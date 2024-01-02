苗栗大湖草莓季11月開跑！

苗栗寵物友善草莓園推薦！高架草莓園，還有3隻萌萌的柴店長，很適合闔家大小帶小孩、毛寶貝來放電

大湖草莓推薦這家紅色琉璃瓦，已經在我口袋名單裡很久了，之前看超多IG分享他們家的草莓園

，一整個就是超級燒火的

一直很想來，今天終於有機會來朝聖了，NICO出發囉〜

【紅色琉璃瓦】位於大湖鄉淋漓坪的小村莊，遠離馬路，沒有污染及擁擠問題，有獨一無二的「草莓」

位置比較隱密比較山裡，來訪的遊客皆已事先預約所以不多，加上我們一早就來

，所以隨處可見又大又紅的大草莓

入園免費停車，車位有限，園區內停車位優先提供給預約用餐客人使用

映入眼簾的是獨棟的純白色建築相當吸睛，挑高大氣的採光空間，搭配簡約白色系搭配木質調的桌椅

，一路延伸的草皮區適合小朋友跑跳也成為超吸睛亮點

有別於一般的草莓園，結合了咖啡廳，咖啡廳名稱叫「SUHU Café」

用餐環境寬敞舒適，白色系的裝潢讓人舒服自在，在這裡舒服到讓人忘了時間

，彷彿來到了一個屬於森林的魔法空間〜

有室內、室外以及半室外，三種用餐區，因為冬日暖陽美好，坐戶外很舒服又能觀賞到完整的美麗的山景！

來紅色琉璃瓦之前有先做一下功課 ，我們打算先採草莓再來好好用餐！

最棒的是紅色琉璃瓦有控管入園遊客，實施每日分區開放，讓入園遊客有機會採收新鮮草莓

預約網址：紅色琉璃瓦草莓園 & SUHU Café | 立即訂位！inline 線上訂位預約

不過小編在這邊還是推薦大家想採草莓，一定要在店家營業的第一時間進場

，第一批進場採草莓的好處就是草莓數量最多也最完整

報到後可以拿到小提籃跟剪刀，就可以自由到草莓園區快樂採草莓啦

舉目所望都是一幅美麗的風景，讓人心曠神怡〜

分成「平面園區」和「高架園區」兩個區域，都有開放給觀光客採草莓

，地面鋪設有防水布，不用擔心鞋子弄得泥濘

1-6區都是高架草莓是非常輕鬆的，不用彎腰就可以採草莓，很簡單就能完成

7區草莓就長得接近地面上，當天這區草莓真的超級超級多，所以我們幾乎都在這區採

每一顆草莓都超紅超大顆的！

有些還像雞蛋那麼大，紅肉、多汁、Q軟，完美的果感，喜歡大草莓口感的朋友不能錯過！

我們今天採的是香水草莓，果皮紅中透亮、口感Q彈有嚼勁的品種

，最大的特色是它散發的馥郁香氣，果實越飽滿則越香甜多汁

真的很香，連NICO都不由自主一直聞哈哈

紅色琉璃瓦草莓密集度很高而且隨便都好大好紅太好採了，根本就不用花時間找尋

，隨手一剪都是大草莓，滿滿一盒草莓超幸福的唷！

採好的草莓再拿給櫃檯趁重就可以馬上知道金額(一斤$530)

甜蜜蜜的滋味讓人難忘，新鮮的草莓香氣在嘴裡炸開來，真的是超甜超好吃，完全不用加煉乳

接下來就坐後就是餐點的部分囉〜(摩拳擦掌)

進門就看到一整面蛋糕櫃，幾乎將每款蛋糕都加上草莓點綴，每一個看起來都好好吃喔〜

點餐方式以手機掃描QR CODE線上點餐，再到櫃台結帳即可

這裡真的太漂亮，拍了超多照片，跟餐點一起拍出最自然的照片，如果大家之後要去，直衝戶外區就對了

但礙於後面還有好幾攤要吃，所以我們只點了鬆餅+飲品

【草莓牛奶冰沙】

用新鮮的大湖草莓打成的清涼爽口冰沙，超！級！好！喝！

草莓果香與香醇濃郁的牛奶結合無疑是甜蜜又美好的滋味，冬天最無法抗拒的就是這一味！

【草莓可頌鬆餅】

這麼可愛的草莓可頌鬆餅，好好拍又好好吃，新鮮的就是不一樣

這裡的可頌鬆餅有別於一般紮實的美式鬆餅，咬下帶著可頌的酥脆、鬆餅的彈性，超奇妙的滋味

鬆餅上塗了甜甜的鮮奶油，上頭撲滿新鮮的草莓和草莓果乾點綴，酸酸甜甜的口感，一吃直接愛上！

今天天氣晴朗，三隻柴店長大概10點左右來巡店囉

是不是覺得可愛呢？

他們都很親人，客人可以與他們互動，喜歡狗狗但不能養的朋友們也能來這"嚕狗"過過癮

另外園區內還有販售許多草莓相關的產品伴手

因園區採果體驗僅開放給已預約入園，當日未預約民眾，雖無法入園採果

，但仍開放咖啡廳用餐，也有新鮮盒裝草莓可以買

小珊珊碎碎念：

我真的好喜歡這家草莓咖啡廳，大推！

在這裏你可以感受到草莓跟柴犬店長們都被用心照顧，看起來都體態健壯、健健康康

，他們家的草莓鮮紅大顆，外表都很漂亮，在採過程就可以聞到草莓香甜的氣息，品質真的很不錯

如果你今年還沒吃到草莓，那麽現在可以準備衝了

【Info】

紅色琉璃瓦 & SUHU Café

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪96-6號

營業時間：園區營業時間：08:30～17:30

採果：08:30～17:30 (最後入園17:00）

咖啡廳:09:30～17:30 （最後出餐17:00）

預約網址：紅色琉璃瓦草莓園 & SUHU Café | 立即訂位！inline 線上訂位預約

粉絲專頁：紅色琉璃瓦 & SUHU Café

IG專頁：紅色琉璃瓦草莓園 & SUHU Café（@redhousefarm_suhucafe）• Instagram 相片與影片

官網：苗栗大湖 ‧ 紅色琉璃瓦 草莓園

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