蝦胃?)

老闆聽到客人的心聲，推出一個人也可以享用的鮭魚卵滷肉飯

鮭魚卵啵啵的口感在嘴巴爆開真的很爽，鮮味十足的鮭魚卵與滷肉飯結合，是重口味朋友的最愛~

飲料杯身有食來運轉和暴富發財字樣，大家快來收集吧！

睽違已久的三杯雞佛滷肉飯(329元)，終於重出江湖了

雞佛份量升級，能讓爸爸吃得很開心喔！

老闆使用的是土雞佛，雖然沒有火雞佛那麼大顆，但口感較為鮮甜。

以三杯方式料理，帶有濃郁的麻油、蒜香味

滷肉飯來自媽媽的味道，使用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感，鹹香的風味加上滿滿雞佛超下飯

另一道浮誇的餐點，神鬼奇航寶藏盒滷肉飯(1088元)，老闆將一整隻大章魚、九孔鮑魚、東石蚵仔和大白蝦鋪在滷肉飯上，就像是電影神鬼奇航中，大章魚環繞許多的寶物一樣

※僅能搭配滷肉飯，不可換麵線。

老闆霸氣使用整隻一公斤重的章魚，川燙後放入水中冰鎮~

小彤說她還是第一次直接吃整隻的章魚耶

這一碗才1088元真的很超值，整隻章魚如果在外面的日料店切片後料理，至少要賣到2000元

老闆有提供剪刀和夾子讓大家可以剪開好分食，當然也可以整隻直接吃啦 XD

章魚足飽滿肥嫩，口感挺Q彈的，沾上芥末醬油風味更佳喔

小彤說她忍不住親一口章魚哥 (謎之聲:粉絲們是不是很羨慕呢 XD)

清燉花生豬腳湯豬腳燉煮軟嫩入味，有滿滿的膠質甜味喔~

小菜大推台南下營燻茶鵝(240元)，屬於偏甜的南部風味，煙燻入味的鵝肉很下酒喔

這是老闆娘特製的乳酪布丁燒，Q彈的布丁搭配軟綿蛋糕體，一口吃有兩種不同層次的甜蜜滋味喔

特盛龍蝦痛風麵線 598元，老闆用料一點也不手軟，上頭有大隻的龍蝦、九孔鮑魚、小卷等數種海鮮，絕對是東門市場最浮誇的麵線了

滿滿濃郁的蝦膏超犯規的，肉質飽滿鮮甜，吃起來好過癮

蚵仔肥美又鮮甜，加上Q彈小卷、九孔鮑魚、蝦子等海鮮，一次擁有多層次享受，真的讓人很滿足啦～

愛吃辣的朋友，別忘了加點辣椒，跟滑順的麵線有1+1大於2的效果

小彤說她吃的很過癮

接下來是小米很推薦的金沙皮蛋Q貝魚卵滷肉飯(279元)和炙燒爆炒干貝鮭魚卵滷肉飯(469元)。

金沙皮蛋Q貝魚卵滷肉飯， 干貝及辣椒均勻拌炒後，加入魚卵、鹹蛋、皮蛋”雙蛋”繼續拌炒，讓干貝裹上雙蛋的香氣和濃郁滋味

金沙皮蛋Q貝魚卵爆炒後，口感類似之前很紅的吃土皮蛋醬，屬於偏重口味的鹹香很下飯~

他們家滷肉飯比較特別，用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感，鹹甜適中的滷肉絲也超下飯

米飯粒粒飽滿吸飽滷肉汁超香的，提醒大家快快拍完就要吃，不然一般的滷肉飯泡久是會軟的啦，別怪老闆 XD

炙燒爆炒干貝鮭魚卵滷肉飯(469元)，有干貝一家人大干貝和小干貝，兩種願望一次滿足

日本生食級干貝微微炙燒後，帶有脆口鮮甜的口感，小干貝有拌炒過，帶有鮮香味~

搭配有啵啵口感的鮭魚卵，浮誇的味蕾享受，海鮮控可不容錯過

日本生食級干貝可是比50元硬幣還大喔！

爆漿榴槤球(90元)外皮酥脆帶Q，搭配香甜的榴槤內餡，榴槤味不會太濃郁

麻糬燒魚板(80元)外層有軟酥的口感，搭配有嚼勁的麻糬、花生粉和煉奶，還挺特別的~

限量版開運杯套，大家快來集齊一套轉運、健康、財運及愛情吧！

(以下為以往食記分享)

火焰蝦多多滷肉飯(369元)，大碗的滷肉飯，舖上滿滿的18隻蝦蝦，而且老闆已經先剥好殼，食用上超方便，而且吃完18隻蝦蝦真的好補啊

老闆是先用蒜頭炒香蝦頭帶出的蝦膏蝦油，再來炒香蝦蝦的身體，讓蝦子不只彈牙鮮甜，還有蝦油的香氣！

最後蝦油還淋上滷肉飯上，米飯不只鹹香還有鮮蝦香，是多層次的感受^^，

此外他們家滷肉飯比較特別，用的是滷肉絲，嫩嫩帶點嚼勁的口感，鹹甜得宜的滷肉絲也超下飯

米飯是粒粒飽滿吸飽滷肉汁及蝦油超香的，小米特地快快拍完就吃口感還能保留。提醒大家快快拍完就要吃，不然一舨的滷肉飯泡久是會軟的啦~ 別怪老闆XD

這個又要做成暴動了！ 蚵仔鮭魚卵滷肉飯(279元)，超大顆的蚵仔搭著鮭魚卵及蝦卵三代同堂，小米吃完真的要痛風了

老闆說最近季節蚵仔很肥美！不過他說他是用秤重的，如果過了季節比較小顆一些，重量不變數量會變多XD

一吃下去是爆汁的蚵仔的甜美很過癮

再配鹹香的鮭魚卵及滷肉飯，三種享受一次擁有，真的讓人很滿足啦～

大家還不快來暴動？

大腸蚵仔雙拼滷肉飯(180元)。

大顆的鮮蚵來自東石就是肥美甜又多汁，提醒老闆是現點現燙所以才這麼鮮甜

大腸也滷得很入味的軟嫩，跟鹹香滷肉飯非常的搭～

沒想到還可以自己烤牛舌配麵線吃……. (極致牛舌麵線 299元)

石頭的熱度可以剛好烤完一盤牛舌，如果真的不夠熱可以請老闆換石頭唷。

在煎的過程中不時傳出陣陣香氣，7分熟的牛舌有彈牙的甜味，配上麵線來吃竟然不會有違和感耶！

好朋友車庫鹽酥雞(90元)也來支援石頭老闆了！

軟嫩的雞胸肉鹹酥鹹酥的很好吃，不用到竹北就可以吃到啦。

以上是我們的心得分享，享來點真的是東門市場最浮誇的麵線店了，真的沒有最浮誇，只有更浮誇

這個父親節就帶爸爸來享用浮誇的海鮮痛風餐，幫爸爸好好補身體吧！

👉享來點 東門市場店營業時間地址

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🌟店家資訊：享來點

🏠地址：東門市場1069號

影像博物館旁第二個巷子，中正路75巷（路口是花店）

☎電話：0933919977

⏰營業時間：

平日 11:00–14:30, 17:00–20:30

假日 11:00–14:30, 17:00–21:00（售完會提早休息）

公休日會公佈在粉絲團

粉絲團：享來點

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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