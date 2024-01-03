台中有哪些豪華五星飯店？台中最貴飯店有哪些？本篇推薦11間設施齊全，回訪率高，超好評的台中五星級豪華飯店，讓你入住後可以玩得更盡興，好好享受高級設備設施，入住後就不想回家！

台中五星飯店

參考價格： 雙人房 TWD2,314

雙人房 TWD2,314 評價： 8.7分

8.7分 設施：室外恆溫游泳池、三溫暖、SPA按摩區、兒童遊戲室、有氧運動教室

台中金典酒店座落在金典綠園道上方，鄰近百貨公司、勤美綠園道、科博館等景點，飯店位處高樓，但一樓有親切的接待人員貼心指引方向，不怕找不到入口處。自駕的話停車相當便利，停好車直上12樓櫃檯大廳，一旁就有許多飯店餐廳、Buffet可做享用，且因為地利之便，下樓就可以逛街購物，商場也有很多餐廳，住這邊真的是相當方便，完全不用擔心下雨掃興或是太晚沒東西吃。

房間內部呈現較為典雅，浴室也配有免治馬桶與個人浴缸，拉開陽台窗簾，台中街景瞬間映入眼前，美不自勝。往更高層樓前進，飯店還有提供室外恆溫游泳池、三溫暖、運動健身區、SPA按摩區、兒童遊戲室、有氧運動教室等設施，站在高層樓的公共區，美麗的市景一覽無遺，算是入住高樓飯店的優點之一。

台中五星飯店

此外，也有不少人會選擇金典酒店辦理婚宴，口碑及評價相當不錯，服務亦相當周到，算是老字號飯店的代表之一。

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參考價格： 雙人房 TWD5,300

雙人房 TWD5,300 評價： 8.8分

8.8分 設施：風格餐廳、行政酒廊、高空酒吧、頂樓露天泳池

台中新開幕飯店，2022年8月正式試營運，目前為萬豪集團在中部地區最高級的酒店。座落於台中火車站正對面，絕佳地理位置，樓高25層，除了一般客房外，還有風格餐廳、行政酒廊、健身房、高空酒吧、頂樓露天泳池等眾多設施，在飯店內可直接飽覽遠方中央山脈的壯闊山景，與台中市景呈現漸層之美相互呼應。

台中李方艾美酒店以東方哲學「圓滿」出發，外部建築、形象乃至內部裝潢、傢俱、空間設計可發現多種圓的意象，加上大理石與金屬等材質的使用，以及黑、白、灰作主色調，完美呈現現代時尚的風格。

飯店最一般的房型也有13坪大，空間感充足，一入內可看見桌面的迎賓小點，床鋪選用台灣製造的雅蒂格寢具，舒適大方。浴室一樣給人寬敞及時尚的感覺，由超大的圓形浴缸坐鎮，配有MALIN+GOETZ備品、TOTO免治馬桶。

如果預算充足，建議升級景觀較佳的高級房型，景觀上更加震撼，房內設備更升級包含Dyson吹風機及膠囊咖啡機，行政酒廊也有提供Happy Hour免費酒水。

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參考價格： 雙人房 TWD5,300

雙人房 TWD5,300 評價： 8.8分

8.8分 設施：花園游泳池、露天的溫泉水療池、室內三溫暖、芳療指壓會館、親子遊樂室

台中清新溫泉飯店是唯一一個位於烏日區的五星級飯店，遠離塵囂，帶來幽靜放鬆的度假清閒之感，交通部分飯店準備周全，提供了台中高鐵的免費接駁服務。飯店的設施相當多，包含超大的花園游泳池、露天的溫泉水療池、健身房、室內三溫暖、芳療指壓會館（需自費）及禮品屋，也有親子遊樂室能讓大小朋友一起同樂，且這些設施可在退房後持續使用到下午三點，就算不安排其他行程，待在飯店也絕不無聊。

飯店的花園游泳池不只有適合小朋友的兒童戲水池，也有適合大朋友享受游泳樂趣的25米泳道，另外還有免費浮板、造型泳具（需自費）可租借。另一區的露天溫泉水療池也非常值得體驗，提供眾多設施包含冷、熱水池、藥浴池、蒸氣室、烤箱、各種水療SPA及室內裸湯可以使用，一不小心就會在此處待上整天。

