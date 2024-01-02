勝春小吃店，苗栗大湖小吃推薦。來到苗栗大湖爬山、採草莓，中午肚子餓了順路吃一下在地小吃。在網路發現這間勝春小吃店，飄香百年傳承了三代，就連食尚玩家也有推薦。勝春小吃店主打一些家常小吃粄條、飯麵跟一些客家熱炒，價格經濟實惠，味道也不錯。
勝春小吃店
地址:苗栗縣大湖鄉中山路70號
電話:03-799-2417
時間:10:00~19:30
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勝春小吃店在哪裡
勝春小吃店位在大湖市區內的中山路上，老舊鐵皮屋看得出有些歲月痕跡，傳承到第三代營業至今已經超過百年了，賣的都是一些客家小吃美食。這間下午時段還有營業，對一些爬山、採草莓的朋友，不用擔心沒地方可以吃。
勝春小吃店環境介紹
店內比較傳統居家的擺設，約有6、7張桌子，不過運氣還不錯，來用餐的時候還有位子
中間有提供餐具跟調味料，有自家炒的辣椒聽說味道不錯
勝春小吃店菜單價位
主打客家粄條、飯麵食，可以搭配一些熱炒、小菜跟湯，價格還OK，平均一個人1~2百就能飽足一餐
蛋炒飯 $80
蛋炒飯香氣十足，有火腿、蔥花等配料，醬色也非常誘人。
口感粒粒分明，吃得出大火快炒的鍋氣，每一口都夾帶著迷人炒蛋香，這盤炒飯真的好吃。
湯粄條 $50
平價湯粄條居然只要50元，上面的油蔥是精華，推薦拌勻在吃
湯頭清香甘甜，是很古早味的那種
粄條滑溜順口，煮的不會太過軟爛，略有點口感，個人覺得還不錯吃
豬頭肉(小) $120
小盤份量還挺多的，可以1~2個人一起吃，豬頭肉都是瘦肉居多，口感軟嫩好嚼，搭配店家自製辣醬更讚。
炒青菜 $100
這天吃到的是炒空心菜，老闆是真的滿會炒的，火侯有到位，空心菜吃起來特別爽脆。這間值得再回訪，有機會再來試試其他熱炒。
店家資訊
勝春小吃店
地址:苗栗縣大湖鄉中山路70號
電話:03-799-2417
時間:10:00~19:30
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