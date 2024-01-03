2023/2024 台北燒肉餐酒館推薦》覓Meat 位於台北中山區、具有特色料理與燒酒、適合聚餐的台北聚餐餐廳與餐酒館推薦

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】台北燒肉店探店心得

燒肉還是餐酒館，如果真要選擇其中之一，理智派還真選不出來。這也是為什麼今天在台北中山區吃晚餐的時候，理智派會選擇覓MEAT燒肉餐酒館，燒肉餐酒一次滿足。中山覓MEAT燒肉餐酒館位於台北中山區WG附近，運動完餓了之後Google看到評價與環境不錯，就前往用餐了。顏色使用灰與橘紅色做搭配，反差極大的設計讓橘紅色設計很跳，感覺有種非常熱情與開心的氛圍。燒肉最重要的就是肉品，而覓MEAT燒肉餐酒館的肉質無論是套餐還是單點，都極具水準。

還沒申請『理智卡』嗎? 粉絲獨享合作廠商超殺優惠 【免費申請】

中山覓MEAT燒肉餐酒館 店員協助烤肉

而最令人印象深刻的，就是烤網的設計了。不同於其他燒肉店的烤網，覓MEAT燒肉餐酒館的烤網底下還有一層水，遇熱後會有水蒸氣鎖住上方肉品的水分，讓你吃起來非常Juicy。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 燒肉畫面

店內提供的酒除了一般常見的生啤酒之外，還有獺祭與韓國燒酒等可以選擇。如果下次有其他朋友來到台北，問理智派台北燒肉推薦的話，覓MEAT燒肉餐酒館會是其中一個選擇之一。

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】台北燒肉店環境簡介

中山覓MEAT燒肉餐酒館 招牌照

中山覓MEAT燒肉餐酒館如同理智派說的，色系選用灰與橘紅色做搭配，氛圍非常的具有慶祝與歡樂的感覺。

我想這是店家特別營造與設計，希望打造出大家都可以即便身在台北市的鬧區，一秒有種微度假得感覺。店內座位數約莫54-62左右，環境不算特別大，不確定有沒有地下室的位置。熱門時段如果要來的話建議可以先訂位以免沒位置哦。

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】餐點評價

由於理智派一行四人都是從附近WG運動完過來，因此點餐上我們除了點四人套餐外，也單點了不少蛋白質補充。以下理智派就依照個別單品作介紹吧。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 四人餐餐點綜合

。四人套餐。

覓MEAT燒肉餐酒館的四人套餐內容非常多，肉品則是牛肉、豬肉、雞肉與大白蝦都有。除此之外，還包含了熟食如酥炸雞三角骨與辣炒年糕等很多種類。詳細的個別介紹，就讓理智派一一介紹吧。

。鹽蔥牛舌。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 極黑豬梅花(單點) 鹽蔥牛舌、牛五花、香菇

四人套餐中，最讓人驚豔的不外乎就是牛舌了。牛舌切的很薄，上方放上他們的鹽蔥。由於切的很薄，牛舌上烤網之後大約30秒左右就可以享用。牛舌口感Q彈，香氣十足，再搭配上方的鹽蔥，真的是絕配。品嘗這道鹽蔥牛舌，理智派建議就直接配著上方的鹽蔥即可，過多的調味則會影響牛舌本身的香氣。

。高級牛五花。

牛五花和牛舌烤法與時間差不多，店家處理的是最合適的厚度。牛五花烤熟後起鍋，口感入口即化，吃下去會有種幸福感，不沾醬入口可以感受濃郁的牛肉香，搭配他們的泡菜與生菜包裹一起吃真的超級過癮。

。厚切豬五花。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 里肌肉、無骨雞腿肉、極黑豬里肌、厚切豬五花

厚切豬五花的好吃與否，跟烤的技術有關。在覓MEAT燒肉餐酒館點厚切豬五花的話店員都會幫忙烤，以免技術不佳影響口感。豬五花的烤法為一面烤至金黃後翻面，待表面呈現金黃色後可將豬肉立起，把皮的部分在烤到金黃酥脆，最後在使用每桌附上的大剪刀進行分食即可。豬五花的口感Q彈有嚼勁，即使沒有調味也是非常好吃。完整的豬肉香氣會直接在嘴巴裡散開，搭配著金黃酥脆的豬皮，真的是過癮兩個字。

