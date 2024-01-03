今天要跟大家介紹一家

麻辣火鍋吃到飽的餐廳

而這家麻辣火鍋吃到飽的餐廳剛開沒多久

重點是價格超便宜的

只要499+10%就可以吃到飽

而且不分平假日哦~

這麼便宜CP值這麼高的餐廳

就位於

中和員山路上的

何家香香麻辣鴛鴦鍋

不分平假日499+10%麻辣火鍋吃到飽

食材新鮮湯頭好喝

馬上帶大家瞧瞧店裡有什麼推薦的食材吧

何家香香麻辣鴛鴦鍋 目錄

何家香香麻辣鴛鴦鍋 店內環境

何家香香麻辣鴛鴦鍋 價格表

何家香香麻辣鴛鴦鍋 餐點內容

何家香香麻辣鴛鴦鍋 推薦餐點

何家香香麻辣鴛鴦鍋 評價

何家香香麻辣鴛鴦鍋 影片介紹

何家香香麻辣鴛鴦鍋 店家資訊

何家香香麻辣鴛鴦鍋店內環境

店家的室內空間走的是比較港式風格

採用綠色調搭配紅色的大字

呈現出時尚現代化的港式風格

店內的座位大概有40個左右的座位

每張四人桌可分兩桌雙人

何家香香麻辣鴛鴦鍋價格

不分平假日

每個人只要499+10%吃到飽

不論是中午還是晚上都均一價格

小孩、孩童的話，100公分以下50元+10%

100公分以上未滿140公分249元+10%

用餐時間是90分鐘

自助吧區

店內的所有餐點

都是採用自助吧的方式

想吃什麼都自己夾

有醬料區、麵食區

還有蔬菜區

蔬菜區有提供三種蔬菜

另外還有飲料區

冰棒區以及魯肉飯區

接著就是重頭戲了

火鍋料區

這種的火鍋料加起來有50種以上

有常見的火鍋料

丸子類的餐點

除了火鍋料

還有高達6種不同部位的肉片

以及數十種以上的海鮮

全部都是想吃什麼自己夾

不需要跟服務賽員做點餐的

湯頭的部份

只有麻辣和清湯

沒有其它選擇

他們家的麻辣鍋湯底

味道非常的好

擁有名店等級的味道

可以感覺的出來是店家自己熬煮的

通常這種新開的店都會比較有堅持

希望以後可以繼續保持下去

除了牛五花肉片外

他們的排骨酥也超好吃

肉超大塊

吃起來超有爽度的

大腸每一塊也是超大

而且事前就有滷過

超級香超級好吃

我至少拿了六輪以上了

比肉片還要更加的吸引人

很少看到大腸給這麼大方

海鮮的部份

我推薦螃蟹

他們的螃蟹真的很辛苦

而且裡面還有蛋~

好吃，鮮味十足

一口咬下，滿滿的爽度

整體吃下來

雖然食材的種類跟其它麻辣鍋吃到飽比

可能比較少一些

但該有的都有~

而且食材都新鮮

給的都很大器很大塊

吃起來很有爽度

此次，他們的麻辣鍋味道真的好

跟一般吃到飽的味道不一樣

有單點店的水準

所以總和以上的優點

可說是一間CP值爆表的麻辣鍋吃到飽

喜歡吃麻辣鍋吃到飽的朋友

絕對是必吃必嚐的~

何家香香麻辣鴛鴦鍋影片介紹

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店名：何家香香麻辣鴛鴦鍋

訂位電話： 0973 015 653

價格：不分平假日499+10%

營業時間：早上11:30~22:00

地址： 新北市中和區員山路311號

地圖：



檢視較大的地圖

聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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