逢甲夜市平價美食，超便宜滷味三合院辣脆腸10元起，食材有特色超過30種品項，必吃招牌麻辣脆腸，醬汁很獨特，敢吃辣的一定要加辣更過癮。

目錄 三合院辣脆腸店家資訊

三合院辣脆腸菜單

三合院辣脆腸食材

三合院辣脆腸店家資訊

地址：台中市西屯區文華路10-12號(逢甲夜市)

電話：0424515940

營業時間：18:00–00:00(周二、周三公休)

台中逢甲夜市必吃美食再來一間，這間三合院辣脆腸位在逢甲夜市入口處文華路牌樓下，就在逢甲夜市大大的招牌正下方右手邊非常好找，在我很愛喝的花茶大師旁邊，赤鬼跟章魚丸的斜對面馬路。小小的攤位人氣很高，且真的好便宜，滷味10元起有夠平價，經過的人都會忍不住想買，尤其喜歡吃辣的朋友千萬別錯過，三合院辣脆腸的獨門醬汁加上特色辣醬，真的辣的你不要不要的超過癮。

台中好吃滷味辣脆腸就是這家，在總站夜市很有名，之前型男大主廚還有去採訪，在台中各大夜市都可以看到三合院滷味的蹤跡，中華路夜市、總站夜市、豐原太平洋夜市、還有逢甲夜市都吃的到唷。真的很幸運逢甲就有，離我超近的好棒，可以常常來買。

三合院辣脆腸菜單

檯面上琳瑯滿目的食材總共超過30種，且價格真的很便宜，都10-30元而已，只有招牌辣脆腸是算小份50元，大份100元，價格超平價不怕隨便拿爆表，且份量給的也很多，真的是佛心來著，便宜又好吃的冷滷味不能只有我知道。

三合院辣脆腸食材

以前是讓客人自己夾食材，疫情之後就改成直接跟店家點，統一由店家幫忙夾比較乾淨衛生，如果有不清楚價位都可以問店員，店員很親切，10元品項還滿多的，米血、大豆干、海帶、腰花、豆輪、黑輪、小麥卷等通通10元好便宜，另外像是水晶餃、貢丸、甜不辣這種一份3個20元，也可以混搭歐，如果是自己一個人吃想要吃多種品項，也可以3種各一個混搭20元。

招牌辣脆腸一定要點，還有這家的酸菜真的有夠好吃，只要點辣脆腸、豬小腸系列的都會附贈酸菜歐。

這間滷味都有先滷過，光看這個顏色就覺得好好吃很入味，然後基本滷味都有微辣，沒有辦法做不辣歐，但微辣是一般人都可以接受的辣度，喜歡吃辣的可以再額外加辣更過癮。

蔬菜類種類很多耶，一般冷滷味店蔬菜都沒這麼豐富，這間除了有基本款的花椰菜、小黃瓜、高麗菜等，竟然還有水蓮、龍鬚菜、秋葵等比較沒有那麼多店家會有的，愛吃蔬菜的一定會很喜歡這家，選項超級多樣化。蔬菜類一份都30元。

我個人超愛吃德式香腸，每次去滷味攤都一定要點的一道，很多汁加點辣更好吃。

還有一些滿特別的食材，像是小麥卷、碰皮(豬皮)，據說是跟雲林北港老店進貨，一般滷味很少看到這種特色食材，只有這邊吃的到，且小麥卷孔洞多會吸附滿滿醬汁跟辣，真的超級美味。

選好魯味之後，店員會詢問是否要辣，想要小辣中辣大辣都可以歐，如果不另外加就是基本款的醬汁，基本醬汁就有微辣的口感，因為第一次吃不確定多辣，所以我請店家幫我額外包辣椒，回家沾著吃。這個辣椒真的神好吃，且真的頗辣的，會很有後勁，一吃就上癮停不下來。