。極黑豬里肌。

極黑豬里肌也是一道偏厚的肉品，想當然爾我們拜託店員幫我們烤(到底有多不會烤，即使這道沒有代烤服務還是要讓人家這樣跑來幫忙XD。極黑豬里肌相較於豬五花，油脂較少但口感依然Q彈。我發現覓MEAT的燒肉肉質都不錯，原味吃都是非常濃郁的香氣，一點腥味都沒有。

。高級雞里肌肉。

雞里肌吃起來雖沒有豬肉有嚼勁，但焦香味更上一層樓。一口咬下可以直接感受雞肉香與焦香融洽地在嘴裡劃開，而尾韻更是散發著淡淡的黑胡椒香氣。看起來店家的肉品應該都有自己測試過，恰如其分地掌握肉品的調味程度，非常融洽。

。特級無骨雞腿肉。

無骨雞腿肉相較於雞里肌來說，更為Q彈。簡單無調味的雞腿肉非常適合搭配泡菜與包肉生菜，一口咬下會誤以為再吃墨西哥捲餅XD。雞腿肉蠻適合健身完的朋友來吃，簡單純粹的雞肉讓你可以純粹的補充需要的蛋白質。

。高級生猛大白蝦。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 高級生猛大白蝦

看到他的名子『高級生猛大白蝦』，真的著實讓我嚇一跳XD。蝦子數量有八支，一人兩隻剛剛好。蝦子烤法非常簡單，兩面烤至橘紅色後，將蝦頭壓在烤網上立起烤即可。蝦子的新鮮度也是在水準之上，完全不亞於單點的生蠔或是干貝。

。酥炸 雞三角骨。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 酥炸雞三角骨

酥炸雞三角骨是熟食，剛上的時候太香了邊拍照邊偷吃了一兩口XD(超不專業QQ。雞軟骨的炸皮很像是派克脆皮雞排的那種，搭配三角骨本身就是脆脆的口感真的蠻合適的。原味吃其實就蠻有味道，再沾上旁邊的胡椒鹽真的是一絕。覓MEAT燒肉餐酒館的胡椒鹽感覺也是那種神級胡椒鹽，任何東西搭配上去層次感都會加倍。

。韓式辣炒年糕(起司+20)。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 韓式辣炒年糕(+起司)

辣炒年糕是在韓式料理中必點的選項之一，覓MEAT燒肉餐酒館主打韓式料理想當然爾少不了這款可以取代白飯的料理。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 韓式辣炒年糕 牽絲畫面

辣炒年糕的辣度約為小辣，而辣感是傳統的韓式辣醬的辣，喝點水就會散去的那種，不會影響你吃肉的味覺。辣炒年糕上面舖上起司，熱的時候吃除了會牽絲之外，滿足感真的是報棚。

。御用牛肉湯泡飯。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 牛肉湯泡飯

要能夠在台北燒肉餐酒館中吃到牛肉湯泡飯，可以說是非常難得。牛肉湯底蘿蔔味濃郁，非常清爽。牛肉的肉質也是入口即化的水準。這樣的泡飯搭配，如果在灑上一點胡椒鹽，真的是完美。

。覓製炸薯條。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 覓製炸薯條

我發現理智派分享很多店家的薯條，剛送上的時候都跟賣當勞的味道超級相似。薯條本身沒甚麼調味，炸的是外酥內軟，熱的時候務必注意不要被裡面的馬鈴薯燙到了。

。覓製海鮮煎餅。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 海鮮煎餅

海鮮煎餅也是韓式料理中一定得推出的品項之一吧，你各位說是不是，是的請舉右手(?。覓MEAT燒肉餐酒館的海鮮與鮮蔬搭配的味道，讓整個餅皮咬下去是非常清爽。如果再沾旁邊搭的韓式醬料，一秒到韓國的那種韓(?。

。極黑豬梅花(單點)。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 厚切極黑豬梅花(單點)

極黑豬梅花是店員在跟我們介紹的時候，特別介紹的一道肉品。這頭極黑豬梅花除了肉質豐厚、口感Q彈之餘，尾韻散發著淡淡卻說不上的甜味。這道極黑豬梅花是覓MEAT燒肉餐酒館的招牌肉，只要有客人點店員就一定會過來幫忙烤。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 極黑豬梅花(單點)

