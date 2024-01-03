溫度釀製所是台東吃美食喝美酒的好所在,就近幾年新興的鐵花村旁邊

他們不但提供美味的義法料理,還是一家餐酒館,可以從早吃到晚

在台東若想吃美食喝美酒,來鐵花村的溫度釀製所就對了!

溫度釀製所在哪裡?

溫度釀製所的地理位置絕佳,就在大名鼎鼎的鐵花村旁邊

門前的人行道上還用鐵絲圈出了『鐵花』二個字,辨識度相當高

溫度釀製所的外觀是藍白二色的搶眼配色,路過的人很難不多看它一眼

尤其令人矚目的是店名下方還有一個微醺躺平的人,看起來不免令人莞爾

對於這家店更是印象深刻了🤩

我們是上周末去的,所以門前還有一顆裝飾用的銀色聖誕樹

左邊則是賣酒的窗台,它們也有提供小酌一杯的Happy Hour優惠

門前擺的小黑板都是店內供應的各種酒名,包括德國啤酒和各式調酒

長方形的店面分成前面和後面二種不同的座位區

前面都是高腳椅的座位區,適合來此點杯美酒,小酌一番

這面牆上有好幾個看似飲水機的開關,其實都是不同的酒

告訴工作人員想喝哪一種,他們就會立馬過來幫你服務

吧台上方擺了各式各樣的酒杯,不論想喝甚麼都有對應的酒杯可搭配🥂

這二張飲料單就擺在吧檯前面,價格寫得一清二楚

左邊是各種酒精飲料的價格,包括德國啤酒,朝日啤酒和調酒等$160~350

右邊則是不含酒精的飲品,$80~220都有

冰箱內還有各式各樣的進口酒,旁邊則是餐具和調味料自取區

感覺很像來到國外的餐廳,因為連調味料都是進口的

採用深藍為裝潢的主色調,跟餐廳的外觀剛好一氣呵成

後方的位置比較多,每一張桌子都擺上了水晶燈和小夜燈

我們是下午去的,晚上來肯定更有氣氛✨

這一區除了四人座和二人座,中間也有高腳椅區,適合想喝一杯的客人

溫度釀製所採用掃碼點餐的方式,每張桌子上都有這個QR Code讓人用手機點餐

跟上時代潮流,不但省時也省事👌

溫度釀製所菜單

菜單第一頁就有關於老闆的自我介紹

「有家,有愛,有夢想」喜歡大自然,喜歡交朋友,真正工作卻是一名廚師

文辭懇切,文筆樸實,感覺就是個有溫度的人

溫度釀製所美食介紹

古斯紅酒燉羊小腿拼盤

這道古斯紅酒燉羊小腿拼盤$520,採用羊的前腿來做料理

旁邊還搭配歐式麵包和小米,可以沾著鐵缽內的羊小腿一起吃

原本以為會有我害怕的羊騷味,沒想到用紅酒燉得十分入味的羊小腿完全沒半點腥味

另外還附了一隻吸管,讓人可以吸取裡面的羊骨隨

和佐餐的麵包及小米搭配起來,簡直是完美組合😋

高粱豬火腿佐胡麻荷蘭鬆餅

這道荷蘭鬆餅是鐵鍋料理,可以做甜點,也能做成鹹的

我們那天點的是鹹的高梁豬火腿佐胡麻醬$300

底下的鬆餅外酥內軟,搭配上面的火腿和生菜一起吃,沾點胡麻醬更加分

溫刀阿木吃素,先上來的是擺盤頗具禪意的歐式手工麵包

雖然麵包脆脆的相當好吃,但我還是有點納悶,素食應該不會只能吃麵包吧?

南瓜義大利麵

原本是南瓜雞肉義大利麵$300,也可做成蛋奶素

過了一會兒主廚就端上來這盤特製的素食南瓜義大利麵🍝

因為阿木不能吃牛奶,還特意叮囑廚師醬汁少用一些

果然這盤南瓜義大利麵深受青睞,阿木很捧場地吃光光

原式雞蛋仔

這道頗受歡迎的下午茶甜點是原式雞蛋仔$220

雞蛋仔不僅加了瑪奇朵奶油,還有紅酒西洋梨和香草冰淇淋🍧

本來還以為西洋梨是無花果,後來詢問了店員才知是浸泡過紅酒的西洋梨

吃起來有點脆,不是軟爛的口感,搭配冰淇淋和雞蛋仔一起吃還挺特別的

18禁慾火巧克力

命名很特別的18禁慾火巧克力$220,這道不能亂點,因為一點就會愛上

甜甜的巧克力淋上加熱過後的威士忌,品嘗起來既有甜香又有酒香

再加上旁邊烤過的棉花糖一起吃,天吶,這滋味也太迷人了

薑汁紅棗奶茶

這道飲料是新推出的,其實還沒命名,所以我直接叫它薑汁紅棗奶茶

奶茶放在小磁爐上加熱,喝起來充滿薑汁的風味,加上杯子裡的二顆紅棗

冷颼颼的冬天來上一杯,完全是可以擄獲女生芳心的暖男系飲料啊~🍵

店內的妹妹告訴我,其實奶茶也可以加入酒,這樣就從暖男變成渣男飲料了🤭

我們去的那天適逢耶誕夜,剛好和媽媽及小阿姨吃了一頓完美的聖誕大餐🥰

如果有機會來鐵花村,別忘了來這家溫度釀製所💁‍♀️

因為他們營業時間很長,除了是餐酒館,還可以從早午餐一路吃到下午茶和消夜晚餐喔!

溫度釀製所地址 地址：台東縣台東市博愛路478號 電話: (089)333-190 營業時間:10:30~22:00

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