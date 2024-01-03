

才剛跨完年，各路年菜就紛紛出籠啦！冊子生活購即日推出 2024 宅配年菜四件組「冊中畫龍點金珠」和結合法式點心、台式風味的「彩鳥飛悅」年節禮盒，無論是圍爐團聚或新年送禮，都能從中找到最體面的選擇！

冊子生活購

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冊子生活購 2024 年菜組合

► 冊中畫龍點金珠｜年菜四件組

2024 龍年好！每每跨完年，緊接著便是迎接熱鬧滾滾的農曆新年！

冊子旗下電商品牌「冊子生活購」推出年菜組合暨年節禮盒預購，在宅配年菜方面，以「冊中畫龍點金珠」為主題，針對 3-4 人小家庭量身訂製四道料理，包括雙喜天降躍龍門、龍吟四寶迎金雞、平安富貴金元蹄、蔓莓蜜映乳酪派，從主食、配菜、湯品到甜點一應俱全。

喜歡吃牛肉的朋友，則可另外加購「瑞氣盈門牛三拼」，牛腱、牛肚、牛筋等經典三寶一次滿足！



► 雙喜天降躍龍門

他們家的油飯口碑一直都不錯，也是許多明星藝人指定的彌月禮盒！這次「雙喜天降躍龍門」以冬季新品櫻花蝦油飯、麻油雞油飯入列，採用即享盒包裝，只需經過簡單復熱即可上桌！



► 櫻花蝦油飯

剛蒸好的櫻花蝦油飯看著就很誘人食慾，除了滿滿的櫻花蝦，還有金鉤蝦、魷魚、肉絲、香菇絲等配料錯落其中。

長糯米口感香Ｑ不粘膩，配上香脆的薄殼櫻花蝦更添層次，鹹香滋味讓人回味無窮。只要用電鍋或微波爐就能輕鬆上桌，是不是很方便！



► 麻油雞油飯

香氣四溢的麻油，加上軟嫩雞腿肉，大概很少有人能抗拒這一味吧！

麻油雞油飯加入老薑、香菇爆香，當中的米酒主要用來提香，味道不會太重。配上口感軟而不黏糯的油飯，吃來暖身溫胃，有種被療癒的幸福感。



覺得意猶未盡嗎？另可依喜好加購獨家自製五味油飯「金龍迎門賜五福」，除了剛才前面提到的櫻花蝦油飯、麻油雞油飯之外，還有栗子經典油飯、麻辣油飯、素油飯。就像油亮亮的油飯，讓你來年持續閃閃發光一整年！



► 平安富貴金元蹄

看這滷蹄膀多麼厚實大塊，光是拿在手裡就沉甸甸的！

「平安富貴金元蹄」即年菜必備的筍絲蹄膀，湯料分離包裝，選用瘦肉居多的豬後腿肉，肉質很軟很嫩，卸下肥肉拌入飯中，儼然是不折不扣的白飯小偷！



► 龍吟四寶迎金雞

台語的「雞」和「家」讀音相同，所以在過年期間吃雞也有「起家」的意思。

「龍吟四寶迎金雞」集結仿土雞、豬腳、干貝、家鄉肉火腿等四寶，除了用料誠意十足，乳白色湯頭更融合所有食材的精華。喝起來溫潤濃郁，還帶點膠質的「黏嘴感」，非常適合過年圍爐端上桌與家人一同享用唷！



特別的是，今年雞湯比往年多加了清燉豬腳。入口能明顯感受到滿滿膠質，再與干貝、家鄉肉火腿同燉，口感醇厚溫潤，我們全家都很喜歡！



► 蔓莓蜜映乳酪派

有誰跟我一樣，飯後一定要來個甜點才有劃下句點的感覺！

冊子這次的年菜組特別安排了「蔓莓蜜映乳酪派」來服侍大家的第二個胃，酥脆手工派皮搭配冰涼濃滑的乳酪餡，同時吃得到土鳳梨、果乾及蔓越莓醬的酸甜風味，大小朋友都非常捧場！



