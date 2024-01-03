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濤濤海鮮蒸氣鍋：典華旗下餐飲品牌，管家式桌邊服務，免費雞湯喝到飽

2024-01-03 11:27:19 水星人的怪咖時代 人氣：102
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窩客好文

水星人的怪咖時代

發表篇數：408篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：濤濤海鮮蒸氣鍋
phone02-85226555
place新北市新莊區中央路469號2樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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濤濤海鮮蒸氣鍋

 


新北美食推薦濤濤海鮮蒸氣鍋！典華旗下餐飲品牌，管家式桌邊服務，產地直送海鮮及小農蔬菜，蒸氣鍋烹煮保留原汁原味，小菜和雞湯無限續，壽星招待生日蛋糕！

濤濤海鮮蒸氣鍋


濤濤海鮮蒸氣鍋位於新莊典華會館2樓，鄰近宏匯廣場，從機場捷運新莊副都心站2號出口，步行約3分鐘，自行開車可停新莊典華B2停車場，附近也有停車場可以停車。

濤濤海鮮蒸氣鍋
 

氣派裝潢的新莊典華會館，搭乘電梯或手扶梯抵達2樓，就會看到濤濤海鮮蒸氣鍋的LOGO牆，湛藍色的流動影像有如置身海洋，充滿新鮮海味的活力氣息。

濤濤海鮮蒸氣鍋


有別於一般蒸氣火鍋餐廳，典雅歐風的用餐環境，吸睛的天使噴水池、高貴雅致的絨布沙發、華麗水晶吊燈、搭配透明座椅，還擺設了粉色公主椅，可以拍照打卡。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋
 

提供2-4人的方桌，及6-8人圓桌，整體用餐環境很清爽明亮，沒有油煙，身上幾乎不會帶味道回家。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋

 


有3間10人獨立包廂，可打通提供包場服務。濤濤海鮮蒸氣鍋還有壽星優惠，凡於3天前訂位告知是當月壽星，就免費招待精美手作小蛋糕。春酒尾牙活動限時開跑，8人以上企業團體用餐，享平日88折優惠。詳細活動內容歡迎電洽。
電洽：(02)8522-6555

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋


濤濤海鮮蒸氣鍋菜單
提供2人、4人、6人、8人、10人套餐，以及單點和酒水品項。

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加入典華會員系統，消費累積點數送好禮，典華旗下各品牌均可通用。享有多項優惠入會禮及生日禮，每周二、四還有會員點數雙倍送！
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濤濤海鮮蒸氣鍋菜單


桌邊提供黑豆穀物茶，風味溫和柔順，穀物清香回甘甜味。

濤濤海鮮蒸氣鍋


4人豪華套餐 6460元
餐點內容包含：奉湯、燃手小菜、越光米上湯瑤柱粥、季節貝類、藍鑽蝦、肉品(雪花牛/梅花豬/豬五花/+980升級日本A5和牛)擇2 、鮮活龍虎斑、澎湖小卷、季節時蔬、生蠔/台灣鮮活九孔鮑擇1、波士頓龍蝦1隻以及季節甜品。

濤濤海鮮蒸氣鍋


奉湯
採用老母雞和金華火腿熬煮，餐前奉湯暖胃，用餐過程可無限續。香氣濃郁，口感甘醇滑順，不油不膩口中清爽迴韻，非常好喝。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋


燃手小菜
小菜會不定期更換，吃完都可以續。韓式泡菜爽脆可口，微辣酸甜開胃，意外好吃，搭配海鮮也很對味。百香果冬瓜酸甜清香解膩。

濤濤海鮮蒸氣鍋


沾醬提供秘製胡麻醬及自製北海道昆布果醋醬。另貼心準備薑末，可調和海鮮偏寒特性，暖胃舒適。

濤濤海鮮蒸氣鍋

 

在蒸氣鍋開始烹調前，會先在鍋底放入越光米和瑤柱，蒸煮過程融入海鮮湯汁，最後就能享用集精華的越光米上湯瑤柱粥。

濤濤海鮮蒸氣鍋


濤濤海鮮蒸氣鍋強調食材產地直送，採用當令在地海鮮、在地小農季節蔬菜，管家式桌邊服務控時控溫蒸氣烹煮，以最新鮮的原型食物征服味蕾。

濤濤海鮮蒸氣鍋


季節貝類
蛤蠣大顆飽滿，超級鮮甜，咬下去會爆汁。

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藍鑽蝦
蒸氣烹煮保留最鮮風味，每隻鮮蝦都飽滿脆甜，蝦殼超好剝，還有濃郁蝦膏，非常過癮。

