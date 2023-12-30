為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 寂寞公路不厭亭~探訪汽車廣告御用最美公路 @Bernice的隨手筆記

寂寞公路不厭亭~探訪汽車廣告御用最美公路 @Bernice的隨手筆記

2023-12-30 23:14:00 Bernice的隨手筆記 人氣：103
share
窩客好文

Bernice的隨手筆記

發表篇數：480篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 雙溪區

不厭亭是不少汽車廣告拍攝場地之一有最美公路美名，同時又有小武嶺之稱；沒去過武嶺可以先來小武嶺感受一下，最近我來到這都是在芒花盛開時，但其實不管何時來到此，只要是天氣好這景緻都超讚的，走一趟絶不會後悔


＊＊最美公路~

如果跟我一樣在深秋來訪，認真說這瑞雙公路兩側被滿滿的秋芒覆蓋將山頭都染白了美不勝收，而不厭亭位處較高處，往前一看筆直的公路、兩側芒花再加上藍天及翠綠山巒美炸了，不辭千里也要來看一眼

          


＊＊不辭千里也要來看的美景


＊＊不厭亭本人

 


＊＊從這角度看也是美美的

這回到訪發現最佳位置前方多了條小步道，感覺是硬被出走來的，雖然可以與芒花更親近，但我還是喜歡先前的樣子比較自然，而且入鏡的僅眼前的美景，不會有太多路人甲乙丙丁的


＊＊這段小步道像是被走出來的


＊＊走上這小步道，可以更親近芒花

是說就算不是芒花季來，這寂寞公路的景依舊美美的；不過近期來這我都是在芒花季時來的，除了藍綠外，增添了芒花的點綴又是另一種美，畢竟一年中僅這短暫時間有芒花，當然要在此時來囉


＊＊山頭被芒花染白了

想要到訪不厭亭目前尚未有大眾運輸抵達，汽車機車是最方便的，亦有不少山友是走步道前來，我體力不好一向都是開車來，好在停車算方便


＊＊寂寞公路

不厭亭(寂寞公路)資訊～～
Trip Date：2023.11.19
地址：新北市雙溪區瑞雙公路20公里處左右
２０２１汽車廣告御用最美公路https://ber925.com/post-709131/
２０１９寂寞公路不寂寞https://ber925.com/post-683201/
２０１５小武嶺https://ber925.com/post-654937/


延伸閱讀




#不厭亭
morechevron_right
文章關鍵字
寂寞公路 不厭亭 秋芒 芒花 more
檢舉
share
chevron_left

鴨喜露礁溪一店~滷味專家飄香半世紀獨家密方不
延伸閱讀
五分山秋芒~滿到炸出的芒花 隨處都可拍出大片 @Bernice的隨手筆記
 Bernice的隨手筆記
瑞雙公路(102縣道)~新北深秋最美公路 芒花伴你行 @Bernice的隨手筆記
 Bernice的隨手筆記
【新北景點】2023瑞芳半屏山步道‧賞芒草芒花美景│102縣道瑞雙公路‧不厭亭夕陽芒草│九份金瓜石芒草季│網美拍
 小風o
嘉義阿里山親子步道三天兩夜遊:奮起湖、石棹、二延平山步道、櫻之道、霞之道、石棹吳鳳廟、半天岩
 DPM
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up