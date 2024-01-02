【宜蘭-餐廳推薦-滴雞油超香】吃雞，窯烤雞！甕仔雞、桶仔雞？最好吃要找對時機！！

百匯窯烤雞餐廳, 原來這二道是「宜蘭十大好食」！

冷冷的天氣裡，我劃了三根火柴，第一根看到了一只鮮美的窯烤雞、第二根看到好友正把烤雞往嘴裡送，第三根……

哪有時間划第三根，趕緊搶啊，再不吃，喔依系的窯烤雞就要被吃光了。

玖壹壹有一首《甕仔雞》的歌：

甕仔雞 ……安怎吃卡划算。

甕仔雞 ……在外面淋雨。

緊躲來我肚子……哥哥來乎你照顧。

朋友一邊吃窯烤雞一邊問：「到底是窯烤雞、桶仔雞還是甕仔雞？你搞得我好混亂。」

其實是一樣的，甕仔雞、甕缸雞、甕窯雞或窯烤雞，都是一種烤雞，把醃製過的全雞用懸吊的方式掛在桶中，桶口加蓋，下面用碳火燻烤，因燒烤時將雞放入鐵桶或甕缸而得名，店家通常會掛著紅色的招牌、在店外排著瓦缸或窯爐、並堆放炭袋或是木柴。

又到了泡湯的季節，泡完湯當然要吃美食。這次跟幾位好友相約一起來「宜蘭勁好 十大好食餐廳」比賽二連霸得獎的餐廳，連「百大名廚江振誠」都肯定說好吃的【百匯窯烤雞餐廳】來品嘗美食。

【百匯窯烤雞餐廳】門口擺放龍眼木，特別請人砍伐。

利用傳統窯烤方式窯烤雞，假日時要烤上100多隻。

一隻雞烤約20~30分鐘，用高溫柴火下去烤雞，肉鎖住湯汁的鮮，外皮更酥脆，準備開爐囉。

串著烤雞的架子下，收集了一整碗的滴雞精。

窯烤雞是道地的台灣料理，特別打造的一排紅磚灶台，以燒窯的原理下去烤雞，經過高溫窯烤的窯烤雞，常聽到很多國外的遊子說，是念念不忘的家鄉味。

出爐後，端上桌前，會先用噴槍將肉再烤緊實一點。

窯烤雞端上桌，店家會準備棉手套，戴上棉手套後外面再戴一層透明拋棄式手套，然後開始拆解雞，也是一種手扒雞。

窯烤雞，先吃「原味」，烤得超酥脆的皮，配上多汁的嫩雞，帶一點用龍眼木窯烤後的木頭香氣，雞肉的美味瞬間留在唇齒間。

再淋上烤雞時所流下的「風味雞油」，雞肉品嘗起來更加甘甜。

還可以搭配店家準備的「特製胡椒鹽」，一雞三吃。

窯烤雞 NT$750

窯烤雞前一晚用師傅特製醬料醃製，帶出雞隻的甘甜，烤約20~30分鐘，出爐後再噴槍將肉烤緊實一點，皮脆肉嫩又多汁。

店內無半隻雞，都是提供全隻，可以一個月前或前一天預約，

不能只有自己吃美食，吃完外帶一隻「窯烤雞」回家跟家人分享。可提前預約，這樣店家會抓好時間下爐，等到客人來約5~10分鐘即可拿到熱呼呼出爐的「窯烤雞」。

宜蘭每幾年會舉辦一次「十大好食」的比賽(是美食奧運會嗎？)

2020年，第一屆宜蘭勁好TOP10，十大好食，餐館組，【窯烤雞】，「百匯窯烤雞餐廳」得名。

2023年，第二屆宜蘭勁好TOP10，十大好食，餐廳組，【 五更腸旺】，「百匯窯烤雞餐廳」得名。

國際名廚、米其林三星主廚江振誠，擔任評審，對得獎的評語：每一道道在地的招牌美食，讓人著實感受到滿滿的幸福感！

所以來【百匯窯烤雞餐廳】必點：「窯烤雞」、「 五更腸旺」，感受一下滿滿的幸福。

五更腸旺 NT$260

第二屆宜蘭勁好TOP10，民國112年，十大好食，餐廳組，「 五更腸旺」，百匯窯烤雞餐廳得名。

五更腸旺，裡面有多汁鴨血、洗得乾淨的大腸，不會有內臟的腥味、一點酸菜，使用四川大紅袍，辣椒的辣度有做一點點調整，不會特別辣，讓大部分的人都可以接受的辣度，微麻微麻，重點是吃起來很香。

金沙南瓜〔隱藏料理〕

菜單上沒有，老饕熟客才知道要點的一道菜。南瓜切調，裹粉後下去油炸，一口咬下首先感受到酥脆的外皮，然後多汁的南瓜肉，還有鹹蛋黃的香。

雞油燜竹筍 NT$240

桂竹筍跟雞油悶煮，起鍋前加上蔥花，一上桌就被大家快速光盤。

三星蔥炒蛋 NT$220

來宜蘭當然要點宜蘭特產〝三星蔥〞，炒蛋配上三星蔥、洋蔥、下去快炒

清燉西魯肉 NT$380

豬肉絲先油炸，加上白菜、木耳，蔥、青菜，胡蘿蔔絲、高麗菜絲…等蔬菜燉煮，最後撒上香菜。

蟹黃豆腐煲 NT$220

豆腐切小塊，放入蝦仁，用蟹黃粉下去做勾芡。

冷風過貓 NT$180

這道是冷盤，過貓撒上芝麻，跟其他菜搭配吃，很開胃。

議長、縣長祝賀【百匯窯烤雞餐廳】榮獲「十大好食」餐廳。

菜單。

餐廳內飲料種類很多。

店景。

別人搶不走的，第一個是夢想，第二個是吃進肚裡的食物。冷冷的冬天就來【百匯窯烤雞餐廳】品嘗美食溫暖身心。

百匯窯烤雞餐廳

電話：（03）950-1386

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

營業時間：11：00~15：00；17：00~21：00

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