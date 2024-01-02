之前被朋友大推小仺館的咖哩飯

先去了松江南京附近的分店吃過一次很喜歡

可惜現在只剩下師大附近的本店

前後來吃了幾次水準都有維持且店員服務態度超棒

店內空間不大略顯擁擠

小小的面窗吧台區下方設計掛勾方便掛包包

也可以自由使用店內提供的鐵籃置物

主要用餐空間集中在沿著吧檯不到十個座位

淺色系木紋很簡約文青感

尖峰時段常常客滿需要候位

每個座位都有提供開水跟餐具

還有辣粉可以自己添加調整辣度

菜單很簡單僅有四款特色咖哩飯

牛雞豬肉主食都有一款口味可以選擇

可以額外加點配料與飲品

半熟蛋乾咖哩 TWD190

小仺館的乾咖哩飯擺盤非常夢幻精緻

每份套餐都有提供清爽酸甜的醃漬蘿蔔跟味噌湯

如果食量較大的話飯跟湯都可以免費續一次

乾咖哩上的半熟蛋圓滾滾Q彈可人

戳破後金黃蛋液融入收汁入味的牛豬絞肉之間更添香氣

異國風情的咖哩辛香料跟微微辣感刺激色香味俱全

頂部刨上的乾酪起司如同下雪一般夢幻增加奶香

不過我自己覺得稍微有點喧賓奪主吃完整份略膩

炙叉燒豚肉咖哩 TWD220

平時常見於拉麵的豬肉叉燒薄片成為咖哩主角

濃稠的咖哩醬意外有點辣

清爽新鮮生菜沙拉讓整體比較厚重的咖哩帶來一些爽快清新

叉燒肉肥瘦適中偏瘦肉多一些我很滿意

帶有炙燒的煙燻香口感柔嫩不韌

味噌湯不會太鹹調味剛好

在冷天喝格外溫暖身心

每次來都會認真續一碗

小仺館的咖哩飯定食份量可以吃飽價格也不到太貴

雖然菜色不多但每款都很好吃有特色

對我是剛好路過想吃咖哩飯的話就會回訪的程度

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/21

花費: TWD220(炙叉燒豚肉咖哩x1)

小仺館ココクラ

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Lunch: 11:30-15:00

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(尖峰1小時)

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區羅斯福路三段77號

電話: 02-2365-1859



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