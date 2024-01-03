桃園市區美食【鹿點咖啡 Luna桃園店】老屋改建&用餐不限時│造訪梅花鹿森林與巨大擬真月亮

鹿點咖啡Luna桃園店，由兩棟歷史悠久老宅改建而成的日系文青風咖啡廳，

鄰近桃園忠烈祠暨神社文化園區、虎頭山腳下，臺北榮民總醫院(桃園分院)，

在地經營多年，站在街對面都能透過大落地窗欣賞巨大朦朧月亮與療癒梅花鹿，

主要販售單品咖啡、茶類飲品、鬆餅、隨機甜點與沙拉輕食，不限制用餐時間。

店家：鹿點咖啡 Luna桃園店 電話： 03-3310156 營業時間： 週二至週五中午12:00-晚間20:00

週六至週日中午10:00–晚間20:00

週一固定公休/無訂位/採現場候位

店家臉書專頁連結 地址：桃園市桃園區成功路三段175號 停車：桃園榮民醫院收費停車場/路邊空車格

鹿點咖啡 食記介紹

Luna桃園店 環境與餐點

中午開始營業，不可預約採現場候位，慕名鹿點咖啡多年終於有機會造訪，

光站在日式文青大門外就先一陣好拍，拉開門後迎接客人的則是寬敞舒適空間，

環顧四周能看見專業烘豆機與眾多咖啡相關器具，麻布袋裝咖啡生豆牆自成一景，

天花板的大破洞原本的立意應是能在浪漫月光下烘豆，二樓也能聞見陣陣咖啡香，

經孩童安全疑慮、拍照姿勢…影響，前後填補多次、最終成了目前鐵桿模樣。

咖啡品牌精神

點餐櫃檯極簡具有精品的質感，任選座位、自行至櫃台點餐，餐後付款，

咖啡LOGO以滴落的咖啡點為中心，向外擴散形成漣漪、勾勒出鹿的型態。

暗喻在森林出沒的鹿神會為卡法森林(擁有上萬株咖啡品種)帶來無限可能與生機。

架上陳列著多款精選咖啡豆，

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一樓的位置僅設立三桌，擁有獨立開放式區域，優點是不時能與咖啡香作伴。

