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礁溪溫泉、礁溪平價湯屋推薦》【來去泡湯坊】是宜蘭礁溪的雙人湯屋。這裏的價位平實，環境乾淨簡約、通風採光都很不錯。雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘；早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00，雙人湯屋 $250元 /50分鐘，小孩110公分以下免費，老闆會給集點卡， 集滿三次可享有VIP 85折優惠，最吸睛的是每間湯屋都有泡澡玩具陪玩。對於喜歡泡湯的湯迷來說，這裡絕對不錯過啊，想要找個安全、明亮及乾淨的湯屋，來這裏就對了。特別是這裏離礁溪轉運站及礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。如果是開車的朋友，門口免費停車位，只是冬天旺季那就得提早來囉！順便來礁溪一日遊豐富有趣真好玩～
礁溪來去泡湯坊 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-1號
- 營業時間：08:00 – 23:00
- 電話：0978 832 108
- 有免費吹風機、洗髮精沐浴乳
- 礁溪來去泡湯官網
礁溪來去泡湯坊 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入來去泡湯坊即可到達
- 【停車場】有附設免費停車場12個位置，開車來很方便
- 【大眾運輸】可搭乘客運至礁溪轉運站，再走路約十來分即到了
來來去泡湯坊門口就有停車場但不大，所以很容易客滿喔！
礁溪來去泡湯坊 門票價位
▼來去泡湯坊 收費方式
- 雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘 (40分鐘時會提醒亮燈)
- 如需加時以25分鐘(半節)計算$150元
- 成人加收 $100元 (限1位)
- 高中以下加收 $50兒，110公分以下免費
- 皆現場候位，無預約服務
▼早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00
- 雙人湯屋 $250元 /50分鐘
- 加時半節 每次 $125元
櫃檯付錢時，老闆會給洗髮精、沐浴露備品和集點卡， 集滿三次可享有VIP 85折優惠，集滿以後來泡湯就等於早鳥優惠了
礁溪來去泡湯坊 空間環境
來去泡湯的屋舍是簡約的小平房
附近維護的滿好的，有種小巧精緻的感覺
泡湯用的湯勺簡單的畫上幾筆就是有特色的藝術品了
湯屋內的陳設也很簡潔大方，這裏走的是平價的湯屋路線，至少是看了會喜歡的這種
飲料、毛巾、拖鞋這裏都有，就算臨時起意來泡湯也沒問題
價位也滿合理的
這裏可是有真正的溫泉標章認證的哦
休息區同時也可以吹吹頭髮
湯屋門口多了日式的暖簾，真的很有fu 哦
這裏有些小地方佈置的很不錯，像是屋頂的透光就給人明亮的感受
用杯蓋做成的裝置藝術質感也很棒!! 不花什麼大錢，但多了點用心的感覺
後方是廁所區
礁溪來去泡湯坊 心得評價
去洗手間時還看到工作人員定在客人離開後在刷洗浴池
湯屋第一眼給人的感覺就是滿乾淨的!! 這點有加分
池子邊有加裝安全扶手，還有台階上的防滑條，這點也很用心
淋浴設備，掛勾及置物架也夠，擺放衣物、包包很方便
上方的通風採光都很棒!!不會有那種陰陰暗暗的感覺
出水量也很大，不用幾分鐘就滿了
泡湯衛生公約及泡湯正確步驟及技巧
湯池的大小很適中，兩個人來泡綽綽有餘啊，而且店家也會播放音樂，這點也是有加分
特別的是，這裏還有四隻可愛的泡湯小物!!! 哈哈。泡湯不會無聊!!
【來去泡湯坊】CP值很高，湯屋大又乾淨，50分鐘300元，還有四隻可愛的泡湯小物陪玩! 很適合帶小孩的家庭族來泡!有停車場，但入口處在二條大路中間的小巷子，極容易錯過，車道也只容一台車過，需小心
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泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
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