吃滷味也要有儀式感，回家把魯味擺盤，分裝出來大家夾著吃比較方便，在家裡開魯味趴踢(大誤)。

招牌麻辣脆腸真的必點，我以前不太敢吃內臟類，但這間的脆腸處理得很好，沒有我會害怕的味道，脆腸QQ的很有嚼勁，加辣加酸菜真的絕配，十分涮嘴，一吃就停不下來，這盤馬上被秒殺。

豬頭皮也是必點的品項，老公每次看到滷味店有豬頭皮都要來一份，煙燻豬頭皮很軟Q，且越嚼越香，每種食材都想加辣，真的無辣不歡，這家如果單賣辣椒一定生意超好。

這個粉肝長的也太像臺灣了吧好可愛，整個搞錯重點，粉肝再滷味店也滿少見的，口感軟嫩適中，吃起來粉粉嫩嫩也不腥，有機會來一定要點來吃看看。

這個就是碰皮，碰皮也是長輩會很懷念的食材，其他滷味店我也幾乎沒看到。碰皮就是炸豬皮，以為會很油膩結果一點也不會，吃起來軟軟的，有滿滿的膠質，沒錯就是吃滷白菜旁邊會出現的那個，碰皮也是吸滿醬汁，這個加辣記得沾一下就好，不然他很吸辣歐，就會辣到不要不要。

這一盤綜合魯味真的看得我口水直流，都是我的愛，超愛吃米腸、香腸、水晶餃、貢丸、鴨心等。米血也是魯的超級入味。

這間除了辣脆腸厲害之外，我也很愛他的其他滷味，主要是品項真的很多，且食材都很新鮮，重點還很便宜，腰花、米血、小麥捲等真的都只要10元，貢丸、甜不辣、水晶餃也只要20元還能混搭，隨便拿就一大盤，份量很多還可以跟家人一起分享，真的是台中夜市必吃美食。

看起來很重口味，但其實吃起來滿清爽，看起來很辣，其實基本的醬汁算微辣而已唷，如果愛吃辣記得額外加辣，個人超愛他的獨門辣醬，真的不管甚麼滷味加辣都好好吃。

這家真的是我看過冷滷味裡面蔬菜最多的一家，感覺平常吃到的冷滷味通常都沒有蔬菜類，頂多出現木耳、杏鮑菇、小黃瓜、高麗菜這幾種，這間竟然有龍鬚菜、水蓮、秋葵、花椰菜等，喜歡吃青菜的一定會喜歡這家。

小黃瓜十分清脆爽口，且一整條小黃瓜只要30元，切起來份量超級多，青菜也是很會吸醬汁，簡單川燙過的青菜，加上店家特製醬汁，就好吃到爆，自己住外面之後，每次去逢甲夜市都跑去買炸物、章魚燒等，幾乎都很少吃到青菜，以後可以來這邊買一些青菜回去配，感覺營養更均衡，蘿蔔味道有進去又不會死鹹滿剛好的，杏鮑菇切成小小片的醬汁更容易入味，水蓮、龍鬚菜有點微辣真的很開胃。

覺得很常經過這間三合院辣脆腸。但都沒有注意到她真的好可惜，吃過一次就上癮，馬上加入以後逢甲夜市必吃名單，價格真的親民平價，食材選擇性超多超過30幾樣，有很多外面滷味店沒有的特色食材，醬汁也很有特色，喜歡吃辣的一定要試看看，分享給大家啦。

歡迎加入猴屁的粉絲團

蛋糕喜歡到處吃喝玩樂。分享旅途的美好📷

💌信箱：[email protected]

💕文章分享：部落格、FB粉絲團、IG、Youtube、愛食記、窩客島

👉主要領域：台中美食、台北美食懶人包

👉台中美食社團：台中美食(我每天都不知道要吃什麼)

👉訂閱猴屁：LINE VOOM猴屁官方帳號

此篇文章與三合院辣脆腸合作