在飯店餐廳用完餐後，來到戶外景觀區散步，發現白天、晚上的戶外區呈現截然不同的風情。白天適合親子同樂，晚上的戶外區則適合情侶牽手同訪，一起享受寧靜時光，徐徐的晚風吹來，美麗的台中夜景盡收眼底，非常愜意。來度假就是要好好放鬆身心，這些小細節清新溫泉飯店都替大家想到了。

雖然外頭就有露天泳池及泡湯池，但每間客房內都有大湯屋可以泡湯，比較在意隱私的人也能輕鬆享受假期。飯店提供許多適合親子家庭入住的服務，除了供應嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋、兒童備品，連六歲以下的小小孩也都免收費，讓親子舒服出遊無負擔。

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參考價格： 雙人房 TWD2,768

雙人房 TWD2,768 評價： 8.5分

8.5分 設施：桑拿三溫暖，戶外泳池、蒸汽浴、親子樂園

台中福華大飯店位於中港交流道旁，鄰近逢甲夜市、東海夜市商圈，逛街或用餐都很方便，此外，飯店的客房數量很多，也有專屬的超大停車場，自駕旅行非常方便。公共空間部分，飯店有戶外游泳池、三溫暖、蒸氣浴、烤箱、健身房等常見的五星飯店設施，此外還有提供多功能活動中心，備有各式兒童玩具，適合親子同樂。設備部分有開放日期限制，是小小的遺憾，建議避開週一前往，以免向隅。

福華大飯店創立27年，是中部老字號的五星飯店，部分樓層重新改裝、拉皮過後，房間設計跳脫老派印象，整體素麗簡約，風格溫馨。房內硬體設備充足，有MINI BAR、迎賓水果、體重計，寢具如有特殊需求也可以告知飯店做更換，浴室部分則使用免治馬桶、獨立淋浴間、超大浴缸，備品為O'right洗沐系列，適合多元客群入住，包含商務客、情侶、親子家庭等。改裝後的飯店早餐內容調整不少，菜色及水準提升很多，值得一試。

重新整頓後的飯店呈現亮眼，實體比網路照片更加優秀、精緻，設計規劃上有許多值得注意的用心之處，而老牌飯店的服務更不用說，服務人員皆親切有禮、大方從容。有時間在網路上查找一泊二食方案，不僅划算，也更能享受飯店所提供的愜意氛圍當中。

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參考價格： 雙人房 TWD5,100

雙人房 TWD5,100 評價： 8.7分

8.7分 設施：歐洲皇家花園廣場、景觀游泳池、水療池、兒童戲水池，三溫暖、景觀健身房、兒童遊戲室等等

座落於麗寶樂園度假區內，走出飯店就是雙樂園與OUTLET，一站式滿足全家需求，建議多方比較方案，網路預訂住房，部分有贈送免費麗寶樂園門票、餐食、活動等。飯店內部設施豐富，戶外設有歐洲皇家花園廣場、景觀游泳池、水療池、傘曝池、兒童戲水池，室內則有三溫暖、景觀健身房、兒童遊戲室、SPA芳療服務、KTV及投幣式電子遊樂場，想得到的活動、設備都應有盡有。

飯店提供免費接駁車，除了可以免費來回高鐵站的預約式接駁車，還有不需預約的定期接駁專車，可來回麗寶樂園、麗寶國際賽車場、月眉糖廠及后里火車站，另也有班次來回OUTLET及台中朝馬，旅客前來住宿不管是搭乘客運，還是高鐵直達都十分方便。

房內設計雖較典雅樸素，但空間足夠，乾淨整潔，並且備有兩間洗手間、兩個洗手台，人多入住時也不需互相等待，五星級飯店所具備的細節，都已經呈現、反應在親切的五星級服務與貼心豐富的設備上了。

早餐的部分非常值回票價，菜色多元，而且還設有親子餐檯區，可以讓小朋友自行選擇喜歡的餐點。整體而言，麗寶樂園的福容大飯店非常適合親子入住，飯店幫你規劃齊全，不需要把過多時間花費在交通上，只要好好享受飯店及樂園的設施，整個假期有得吃、有得玩、有得住、有得買，絕無冷場！

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