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冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛肉OneBeef|香辣溫體牛四喜鍋|宅配冷凍牛肉鍋|宅配牛骨湯底推薦|

2024-01-03 15:06:31 新竹林依晨 人氣：97
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新竹林依晨

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：【第一牛肉OneBeef】
phone02-2706-3785
place台北市大安區通化街57巷21號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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近日氣溫驟降，來推薦一款由傳統市場發跡；已傳承一甲子第一牛肉OneBeef !!

這間真的好吃，牛骨高湯熬煮的湯底；濃郁香辣溫體牛湯底，單喝湯就溫潤很享受!! 這款沒有放入花椒，品嘗過後不麻! 微微辣口而已，香氣十足!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

第一牛肉OneBeef牛四喜鍋物，採購網址 www.onebeef.com.tw/products/offalspicyhotpot

宅配到家均採冷凍包裝；高湯煮滾，丟入四喜湯料即可!! 湯料分開包裝，消費者拿到手覆熱即可；口感上也很新鮮好吃! 

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

台灣脆牛胸火鍋肉片，打開肉片油花十足；油花咬起來脆爽QQ有咀嚼感!! 搭配濃郁的香辣的牛骨火鍋湯底!! 寒流發威的晚餐，有第一牛肉OneBeef陪伴，暖胃暖心!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

我把湯料撈出，讓大家一眼可以看見肉質脆爽度!!

左邊：牛四喜湯料；右邊：台灣脆牛胸火鍋肉片

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

台灣溫體牛『大肚』、『大腸』、『黃喉』、『嫩六兩』部位，因為每個部位肉質不一，所以必須各分開精燉到軟嫩Ｑ彈；我品嘗到的每一口口感均有不同，單吃就相當美味；沾上香辣牛骨火鍋高湯，更是誘惑人!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

第一牛肉OneBeef牛四喜，真的很彈牙；每一口都Q彈有咀嚼感。些微麻麻辣辣，味道極好!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

第一牛肉OneBeef台灣脆牛胸火鍋肉片，口感是脆爽、QQ相當有咀嚼感!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

高湯製作過程不額外添加化學加工物及色素且依循古法，長時間手工翻炒辛香料並使用牛骨高湯熬煮而成!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

湯底相當濃郁好喝，可以採購凍豆腐增添火鍋料。燉煮後的凍豆腐吸附牛四喜湯汁，一咬而下每一口都是豆腐香、牛四喜湯汁的香辣溫潤感!!

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

我喜歡搭配著牛四喜的香辣火鍋湯底一起品嘗，讓咬起來的牛胸肉片多了一層香辣湯汁!! 

冬季暖鍋🍲牛骨高湯熬煮鍋底，搭配手炒香料與牛四喜底料|第一牛

 

第一牛肉OneBeef | 線上商店挑選：https://www.onebeef.com.tw/
【 第一牛肉OneBeef 】 門市地址｜台北市大安區通化街57巷21號 聯絡電話｜(02)2706-3785 營業時間｜
✅週二～五 06:30-14:00 (禮拜一固定公休) ✅週六～日 07:00-17:00
品牌IG｜https://www.instagram.com/one.beef/
品牌官網｜https://www.onebeeflife.com/
＊提供黑貓宅配、7-11及全家店取服務＊

 

文章標籤

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