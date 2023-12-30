不厭亭是不少汽車廣告拍攝場地之一有最美公路美名，同時又有小武嶺之稱；沒去過武嶺可以先來小武嶺感受一下，最近我來到這都是在芒花盛開時，但其實不管何時來到此，只要是天氣好這景緻都超讚的，走一趟絶不會後悔



＊＊最美公路~

如果跟我一樣在深秋來訪，認真說這瑞雙公路兩側被滿滿的秋芒覆蓋將山頭都染白了美不勝收，而不厭亭位處較高處，往前一看筆直的公路、兩側芒花再加上藍天及翠綠山巒美炸了，不辭千里也要來看一眼



＊＊不辭千里也要來看的美景



＊＊不厭亭本人



＊＊從這角度看也是美美的

這回到訪發現最佳位置前方多了條小步道，感覺是硬被出走來的，雖然可以與芒花更親近，但我還是喜歡先前的樣子比較自然，而且入鏡的僅眼前的美景，不會有太多路人甲乙丙丁的



＊＊這段小步道像是被走出來的



＊＊走上這小步道，可以更親近芒花

是說就算不是芒花季來，這寂寞公路的景依舊美美的；不過近期來這我都是在芒花季時來的，除了藍綠外，增添了芒花的點綴又是另一種美，畢竟一年中僅這短暫時間有芒花，當然要在此時來囉



＊＊山頭被芒花染白了

想要到訪不厭亭目前尚未有大眾運輸抵達，汽車機車是最方便的，亦有不少山友是走步道前來，我體力不好一向都是開車來，好在停車算方便



＊＊寂寞公路

不厭亭(寂寞公路)資訊～～

Trip Date：2023.11.19

地址：新北市雙溪區瑞雙公路20公里處左右

２０２１汽車廣告御用最美公路https://ber925.com/post-709131/

２０１９寂寞公路不寂寞https://ber925.com/post-683201/

２０１５小武嶺https://ber925.com/post-654937/

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