乍看以為是原木樹杈吊燈，

靠近認真細瞧才發現是鹿角形態，處處有驚喜。

創辦人意圖把店內設計成美術館，因此整棟建築物中留有大小不一的展示空間，

而多隻擬真梅花鹿也是在創業過程中陸續收集而來，不僅栩栩如生、還會轉頭。

若說一樓像極了時尚的精品咖啡館，

那麼由踏上二樓的手扶樓梯開始就彷彿進入了另一個新舊錯位時空。

保留部分老宅的魅力就在於牆面抹不去的斑駁皆是見證生活過的歷史痕跡，

古樸沉穩的氛圍搭配上暖暈吊燈、彷彿隨意閒置般的座椅，窗外綠蔭美如畫。

彩色馬賽克舊浴缸裝上厚玻璃成了創意桌面，

滿月二字彷彿沉入水中、又正巧對映著上方燈飾逐波盪開，藝術感十足。

樸實古雅的紅磚砌牆也是老宅常見的構成元素，

搭配復古皮革、燈飾、木質傢俱能幫整體空間營造出濃厚暖意與居家溫馨。

二樓的容客量明顯更多，桌上擺有編號利於點餐時告知，高低角度適合用餐。

走道盡頭應也是鹿點的多元展區之一，感覺更像是萬聖節的遺留創意物，

據說每三至六個月老闆會因應心情以及當時的合作夥伴更換展覽主題，

目前臉書最新公告是迷你老闆的鹿點森林點心舖(12/31日/下午不定時)。

纏繞電燈線像似錯綜複雜的樹枝末梢般交叉展開，

壟罩在其下方的木筏上散亂著燭台與骷髏，彷彿某個神祕宗教的儀式。

終於能超近距離觀賞到這顆巨大朦朧月亮，梅花鹿似正透過玻璃大窗好奇觀望，

猶記起小時候老爸總吹噓的天文望遠鏡、那時人們對月球的瞭解還處於模糊，

能肉眼看見隕石坑洞的月球表面也間接讓孩子不再害怕用手指月亮會被割耳朵。

沿著灰樸磨石子延伸至綠色菱紋地磚，兩棟老宅打通因此也保留了雙座樓梯，

這獨立開放區擺置了多張悠閒舒適藤椅，適合不想打擾鄰桌的小團體閒聚。

邊界隨性塗上水泥製造出斑駁，看似不規則的紅磚牆前擺放著高腳椅區，

視覺上給人粗曠、老舊且富有歷史歲月感，很適合拍出有韻味的人物像。

略顯褪色生鏽的鐵窗花也是老宅別具代表特色，搭配復古皮革沙發椅。

換了另一個角度觀賞要價不菲的朦朧月球，表面坑洞與陰影效果逼真，

白天&黑夜展現出的風情氛圍不同，若想拍完美倒影還得選夜幕落下時。

鹿點咖啡 Luna桃園店 菜單

每人低消一杯飲品，不限用餐時間

精美菜單本，還以為餐點品項眾多但翻閱後感覺比較像是店家簡介，

由創辦人介紹開始，義式咖啡、品牌介紹、單品咖啡、一樓特展區介紹，

茶類飲品、酒精飲料、二樓常設展區介紹、甜點、輕食、室內設計特輯，

單品咖啡豆、三樓咖啡研究中心、咖啡課程(有沖煮證照跟非證照課程)。

鹿點咖啡創辦人Wells初始對咖啡一竅不通，於2013年在中壢開了第一家店，

2015年到米蘭參加世界最大咖啡展時獲得啟發、真正開始了解咖啡每一步驟，

後陸續考取了CQI咖啡豆鑑定師，SCA授權講師，世界精品咖啡協會專業證照。

鹿點咖啡分店創立史

2016年創立鹿點咖啡林口店(歇業)，新竹店(歇業)，

2017年規劃桃園鹿點咖啡，2018年台中逐日店(歇業)，彰化糸彔店，

2019年萬華慕思店，2021年Elaine瓶概店(已退駐)，2022年龍潭千瀑店。

義式咖啡

單品咖啡

茶品

鬆餅/不一定會有的甜點

輕食/沙拉拼盤與三明治

復古扭蛋機內裝著咖啡豆(僅裝飾用)，發現玻璃水桶但周邊無找尋到水杯。

嫩煎雞肉沙拉拼盤

$250元，一天中的首餐決定先來些健康營養沙拉，

香煎雞肉、紫洋蔥、水耕生菜、番茄、巴薩米克醋淋醬，可加雙倍肉。

雞胸肉煎出香氣且淺調味，搭配爽脆生菜入口，

濃郁富有果香氣的巴薩米克醋上桌前已淋、大多沉在盤底，享用前先拌勻。

煙燻鮭魚三明治

$200元，開放式三明治，在具有嚼勁與韌度的軟法上淋有醋酸味巴薩米克，

隨後鋪墊翠綠生菜，兩朵形似綻放花苞的軟嫩燻鮭魚片，食材堆疊、色彩繽紛。

熱拿鐵/日式抹茶咖啡

醇香熱拿鐵杯面療癒的龍貓拉花撫平了等候許久的些許不耐與浮躁心情，

抹茶拉花圖案是俏皮小豬，主要在體現小山園抹茶的清新香氣、咖啡僅微量。

貼心平假日皆無用餐時間限制，

可沈澱心靈、靜下心來輕啐每一口醇香，

感受每一處精心佈置與想傳遞的意喻與獨特風格。

不加一滴水鬆餅

$200元，香蕉巧克力麻糬口味，烘烤時香氣十足，

使用日本森永鬆餅粉，不加一滴水，口感外酥內軟。

每個水滴型鬆餅皆有獨一份的香蕉切片、鮮奶油花、巧克力淋醬，

咬下是表層酥脆的外殼、內藏軟糯麻糬，微撒糖粉增添賣相卻難得不甜膩。

熱巧克力

$140元，有時候女生就是喜歡來杯暖暖的熱牛奶混巧克力，甜甜好心情。

芝麻生乳酪

$110元，體積小巧可愛，在用餐桌面也能有日本宮崎駿的奇幻世界陪伴。

毛茸茸、圓滾滾身軀的龍貓正巧與濃厚芝麻灰色調匹配，巧克力靈魂點綴。

咖啡凍

$110元，菜單並無特別註明是無臉男造型，也算是上餐後的小驚喜。

隨著純白牛奶緩緩倒入，無臉男咖啡凍的輪廓漸漸浮現，過程療癒。

無臉男，神隱少女中的其一角色，是個全身黑色、戴著白色面具的鬼怪，

象征了空虛與寂寞、也可以代表人心最原始的單純與慾望，黑白色完美吻合，

冰冰涼涼的咖啡凍口感Q彈、唇齒留香，淋上牛奶後苦甜比例恰到好處。

特意挑選過的日式溫潤盤皿與老屋質樸溫馨氛圍極為搭配，堪稱視覺饗宴，

美食為平淡的瑣碎日常增添了一抹亮色，也讓我們對每餐都能有所期待，

營造儀式感其實不分金額大小，重在對生命認真、尊重且保持熱情的態度。

鹿點咖啡 Luna桃園店處於虎頭山腳下、正巧可以遠離都市的喧囂與浮躁，

月光淡化了生活的稜角與樣貌、撫慰心靈，這是能與鹿共處的滋養棲息之地，

可以看出供應餐食已逐漸極簡化，可能更適合來杯專業的咖啡或鬆餅下午茶，

人手不足，適合不餓且不趕時間、喜歡拍照或欣賞老屋氛圍的客人，純分享。