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梅花豬
四人套餐的肉品可擇2樣（雪花牛/梅花豬/豬五花/+980升級日本A5和牛），海鮮和肉品會交錯出餐。梅花豬肉質緊實不肥膩，搭配脆甜的高麗菜，再沾點泰式醬酸酸辣辣，清爽開胃又可口。

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鮮活龍虎斑
其實吃完第一盤肉已經略飽，但這個龍虎斑主秀上場，還是眼睛一亮。台灣養殖的龍虎斑，本身肉質厚實超水嫩，外層膠質綿Q帶勁，僅以薑絲和蔥段去腥，緊緻嫩口又富彈性，多重口感層次，愛吃魚的饕客決不能錯過。

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澎湖小卷
吃完石斑大餐後，來點海鮮小清新。澎湖冷凍直送的小卷，鮮嫩脆彈，自然鮮甜，不用特別沾醬也好吃。

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生蠔/台灣鮮活九孔鮑擇一
同場搭配台灣鮮活九孔鮑，上桌時還會動，現蒸後入口滑嫩彈牙，超有厚度極鮮美，單單原味就海味爆表，真的是絕妙好吃。

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季節時蔬
選用在地小農蔬菜，依照季節時令調整，自然原味鮮甜好吃。水果玉米真的超甜美；栗子地瓜很綿，蒸得很透，很有飽足感；彩椒則脆度水分足。另外花椰菜、香菇、玉米筍、秀珍菇都有好風味。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋

 


雪花牛
在鮮甜時蔬的片刻舒息後，豐盛的雪花牛再度燃起熊熊食慾。油花鮮豔油脂豐富的雪花牛肉片，底下鋪滿有機小豆苗，肉質鮮嫩，這盤不僅好吃而且份量十足。可趁此搭配濤濤的獨門醬料，品嚐多樣的鮮美風味。

48濤濤海鮮蒸氣鍋


波士頓龍蝦
最後登場的壓軸大咖，是超好吃的波士頓龍蝦。龍蝦肉質超級脆甜，口感十分Q彈，鮮美海味充滿口中。或許是清蒸火侯恰到好處，整個龍蝦的美味真的是無與倫比，非常享受。

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越光米上湯瑤柱粥
最後烹煮底粥，米飯吸收海鮮精華，再加入雞湯作高湯底，緩緩不停攪拌，帶入雞蛋、芹菜、雨來菇。

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海陸雙重滋味，滿口鮮香，可自行搭配白胡椒和玫瑰鹽提味。因為整個餐點十分飽足，粥品只能美味稍嚐。沒想到我們打包外帶時，服務人員還貼心多附兩碗雞湯，避免回家再煮會太稠，真的是服務太周到了。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋


季節甜品
提供紅豆紫米粥與春一枝冰棒。春一枝冰棒是水果產地直送的水果冰棒，海鹽西瓜和苗栗椪柑口味一酸一甜，真實呈現台灣原味，也頗富童趣。紅豆紫米香甜細緻，溫暖而不膩口。

濤濤海鮮蒸氣鍋濤濤海鮮蒸氣鍋

 


濤濤海鮮蒸氣鍋，位於新莊典華，氣派高雅，用餐環境超舒適。餐點食材嚴選，當令海鮮、小農蔬菜，吃得到美味也吃得到用心。全程以蒸氣烹煮，新鮮原味無負擔，專人專業控溫控時分菜，吃起來很享受。推薦給喜歡吃海鮮的朋友，帶長輩來用餐過節慶祝，是很棒的選擇。

濤濤海鮮蒸氣鍋
地址：新北市新莊區中央路469號2樓
(新莊典華2樓)
營業時間：午餐11:30-15:00(最後點餐時間13:45) 
晚餐17:30-21:30(最後點餐時間20:30)
(週一公休)
線上訂位：https://pse.is/57lkhz 
電話訂位：(02)8522-6555
粉絲團：https://www.facebook.com/denwell.taotao
IG：https://www.instagram.com/denwell.taotao/
典華會員系統：https://taotao.pse.is/54u2ar

 

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