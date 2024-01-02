位在六合路靠近中華路透天三角窗很顯眼。

三角窗店面很寬敞應該是棟複合式店面，一樓側門是旅宿的大門入口處， 正門這高雅木門就是隅室咖啡大門入口處。

目前旅宿市場採取複合式經營是大勢所趨，台灣旅宿兼營餐廳是四處可見狀況，這間隅室咖啡是在今年9月初才開幕，論開幕時間應該還是一間新穎的咖啡廳，小高利用平日午餐時間專程前來品嚐與分享，來到這店面就覺得是間複合式透天店面，據說老闆不只經營這間旅宿兼早午餐餐廳，就連高雄知名癮燒品牌都是他所創立的，當走進二樓寬敞用餐空迎來是浪漫氣息，餐廳座位眾多卻是座無虛席，有點可惜就是有點吵鬧來破壞用餐氣氛，這裡餐點有早午餐、義大利麵、咖哩飯、溫沙拉、咖啡、茶飲、甜點….，菜色品項很多可供選擇定價可接受，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

厚重木門推開是步入二樓樓梯顧客休憩區。

佈置很優雅適合網美拍張美照與網友分享。

沿著寬敞樓梯往上走就感受到用心佈置。

當踏入二樓用餐空間眼前是綠意盎然佈置，有點南洋森林系很悠閒的氣氛。

上二樓馬上看到這超氣派優雅吧檯，這吧檯有服務與料理餐點兩者功能。

這寬暢開放式用餐空間有點峇里島風格，這與高雄亞熱帶溫度很融洽溫馨舒服，尤其這沙發坐下來特別悠閒真舒暢。

冷藏櫃裡有各式甜點供客人參考點選。

餐廳前方用餐空間較寬敞一樣巴厘島悠閒氣息，靠窗處採光好飄散出居家的氛圍。

小高選擇在餐廳後方空間坐下來用餐，在往後面走是餐廳洗手間供客人使用。

靠牆處有佈置花藝看起來就是很浪漫舒服，一旁還有放置各種酒品供顧客挑選，也有茶水與佐料供顧客自取使用。

這是從旅宿搭電梯上來的電梯出入口，因此我猜裡頭客人有旅宿的房客。

這是店家的用餐注意事項供消費參考，較重要有低消是每人一杯飲料或是套餐，早午餐跟部分餐點僅提供至16:00為止，這裡點餐需要掃QR碼方式來點餐。

菜單主要分類有早午餐類、義大利麵類、咖哩飯類、溫沙拉類、咖類及茶飲類等等，菜單品項很多定價稍微偏高些。

小高就選有雞時光390元與拿鐵咖啡130元。

有雞時光390元。

這盤有機雞時光份量很多定價390元稍微高些，這餐點有生菜、堅果、吐司、歐姆蛋及烤雞腿等。

這堅果溫沙拉鹹香開胃真好吃 。

這歐姆蛋蛋香濃郁帶點奶香滑嫩真好吃 。

這核桃吐司很濕潤充滿麵粉香氣好吃 。

這烤雞腿份量足夠表面烘烤到焦黃色，雞腿表皮焦香肉質入味多汁美味 。

這是拿鐵咖啡130元 ，這杯拿鐵口味就中規中矩不錯喝。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「隅室咖啡 us café」用餐空間南洋浪漫氛圍很舒適，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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位店家資訊：隅室咖啡 us café

地址：80141高雄市前金區六合二路128號2樓

營業時間：10:00～20:00

電話：07-9710556

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com