一般的豬肉吃完尾韻是豬肉的香氣，而極黑豬梅花的甜味是我們同行每一個人都異口同聲的結論，真的很令人意外的味道。只能說店家會特別介紹極黑豬梅花不是沒道理。

。巨無霸干貝蟹膏。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 巨無霸干貝蟹膏 如同仙女出浴樣貌

巨無霸干貝蟹膏送上的時候好像仙女，干貝的周圍環繞的濃濃的乾冰，非常華麗。干貝的大小真的是理智派看過數一數二的大，稱作巨無霸干貝蟹膏真的不為過。干貝絲毫不用擔心怎麼烤，因為也是在免費代烤的服務中。烤法的話是將干貝每一面烤熟後，上方抹上蟹膏做最後的加熱。奶油香氣、干貝與蟹膏真的一口咬下有種鮮甜到以為跌肉大海那種(越來越誇張XD。他們的巨無霸干貝都可以用仙女的方式呈現了，我這樣講也是剛好而已吧XD。

。日本廣島大生蠔。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 日本廣島大生蠔

這個廣島大生蠔，真的不是蓋的大XD。生蠔最重視的就是新鮮程度，而覓MEAT燒肉餐酒館的生蠔可以說是水準之上。生蠔送上時店家已經擠好檸檬了，直接入口即可。

。KIRIN生啤/果醋氣泡飲。

中山覓MEAT燒肉餐酒館 生啤、韓國燒酒

四人套餐搭配的飲料中，KIRIN生啤真的可以拿出來特別講一下。有別於一般店家的生啤，覓MEAT燒肉餐酒館的生啤是裝入冰鎮後的啤酒杯，急速冷凍的啤酒味到更甜了一點，尾韻也比較沒有啤酒花的苦澀。

。白葡萄燒酒。

水蜜桃燒酒就是韓國的燒酒如假包換的直接進口，這樣的搭配真的讓你一秒到韓國。

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】店家資訊

名稱：中山覓MEAT燒肉餐酒館

時間：週二至週日18:00-01:00 (周一公休)

電話：02-25682100

地點：10491台北市中山區南京東路一段132巷15號

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】地理位置 / 怎麼去

中山覓MEAT燒肉餐酒館 地理位置 怎麼去

覓MEAT燒肉餐酒館位於台北中山區的南京東路上，前往方式理智派一樣提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往中山覓MEAT燒肉餐酒館的朋友，可以使用高鐵、台鐵(火車)或客運前往台北車站後，轉乘公車5、652、307、218、260、310等，約莫10-15分即可抵達。

。自行前往：欲自行開車前往中山覓MEAT燒肉餐酒館的朋友，行駛國道1號或國道3號距離是差不多的。行駛國道1號的朋友，可於23B-圓山 號出口下交流道，行駛松江路約莫10分鐘即可抵達；行駛國道3號的朋友，可於台64線 16-三重 號出口下交流道，行駛台1線約10分鐘即可抵達。

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】停車位置

中山覓MEAT燒肉餐酒館 停車位置

覓MEAT燒肉餐酒館位於台北中山區的南京東路上，雖位於台北鬧區鄰近華山文化創意產業園區，但附近的停車場就將近20個，可以下載台北停車App方便查找哪邊還有空位。

【中山覓MEAT燒肉餐酒館】價位 I 價目表 I 菜單一覽

中山覓MEAT燒肉餐酒館的價位在台北中山區來說，算是中間水位。搭配餐點品質整體來說，非常可以接受。以下理智派一樣針對各類別簡介一下他們的價位。

。飲料(酒精與無酒精)：酒精類飲料單杯價格落在170-290中間、壺裝啤酒落在1100-1200中間，獺祭則是2800元；無酒精飲料則60-120，壺裝茶飲則是220元。

。肉品：牛肉價位落在230-450中間、豬肉家位落在280-580中間、雞肉價位為180元、海鮮價位落在250-490中間，蔬菜價位落在60-120中間。

。炸品：炸品價位落在150-180中間，綜合拼盤則為550元。

。覓製料理：覓製料理價位落在180-350中間。

。套餐價格：雙人套餐為1880元；4人套餐為3999元。

【追蹤理智派看更多】美食推薦、旅遊景點、機票攻略