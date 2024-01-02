對於現在年輕人來說
社子島這個名詞
可能會是一個非常陌生的名詞
甚至聽到台北有社子島都還會露出疑惑的表情
而社子島就位於台北士林區延平北路七段上
這裡以前工廠林立，現在比較沒落
但這裡還有一間著名的路邊攤小吃店
社子島第一辣
賣超過６０年的老字號路邊攤小吃店
這間店一賣就是超過60年了
馬上帶大家瞧瞧有什麼厲害之處
店家是一間路邊攤的餐車美食
但是有自己的一塊地
老闆在裡面搭車篷~
所以整體的環境算是半開放式空間
如果夏天來的話，會很熱
店內的餐點有大腸麵線、甜不辣
肉圓、油粿、菜頭湯、貢丸湯等等
價格都是中規中矩不貴
比一般便宜5~10元左右
老闆的桌上有一瓶辣醬
想吃辣的朋友可以加
但建議大家一次不要加太多
真的會辣
這次有加一點點品嚐
是頭皮發麻的那種辣
不是我喜歡的類型
所以主要是吃肉圓了
不過座位上有類似沙茶醬的東西
加進去跟肉圓皮一起吃
格外的好吃
肉圓皮，軟Q又有彈性
口感極佳，好入口
醬汁也是甜鹹甜鹹
一口接一口的吃下肚
內餡的肉
則是採用肉條
味道還不錯
但是吃的時候不是很方便
然後也有一些筍絲
表現算是中上等級
比較適合路過的時候過來吃
當然如果要特地過來吃也是可以的~
但就可能會比較像是久久來一次
不會常常來的那一種~
營業時間：10:30~19:00
地址： 台北市士林區延平北路七段150巷口號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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