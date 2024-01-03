新北板橋好吃的居酒屋再加一！夜貓族必收的好去處鶴料日式居酒屋。新開幕就在google擁有五星高評價！從店內的用餐環境、店員的服務態度、再到食物的味道，各式串燒、炸物和主食都是各個好吃不解釋～吃過的都說讚。使用炭火燒烤至完美熟度再搭配特製醬汁，絕對是下班後和三五好友放鬆的好去處

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼鶴料日式居酒屋就位在板橋新埔站附近大概走路十分鐘左右，從門口裝潢就可以感受到濃濃的日式氛圍感

▼店裡一整排的日式燈籠造型更妝點了空間，多了溫馨的氛圍感

▼剛入店彷彿立馬來到日本啦XD 空間相當很寬敞舒適！微暗的燈光給人一種放鬆自在的感覺，很適合下班後和朋友聚餐聊是非

▼內用桌數很多、桌面空間也很寬敞

▼多人聚餐也有包廂可以盡情聊天不用擔心會吵到別的客人

餐點介紹

百香青木瓜、柚香蘿蔔、毛豆

▼訂位就送的開胃小菜，兩款口感都很清爽解膩。特別喜歡百香果青木瓜，酸酸甜甜真的很開胃耶

▼這道小菜也是店家招待，毛豆就是居酒屋最棒的下酒菜啊！配啤酒簡直不要太涮嘴～

▼他們的串燒就是每一個都好吃無雷不解釋啦！點你喜歡的食材就對了～使用炭火燒烤讓食材更多了一層炭香。有師傅烤到完美熟度再搭配特製醬汁，每一串的食材都新鮮，吃下去每一口都幸福～牛肋

芥末牛肋 $170

▼牛肋串口感厚實但不硬柴咬下去充滿牛肉香，淋上芥末醬汁帶點微微的嗆辣感很提味

明太子雞肉串 $120

▼私心推薦一定要點這個！雞肉串擠上滿滿的明太子醬汁再大火炙燒，充滿香氣但又不膩口

松露干貝 $240

▼干貝多汁鮮嫩，頂多的松露醬汁給的不手軟！一放進嘴裡松露特殊的香氣隨之撲鼻而來

鹽烤雞腿串 $120

▼沒有過多的調味，簡單就能吃出雞肉最單純的香氣。也吃得出師傅的烤功真的是厲害XD

五花蘆筍捲 $100 、瓜瓜牛五花$110

▼到底是誰發明這種神仙吃法啦～將肉片包入蘆筍和小黃瓜、再浸入特製醬汁中燒烤。多汁鮮脆的蔬菜和肉汁完美結合，整體清爽又多層次！這兩款都很不錯吃

鹽烤香菇 $100 、起司櫛瓜$110

▼烤香菇水份超多吃得到原始香氣，搭配特製醬汁超讚。當吃串燒肉吃太多來一串蔬菜超解膩

▼櫛瓜也是烤得恰到好處，咬下去口感多汁～搭配起司更多了層奶香味其實很搭耶！

午夜魚一夜干 $290

▼真的要讚嘆師傅的烤功真的太好了啦！光是看這條魚的外觀就先流口水耶～魚皮外面烤到金黃焦脆而且魚肉完全沒有破掉！肉多又肥美

▼肉質多汁又細緻且沒有腥味。沾點胡椒鹽簡單調味就很好吃

酒蒸蛤蜊 $180

▼跟我一樣是蛤蜊控的絕對是必點！每一顆都超級新鮮又粒粒飽滿～鮮嫩多汁又帶點酒香味，連底下的湯知都很鮮美，秒清盤！

揚出豆腐 $90

▼我跟朋友超愛這個！豆腐外皮超薄裡頭超嫩！有點像老皮嫩肉的口感～搭配微甜微鹹的醬汁真的讓我一次猛嗑三個停不下來耶XD 朋友還說要跟豆腐結婚（？到底是多浮誇啦哈哈哈哈

月見泡菜炒烏龍 $170

▼除了串燒外沒想到主食也很優秀！大推這盤你各位一定要點起來啊～

▼醬汁使用脆口的泡菜帶點微辣，Q彈的烏龍麵緊緊扒附著濃郁的醬料，吃完非常有飽足感每一口都超愛啦

大蝦手捲 $110、干貝爆擊手捲 $130

▼這兩款都是浮誇系的手捲，一上桌就是一種視覺饗宴。海苔包覆著巨無霸等級的蝦子和干貝，每一口都可以吃到滿滿的料。表面淋上芥末醬更開胃！使用2顆2X生食級干貝，吃得超過癮啊

松阪豬炒水蓮 $130

▼Q脆的松阪豬搭配水蓮，鹹香又下飯

烤糰子$110/ 黑糖口味

▼烤的軟糯軟糯的，再淋上甜而不膩的黑糖醬汁。完美的甜點就是他了！

牛蒡天婦羅 $110

▼炸得口感軟Q，海味十足！跟一般台式天婦羅是完全不同的味道，這個完全可以吃得出不同的高級感

▼單吃就很夠味，搭配一旁的沾醬酸酸甜甜又是不同風味桔風鱈魚肝搭配高麗菜絲和洋蔥相當開胃

桔風鱈魚肝 $130

▼鱈魚肝搭配高麗菜絲和洋蔥再淋上特製蜜煉金桔醬汁相當開胃。而且擺盤很美很講究耶！

▼鱈魚肝很大一塊充滿海味

時蔬味增 $90

▼湯裡用料超多超實在～除了豆腐之外還有洋蔥、紅蘿蔔、海帶，每一口都吃得到料！味道鹹度適中不死鹹

大納川秋田小町鵜鶘 $400 (微辛口)

▼來到居酒屋就是要配酒才會快樂雙倍啊！店裡除了有各式啤酒、燒酒、清酒、沙瓦之外，還有每月都會更換的精選清酒！讓常來的顧客更有驚喜感。青酒杯放在木臼裡，將清酒倒入至滿溢倒杯口，直接就口喝下更多了木頭的香氣。體驗感滿分好好玩～不喝酒的人也有無酒精飲料的選擇喔！

菜單

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

【鶴料日式居酒屋】資訊＆其他

IG：@holiao_79

地址：新北市板橋區中山路二段79號1樓

交通：捷運新埔站、板新站走路3分鐘

電話： (02) 2958-6857

營業時間：18:00-1:00（收客至00:00）

延伸閱讀