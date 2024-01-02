「鍋工館火鍋專門店」有著網美風的用餐環境，主打以個人享用的小火鍋的方式供餐，附餐菜盤採自助吧方式供應，是一間評價不錯的新竹火鍋店，google評論高達二千則，還能維持4.8的水準。

「鍋工館火鍋專門店」位於新竹巨城購物中心附近的巷弄間，大面落地窗就可以窺探店裡高質感的用餐環境。

一走進「鍋工館火鍋專門店」，映入眼簾的是森林系網美風格的彩繪牆，拍照打卡最適合了！

時尚的裝潢，搭配著明亮柔和的燈光，為用餐氛圍加分不少。

座位區多以四人座位為主，如果一個人用餐也有吧台區座位可獨享火鍋美味。

「鍋工館火鍋專門店」也算是親子友善餐廳，店內有不少兒童餐椅可取用。店裡服務人員也滿親切的，對我們家的寶貝也很熱情。

店裡最大的特色就是提供湯底試喝服務，先試喝幾款，再決定自已想要的湯頭。

選完主餐肉品和湯底之後，附餐是以自助吧方式供應，自助吧的陳列很整齊，大部分都是新鮮的蔬食類食材，也有幾樣火鍋料可拿取。備料十分充足，服務人員補菜的效率很高，唯一的缺點是取菜的空間略小。

肚子很餓的話可以先吃點白飯，白飯可以加點肉燥、肉鬆或咖哩醬。

麵類食材也可以自取。

飲品選項有四種，冰淇淋提供的是明果品牌，也是有四種。

「鍋工館火鍋專門店」主打的就是個人享用的小火鍋，所以沒有提供鴛鴦鍋。店裡提供的湯底都很特別，除了基本的日式柴魚清湯，另外有蒜蜆卜卜湯、胡椒豬肚湯、青花椒牛肉清湯、泰式酸辣湯、松露雞湯等。

肉盤的切片都是屬於大切片的，份量適中，肉質也相當不錯。

「安格斯板腱牛」的肉質細嫩，油花均勻分布，香甜肉汁溢滿口中；松阪豬肉質不乾柴，口感也相當不錯。

各類新鮮度十足的蔬食食材裝滿滿是一定要的，還有一旁鑲金邊的餐碗也讓人眼睛一亮。

火鍋料中比較特別的是少見的「水晶較」，Q嫩的外皮搭配著內餡鮮肉，口感佳！

我們選擇的湯底是「胡椒豬肚湯」和「蒜蜆卜卜湯」。前者喝起來稍有鹹辣的重口感，蒜蜆湯較為清爽，兩者喝起來都滿香醇順口的，一口接一口喝也不會覺得膩，我們都很喜歡！

還有這個「手工乾麵」我也滿喜歡的，在「胡椒豬肚湯」裡熬煮後更是對味。

整體而言，「鍋工館火鍋專門店」的用餐環境舒適，服務人員也很親切，肉品品質佳、湯底香醇好喝，自助吧食材新鮮。以個人小火鍋而言，餐價略高，肉品份量對於肉肉控而言，可能會有些不滿足；如果肉品的份量再提升的話，會更加分！

《店家資訊》

「鍋工館火鍋專門店」

地址：新竹市東區錦華街14號

電話：03-5352330

營業時間：週二至週五(11:30-14:30，17:30-22:00)、週六至週日(11:30-22:00)，週一公休

FB：https://www.facebook.com/guopot88/