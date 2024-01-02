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台北大安-[小仺館ココクラ] 近台電大樓與古亭站，濃郁半熟蛋乾咖哩與炙燒豚肉咖哩，溫馨小巧和風情調小店，精緻美味日式咖哩定食專賣

2024-01-02 22:00:28 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：357篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小仺館 cafe & rice
phone02-6617-2276
place台北市大安區羅斯福路三段77號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

PXL_20230117_045611408_结果

之前被朋友大推小仺館的咖哩飯

先去了松江南京附近的分店吃過一次很喜歡

可惜現在只剩下師大附近的本店

前後來吃了幾次水準都有維持且店員服務態度超棒

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店內空間不大略顯擁擠

小小的面窗吧台區下方設計掛勾方便掛包包

也可以自由使用店內提供的鐵籃置物

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主要用餐空間集中在沿著吧檯不到十個座位

淺色系木紋很簡約文青感

尖峰時段常常客滿需要候位

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每個座位都有提供開水跟餐具

還有辣粉可以自己添加調整辣度

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菜單很簡單僅有四款特色咖哩飯

牛雞豬肉主食都有一款口味可以選擇

可以額外加點配料與飲品

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半熟蛋乾咖哩 TWD190

小仺館的乾咖哩飯擺盤非常夢幻精緻

每份套餐都有提供清爽酸甜的醃漬蘿蔔跟味噌湯

如果食量較大的話飯跟湯都可以免費續一次

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乾咖哩上的半熟蛋圓滾滾Q彈可人

戳破後金黃蛋液融入收汁入味的牛豬絞肉之間更添香氣

異國風情的咖哩辛香料跟微微辣感刺激色香味俱全

頂部刨上的乾酪起司如同下雪一般夢幻增加奶香

不過我自己覺得稍微有點喧賓奪主吃完整份略膩

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炙叉燒豚肉咖哩 TWD220

平時常見於拉麵的豬肉叉燒薄片成為咖哩主角

濃稠的咖哩醬意外有點辣

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清爽新鮮生菜沙拉讓整體比較厚重的咖哩帶來一些爽快清新

叉燒肉肥瘦適中偏瘦肉多一些我很滿意

帶有炙燒的煙燻香口感柔嫩不韌

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味噌湯不會太鹹調味剛好

在冷天喝格外溫暖身心

每次來都會認真續一碗

 

小仺館的咖哩飯定食份量可以吃飽價格也不到太貴

雖然菜色不多但每款都很好吃有特色

對我是剛好路過想吃咖哩飯的話就會回訪的程度

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/21

花費: TWD220(炙叉燒豚肉咖哩x1)

小仺館ココクラ

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-15:00

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(尖峰1小時)

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區羅斯福路三段77號

電話: 02-2365-1859


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