對於現在年輕人來說

社子島這個名詞

可能會是一個非常陌生的名詞

甚至聽到台北有社子島都還會露出疑惑的表情

而社子島就位於台北士林區延平北路七段上

這裡以前工廠林立，現在比較沒落

但這裡還有一間著名的路邊攤小吃店

社子島第一辣

賣超過６０年的老字號路邊攤小吃店

這間店一賣就是超過60年了

馬上帶大家瞧瞧有什麼厲害之處

社子島第一辣 目錄

社子島第一辣 店內環境

社子島第一辣 菜單

社子島第一辣 推薦餐點

社子島第一辣 評價

社子島第一辣 影片介紹

社子島第一辣 店家資訊

社子島第一辣店內環境

店家是一間路邊攤的餐車美食

但是有自己的一塊地

老闆在裡面搭車篷~

所以整體的環境算是半開放式空間

如果夏天來的話，會很熱

社子島第一辣菜單

店內的餐點有大腸麵線、甜不辣

肉圓、油粿、菜頭湯、貢丸湯等等

價格都是中規中矩不貴

比一般便宜5~10元左右

肉圓 45元

老闆的桌上有一瓶辣醬

想吃辣的朋友可以加

但建議大家一次不要加太多

真的會辣

這次有加一點點品嚐

是頭皮發麻的那種辣

不是我喜歡的類型

所以主要是吃肉圓了

不過座位上有類似沙茶醬的東西

加進去跟肉圓皮一起吃

格外的好吃

肉圓皮，軟Q又有彈性

口感極佳，好入口

醬汁也是甜鹹甜鹹

一口接一口的吃下肚

內餡的肉

則是採用肉條

味道還不錯

但是吃的時候不是很方便

然後也有一些筍絲

整體來說

表現算是中上等級

比較適合路過的時候過來吃

當然如果要特地過來吃也是可以的~

但就可能會比較像是久久來一次

不會常常來的那一種~

社子島第一辣 影片介紹

店名：社子島第一辣

營業時間：10:30~19:00

地址： 台北市士林區延平北路七段150巷口號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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