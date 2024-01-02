喜愛吃沾麵嗎?那你一定不可錯過….

濃厚醬汁搭上Q彈粗麵條，口齒留香好滋味

二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、

日本好吃的美食相當多，壽司、串燒等等…

其中拉麵，也是廣受大家喜愛的美食之一

日本各地有不同的拉麵派系，而豚骨拉麵的發源地 福岡

博多拉麵當然是來福岡必吃的選擇拉~

博多運河城除了逛街購物看水舞外~

集結了八家知名人氣拉麵店，選擇多樣化，想吃哪一家就選哪一家!!

博多豚骨拉麵二男坊的副品牌 二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、

傳承了二男坊濃厚、溫潤、無腥臭味的概念

以濃縮豚骨湯頭搭配精選的Q彈滑順粗麵及獨特醬汁，絕妙口感令人記憶猶新。

點餐方式相當容易，採自助售票機方式進行點餐~

完成後將票券給服務人員即可~

多國語言操作介面，輕鬆點餐超容易

既然沾麵可說是本店的招牌，那當然要點上一份來吃吃~

辛味增豚骨拉麵，採用兩種豚骨特製醬汁，並搭上Q彈粗麵條

吸收滿滿醬汁的麵條，口口清爽不膩 超涮嘴 好吃到一口接一口~

吃不飽別擔心~

那來碗福岡特產明太子吧!!

綿密鹹香搭上白飯可說真的超下飯!!!

另一款綜合拉麵，也是超推必點的選項之一

不同於一般的拉麵，此款拉麵類似乾麵的方式呈現~

滿滿的料鋪在麵體上，上頭再加上一顆閃亮亮的蛋黃

筷子戳下~蛋黃緩緩流下，視覺感超十足….

寶貝小飄熱推>>

購物免手提 手機預購 輕鬆機場取貨 免稅輕鬆購物好方便 點此傳送門

叉燒、蔥花、豆芽、洋蔥、筍乾、雞蛋等等…菜料份量十足

將麵體與料拌均勻後，口口爽脆口感超豐富~

濃厚醬汁超對味~

將料及麵吃完後，還剩下少許的醬汁!!!

別以為這樣就結束喔!!!

加點清湯，就可以喝到一碗好喝的湯喔!!

吃飽喝足，也別錯過博多運河城著名的水舞秀

每小時不同主題水舞，精彩絕倫值得一賞~

還有期間限定的水舞，來博多運河城 逛街購物之餘

味覺視覺也都滿足~

博多運河城

二男坊 second 豚骨つけ麺 あんど、

福岡市博多區住吉1丁目2

營業時間 11:00-23:00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此