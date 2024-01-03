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今天來分享萬里秘境「青松庭園咖啡」，從台北出發只要30分鐘即可抵達的秘境景點，超美露營戶外風格咖啡廳，青松庭園是超Chill的親子寵物友善咖啡廳，沿瑪鋉溪草坪佔地1000坪，免上山就能享受大自然芬多精，坐在清澈的小溪旁，真的好舒服呀！

結束一週忙碌的上班生活，週末來到青松庭園咖啡真的可以讓我好好放鬆，身心靈都療癒了，太喜歡這邊的環境，推薦大家週末來約會喝下午茶，很適合遛小孩喔！新北親子餐廳推薦／新北戶外景點推薦／新北秘境景點

青松庭園咖啡｜萬里秘境咖啡廳

青松庭園位在新北萬里，從台北開車大約只要30分鐘，不用上山就能享有戶外大自然空間，千坪超大草坪和湍湍溪流，真的好美好Chill。

青松庭園咖啡 （官方Line）

地址：新北市萬里區崁腳路55號

電話：0937354981

青松庭園咖啡｜戶外環境開箱

青松庭園咖啡的戶外空間很大，一層一層往下走下去，越來越接近湍湍溪流，我推薦坐在最下面這一層，一排小洋傘和燈飾真的很美，一眼望去就是一片綠意盎然，還可以欣賞溪流美景，很CHill很放鬆～

最下面這一層可以坐在山谷溪流旁，有一片大草皮，當天也有看到有人來這邊搭帳篷露營，青松庭園也是很棒的露營區喔！超多人會帶著毛小孩來玩耍，親子旅遊也是很棒的選擇，旁邊還有提供民宿出租，也可以安排二日遊喔！

青松庭園的環境真的很舒服，網美也可以來這邊拍照，戶外露營風格真的太Chill了！而且這邊免花大錢就可以享受這麼美的環境，只要點杯飲料、蛋糕、炸物等等，就能在這邊坐一個下午，真的是我最愛的網美咖啡廳之一了！

青松庭園咖啡｜親子寵物跑跳區

青松庭園是毛小孩的天堂！每次來都能看到超多可愛的毛小孩，貓貓狗狗都很愛在這邊跑跳，主人坐在旁邊聊天吃下午茶，毛小孩有一整片大草皮，而且這裡有提供毛小孩餐點，還可以訂製毛小孩蛋糕喔！毛小孩生日慶生首選餐廳！

青松庭園咖啡的可愛店長「柯基妞妞」和小跟班「鴨子屁孩」，他們很親人很可愛，喜歡小動物的也可以來這邊跟店長玩耍喔！

青松庭園咖啡｜日本師傅手作甜點

青松庭園咖啡是CP值超高的戶外咖啡廳，店內有提供飲品、炸物、甜點，最厲害的就是手工甜點，是日本師傅每日現做，蛋糕只要120元，泡芙只要70元，司康、費南雪、瑪德蓮竟然只要50元，真的很划算！愛吃甜點的朋友千萬不要錯過囉！

我們今天點了提拉米蘇、千層蛋糕、乳酪蛋糕，還有青松庭園必吃的泡芙，每一款都好好吃～～～

芝麻千層蛋糕也太好吃了吧！千層蛋糕一層一層咬下去好療癒，裡面的奶油一點都不膩，芝麻好香濃。

炸物我推薦綜合拼盤，這一份250元超澎湃，可以吃到青松庭園招牌炸物：獨門雞柳條、彈牙花枝丸、酥炸薯條 一次滿足，真的太幸福囉！

超喜歡花枝丸，花枝丸海味很濃郁，裡面真的可以吃到花枝喔！

獨門雞柳條超級嫩，外酥內嫩的口感也太棒了，這應該是我吃過最嫩的雞柳條喔！

店內也有提供多款飲品，包含美式咖啡、奶茶、紅綠茶等等，來一杯飲品搭配一片蛋糕，真的是超Chill的下午茶組合～

旁邊的民宿空間，當天入住的客人晚餐在這邊BBQ烤肉，家庭旅遊的超棒選擇，我馬上跟老闆預定下次也要帶著家人一起來露營烤肉！

台北秘境景點「青松庭園咖啡」，很適合親子旅遊、家庭旅遊、閨蜜下午茶、約會等等，環境很舒服，每次來都得到身心靈放鬆，而且餐點也都很美味，真的是我的週末旅遊好去處，推薦給你們囉！

青松庭園咖啡｜店家資訊