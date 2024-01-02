說到苗栗大湖當然第一個想到的就是採草莓！這次平日出遊趁沒有太多遊客，讓雷寶寶好好的享受了採草莓初體驗，不過因為我們來的時間是12月中，第一期草莓果實已經接近尾聲，好多草莓園都已經沒有草莓可採，這家如意高架牛奶草莓園大概是因為要往比較裡面走，所以我們很幸運的還有不少美麗草莓可以採，新鮮草莓吃起來滋味真不錯！

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苗栗大湖草莓季時間是幾月？

苗栗大湖草莓季就是草莓季進入盛產期的11月開始到隔年的4月，如果氣候沒有異常的話，有時候草莓季可以有到3、4次開花結果的機會，所以就一直有草莓可以採，但後來查資料發現11月開始的第一期果實是最大顆的時候，如果想要採大草莓就要早點來，另外有查到苗栗大湖採草莓即時資訊的粉專：https://www.facebook.com/dahu.com.tw ，建議前往之前看看最新資訊，甚至可以私訊粉專或打電話去草莓園，確認哪裡還有草莓可以採。

苗栗大湖採草莓價錢是多少？

苗栗大湖的草莓季期間所以草莓園都是採多少算多少，秤重量來計算價格的，查了一下採草莓價錢大約是１台斤約在$500～600元，提醒大家一定要先跟老闆確認好價錢。（小提醒！不可以邊採邊吃唷！照片裡雷寶只是擺拍，沒有真的吃下去唷！）

苗栗大湖如意草莓園在哪裡？

從大湖老街走苗55線往山邊方向前進，沿途的左右兩側通通都是草莓園，苗栗大湖如意草莓園是在順向的右手邊，經過小橋之後就會看大大草莓招牌寫著如意，前面有個小屋子就是櫃檯，前面有小小的空地可以停車。

苗栗大湖如意草莓園採草莓多少錢？

不確定是不是每家店整個草莓季都固定價錢，也不知道是不是已經第一期草莓已經剩不多，所以老闆有算我們比較便宜，我們採草莓的價格是秤重1台斤$460，老闆會直接給一個籃子裡面就是裝草莓的紙盒，底部已經墊好一層海綿防撞，因為我對重量比較沒有概念所以就多問了一下，老闆直接說這紙盒裝滿草莓大約就是2台斤，這樣自己可以用體積稍為判斷斟酌一下想採多少草莓。

苗栗大湖如意草莓園果實個大鮮紅

我們實在好幸運來到苗栗大湖是超好天氣，藍天白雲襯著綠葉紅果超迷人！雷寶先生忙著採草莓的同時，媽媽我忙著拍下眼前美景，苗栗大湖如意草莓園栽種品種是牛奶草莓也就是豐香草莓，成熟的鮮紅草莓個頭大的可以接近雷寶的手掌大，其他的也比一般菜市場的大顆，後來到住宿地點時候清洗品嚐起來軟甜多汁，不會酸是甜度剛剛好的。

苗栗大湖如意高架草莓採摘方便

記得小時候到大湖採草莓都是走在泥土田間，草莓會長在地上推起的小土丘，得要蹲下或是彎下腰才能採草莓，而且也容易弄到土所以髒兮兮，現在流行的高架草莓不僅走道好走又乾淨，草莓高度恰好就在眼前可以看清楚、輕鬆採，苗栗大湖如意草莓園的高架有兩層，高度正好低的適合小孩、高的適合大人，但我家雷寶先生沒有在認輸，很堅持他也要採高的那邊。

還好雷寶愛動手但沒有到非常愛吃草莓（之前很愛，這陣子反型），所以我們大概只採了不到1台斤，花費數百元滿足雷寶採草莓心願，他本人表示很開心也滿足，但不過他很堅持最大顆要拿回家給外婆吃，所以結果隔天去其他景點時候媽媽我還得小心翼翼提著紙盒行動。

如意高架牛奶草莓園｜地點、電話、營業時間

苗55線路旁，因為沒有地址所以請直接點到>> Google地圖位置

電話：0910-991595

營業時間：星期一至日 9:00～19:00