► 瑞氣盈門牛三拼

年菜輕鬆加菜！「瑞氣盈門牛三拼」同樣屬於加購商品，內含牛肚、牛筋、牛腱，不用加熱，拆封解凍後就可以吃囉！

三寶直接單吃就很入味，而且實際上倒出來的份量比想像中更多耶！牛肚用的是口感比毛肚好的「金錢肚」（即蜂巢胃），吃起來香脆又有嚼勁；牛筋Ｑㄉㄟㄉㄟ的我很喜歡；牛腱不會柴澀，味道鹹香適中。

牛肚、牛筋、牛腱可以單買也可以選擇三拼組合，每包均會附贈主廚特製辣油，隨手夾片牛腱來搭配，香辣帶勁超涮嘴！

冊子生活購 2024 年節禮盒

農曆新年除了年菜，當然也免不了送禮需求！如果你有這方面的考量，不妨參考冊子生活購推出的一系列 2024 年節禮盒！

從手工餅乾、磅蛋糕、費南雪、瑪德蓮等法式點心，到以往只有中秋節才會現蹤的「蛋黃酥」都有。法式點心結合台式經典，依收禮對象彈性搭配，送禮不再壓力山大！



今年禮盒由「台式蛋黃酥」與「法式點心」連袂出演，有法式Ａ + 蛋黃酥 6 入、法式Ｂ香頌派 + 蛋黃酥 6 入、法式Ｂ蜂蜜蛋糕 + 蛋黃酥6入、法式Ｃ + 蛋黃酥 6 入、9 宮格 + 蛋黃酥 6 入、16 宮格 + 蛋黃酥 6 入、蛋黃酥 6 入／12 入等八種組合，可依你的需求自由搭配！



▲ 禮盒外觀融合窗花設計，送禮超體面。



今年年節禮盒有單層及雙層兩種包裝，價位彈性、可選盒樣眾多，搭配精緻鐵盒設計，讓送禮質感大大升級！



► 彩鳥飛悅法緻九宮格

彩鳥飛悅法緻九宮格可以吃到多種口味，內含草莓曲奇、繽紛甜甜圈、莓果玉米脆餅、布列塔尼、杏仁盾牌曲奇、白抹茶餅乾、香蔥鹹曲奇、白巧濃可可、草莓格格。除了杏仁盾牌曲奇有四片之外，其他都是三片。



► 彩鳥飛悅法緻十六宮格

超有儀式感！彩鳥飛悅法緻十六宮格有八款手工餅乾，一格一格的模樣看起來十分療癒！

有黃金南瓜餅乾、英倫伯爵餅乾、奶香芝麻餅乾、經典巧克力餅乾、宇治堅果餅乾、蔓莓燕麥餅乾、蔓莓甜心餅乾、義式摩卡餅乾，每一款香氣都蠻濃郁的，一不留神就吃掉半盒！



► 香頌蜜香蛋糕派

蜂蜜蛋糕口感蓬鬆綿密，底部是香酥手工塔皮，尾韻有檸檬香在嘴裡慢慢化開，味道很清爽。



► 彩鳥飛悅蛋黃酥

延續去年中秋節廣受好評的蛋黃酥，今年新年禮盒也可以看到它的身影！

除了最最經典，包入紅土鹹蛋黃及紅豆餡的晶玉紅豆蛋黃酥，還有芝麻、芋頭、抹茶三款流心酥助陣，可選擇單一或綜合口味。推薦吃之前送進氣炸鍋加熱一下，微微流餡的邪惡口感，吃了保證回不去！



農曆春節預備備，正在煩惱年菜該吃什麼嗎？冊子生活購推出年菜四件組和多款年節禮盒，除了有雙口味油飯、筍絲蹄膀、仿土雞湯、蔓越莓乳酪派，更有中西合併的豐富選擇，將手工餅乾、磅蛋糕、費南雪、瑪德蓮結合蛋黃酥，不管送給親朋好友或留著自己吃 CP 值都很高！新的一年，快來把滿滿喜氣宅配到你家！

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