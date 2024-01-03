三峽美食推薦這家好滋味土雞莊，之前朋友推薦我們來這家好滋味土雞莊，據說招牌脆皮雞一點都不輸給陽明山上必比登土雞城松竹園，是有沒有這麼厲害？上網搜尋才知道好滋味土雞莊已經是三峽在地20多年老店，雖然名氣不大，但味美價廉可是深受在地人的愛戴呢！

好滋味土雞莊|交通方式&停車資訊

好滋味土雞莊的地點有夠偏僻，就算有導航還是開到有點疑惑，彎進小路看到這個好滋味土雞莊的招牌，還要再往裡面走一小段路，然後會看到民宅，如果不是外面的招牌，誰知道這有土雞城，門口有地大塊空地可以停車，看起來生意不錯，蠻多車的

好滋味土雞莊的用餐區域有分室內跟室外，沒有什麼裝潢，就是一般土雞城的樣子，而且都是大圓桌，剛下過雨室外比較多蚊子，所以建議我們坐室內

好滋味土雞莊|菜單價目表

我們主要是為了脆皮雞來的，要前一天預訂，當天點可能吃不到，除了單點也有合菜的選項，價位也不貴，難怪在地人都很愛來這吃，脆皮土雞是半隻$580，白斬雞也可以一隻或半隻，事先預訂也可以一隻土雞兩吃白斬＋脆皮這樣點，不收服務費，現金結帳

好滋味土雞莊|推薦料理

初來乍到也不知道要點什麼？大概就點些喜歡吃的，這麼一大桌$1660，有夠便宜啦！建議人越多來吃更划算

招牌脆皮雞，這個真的有夠強，剛上桌就可以聞到香氣，脆皮雞上還灑上大量的蒜酥增香，雞皮有夠薄的，光看就讓人食指大動！

這脆皮雞老實說真的比跟松竹園的脆皮雞有的拼！那個雞皮脆到一個不行，而且還有蒜酥的加持更香，再來是他的雞肉，是用土雞肉，而且還是自己養的，吃起來是嫩嫩的還很多汁，但不失土雞該有的彈性，強！真的有夠強！

金沙中卷，這也是好吃得不得了！鹹蛋黃依附在Ｑ嫩有彈性的中卷上，讓中卷口感更加滑嫩，鹹蛋黃的些許鹹度也能帶出中卷鮮鮮味，而且金沙還是那種酥香的口感，這也是必點！

蒜泥蚵仔，這邊的蚵仔也是讓我們嚇一跳！有夠巨大，根本是生蠔等級，裹上些許薄粉，每個鮮蚵都是老闆精挑細選，顆顆碩大肥美，入口滑溜鮮味十足在口中爆漿，加上蒜泥提鮮，光是湯汁下飯就能吃好幾碗！

炒山蘇，這裡的山蘇有加小魚乾，增加脆脆的口感跟鮮味，山蘇顏色鮮綠，嘗起來有少許黏滑，口感脆爽滑嫩，蒜頭下得蠻重的，吃起來帶有蒜香，開胃

沙拉冷筍，純粹是自己喜好點的，現在大概不是筍的季節，吃起來有點纖維感，但水嫩脆度還是有的，但份量不多要價$280，自己斟酌吧

好滋味土雞莊真的有夠厲害！尤其那個脆皮雞應該是近期吃過最厲害的，美味程度絕對媲美米其林等級的松竹園，專程來三峽吃也值回票價，其他菜色口味也不差，如果愛吃脆皮雞，好滋味土雞莊絕對不會讓你失望！

好滋味土雞莊

地址：新北市三峽區添福路153號

電話：02 2671 6174

營業時間：11:00–20:00（週二、三公休）

店家/景點資訊

店家名稱：好滋味土雞莊

所在地址：臺灣新北市三峽區添福路153號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：02 2671 6174

評價：★★★★★





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