位於慈文路上的大三元鹹酥雞

有著超多樣的品項

刷醬，椒鹽還有特色醬料多種口味

加上同時有傳統和脆皮不一樣口感的雞排

都能夠讓人在宵夜獲得最棒的滿足

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

大三元鹽酥雞就在慈文路上

從中正路右轉慈文路後

右邊就會看到超明顯的招牌

這家就是大三元鹽酥雞

之後才知道原來開店的兩位闆娘都喜歡打麻將

才會這樣取名

兩位闆娘一位喜歡傳統口味雞排，一位喜歡脆皮雞排

乾脆就在一起開家鹹酥雞店

將各自喜歡的炸物品項經過大半年的籌備才開店喔!

所有的品項都放在冷藏櫃中

食材新鮮又琳瑯滿目

其中最少見的還有這種港口才有的鹽酥一口蟹

還有台南大扁

身為一個南部小孩真的超愛吃這個

不過要在桃園找到真的很難

當然傳統品項一個也不少

有種到大三元鹹酥雞就可以把想吃的一網打盡的感覺

而且好康怎麼可以錯過

不強迫人打五星就送臭豆腐薯條

這樣還有4.6的高分就顯得真的不簡單

另外也有集點活動

店家還超有誠意的

忘了帶就回家拿，當天都可以補登

品項光從牆壁就可以看到

連不須剝殼的泰國蝦也都有

幾乎就集全了夜市所有的炸物品項

眼花撩亂了嗎?

那就看實品照片來選更簡單

最後就是拿這樣的單子來點

如果是黃底就有加九層塔和蒜片

橘底則會有刷醬

要吃什麼還可以打電話來點餐

之後再來取餐更方便

還有外送軟體也有配合喔!

等候約15分鐘一大袋就準備好啦!

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要來開吃

脆皮雞排超大一個

根本就是袋子塞滿滿

不過雞排不是只要大就夠

還要有厚度，要不然吃起來真的會很空虛

還好大三元鹹酥雞真的沒在跟你客氣的

吃起來就是有厚度才會有肉汁阿!

這一份雞排雖然要85元

不過真材實料才更重要

臭豆腐薯條那麼少見當然也要試試看

臭豆腐薯條是有厚度的

而且是外皮酥脆，內裡鬆軟的口感

除了一般的椒鹽之外還可以搭配蜂蜜芥末或是泰式酸甜醬

這樣搭配吃起來變化更多也不容易膩

這是別家沒吃過的香蔥棒

感覺就像比蔥油餅縮小後拿去油炸

裡面意外的有點濕潤不會感覺乾乾的

喜歡香蔥味的人可別錯過

這一袋中有花枝燒以及台南大扁

花枝燒真的超推的

不會像炸魷魚一樣難咬

反而有厚度又風味十足

台南大扁當然是個人偏好

吃起來是濃縮過美味的甜不辣

而且因為薄所以會更酥脆

這一盒之中有蘿蔔糕，雞蛋豆腐以及糯米椒

蘿蔔糕和雞蛋豆腐雖然都是刷醬

不過口感可是有差別的喔!

而且就連外皮吃起來的感覺都不一樣

蘿蔔糕會比較札實

雞蛋豆腐則是更加柔嫩

糯米椒則是意外驚喜

原本想吃蔬菜但又都怕超油

於是闆娘就推薦糯米椒

比較清爽又沒有過於刺激的辣味

是能夠在味道上跟其他做出區別的品項

要下結論了喔!

大三元鹹酥雞有著超多樣的品項

根本就是夜市炸物大集合

再加上店家用心的做出口感以及味道的變化

還有到超晚的營業時間

不愧能成為桃園美食宵夜的推薦店家

店家基本資料=>

地址 : 330桃園市桃園區慈文路129號

電話 : 0917-448-095

營業時間 : 17:00~02:30(週日公休)

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