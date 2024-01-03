蘆洲火鍋店推薦 蘆洲酒吧推薦

先前經過蘆洲長樂路2-9號1樓，就看到一間高質感火鍋店-XO Shabushabu 蘆洲旗艦店

這間店居然不只火鍋，還結合酒吧，提供啤酒，精釀啤酒，調酒!

XO shabu主打肉品現點現切，只提供最高PRIME及特選CHOICE以上等級牛肉喔!

另外也有板橋店，我朋友居然也吃過，這次約她到蘆洲店，一進去有夠寬暢的 好開心

用餐時間90分鐘(若現場有客滿須配合)，可享用自助飲料與高級冰品，

不加收服務費，共鍋費150元，可抵消費，共鍋限兩人使用

還有XO為背景的吧台區，XO為設計的背景裡面好多罐酒品，在這喝調酒別有一番風味

今天正好遇到店裡也有幫人慶生，XO本身也有提供包場慶生.活動，可以到文末詳洽他們喔

這麼寬暢舒適的火鍋店不能只有我發現

而且我們發現每一桌的下方都有XO店家設計好的置物箱，完全不是常見的軟綿綿的布袋，好高級呀

另外店裡也有活海鮮給你看!證明他們對海鮮的用心很高，龍蝦都是新鮮現撈耶!!

自助區

另外還有有一區是飲料.ucc咖啡機.氣泡飲以及冰淇淋.醬料自助區

氣泡飲的選擇真多，還有荔枝.香檳等等沙瓦

店家的飲料杯子也很有質感，都有印上XO的logo

ucc的咖啡與北海道純淨頂級十勝鮮乳的Niseko冰淇淋，砸了重本!!冰淇淋總共有四種口味，藍莓.香草.等等

醬料的選擇也很豐富喔，蒜粒.蘿蔔泥.蔥花.沙茶.日式醬油等等

另外在我們餐點上桌時，店家也會提供自製的XO醬，以及柚子醋醬 再加上自助區拿的，可選擇的沾醬好多喔!

柚子醋醬很好吃!沾肉很清爽美味，又帶點柚子的甜度

XO醬的口感多層次，既有辣味，又帶有海鮮的香氣，與柚子截然不同，一個鮮甜一個鹹感，兩個都美味喔

活動

每個月都有不同的主打活動，好禮送送送不完，今天我們遇到的是12月的"滿千抽獎活動"

最高獎有高成本的小龍蝦和角蝦!

我們很幸運抽到角蝦和冷凍螃蟹耶!從來沒吃過角蝦，很好奇它的味道呢!

▼還有活動!!

12月每桌青菜再送一盤，滿千再送來店好禮四選一

(精選牛培根.精選豬五花.新鮮蛤蜊.火鍋料)

XOshabu實在給得太大方，這整桌花費的開銷比想像中平價，而且送好多還有角蝦

讓人期待他們每個月又會推出什麼內容!!

餐點

我與朋友兩人點了"雙人20oz吃肉肉-吃飽飽套餐"本來以為這樣的肉量應該會接近1500吧，居然才980嘛!?

另外我們還單點了蛤蜊.草蝦.帆立貝.巴沙魚等，這是店家的另一個單點套餐系列的"小海鮮"

單人15oz小肉王居然還送小海鮮，隨餐還有附上一顆蛋，真心覺得很佛耶!本來以為會很貴XD

兩個活動再加上吃飽飽的肉.這樣直接滿滿裝不下太誘人了吧!!

湯頭居然有10種可以選!來看看我們選了什麼兩種特色湯底^^

另外其他湯底麻辣醬自製自炒，胡椒豬肚自製唷!

▼松露牛奶湯底

松露溶入牛奶湯鍋不罕見，但罕見的是松露的量給得有夠多XD，加熱一下隨手一撈滿滿的都是

湯頭喝起來牛奶味很香，喝得出來牛奶用了十足，而且喝起來卻是濃郁之中又清爽，好特別唷!

▼藥膳養生湯底

多種藥膳食材，藉由巧妙的搭配，散發出各種中藥香氣，一煮熱就可以聞到紅棗枸杞帶甜的淡雅香氣飄出來

煮肉後也都有淡淡的中藥香在肉品裡，光喝湯就覺得身體有被補到，好幸福喔!

▼菜盤

我也很喜歡觀察火鍋副的菜盤，新不新鮮看就知道了，菜沒有軟爛而且很清爽香脆

而且還有不常附的"水蓮.蓮藕.以及草蝦一隻"放在湯鍋裡就很可以在喝上幾口!!

▼肉品

吃飽飽套餐的肉品有2牛.2豬-美國小肥牛.澳洲板腱牛.嘉一香梅花豬.嘉一香豬五花

總共肉品有20oz，好大盤呀

肉都是現點現切，所以可以看到原塊肉的花紋不會一致，肉品質超好，只提供最高PRIME及特選CHOICE以上等級牛肉喔!

澳洲板腱牛(左)-板腱牛的獨特風味帶有淡淡的牛肉香氣，煮過後的牛肉更是保持了豐富的汁水，每一片都充滿肉汁，入口即化，雖不像和牛那種嫩度

但也足夠讓我們一口接著一口，嫩度也是相當高的!

美國小肥牛(右)- 每片小肥牛都帶有濃郁的油花，質感豐富，肉與油的平衡絕佳，本來以為油花我不能接受

但是它口感滑嫩，完全不會覺得油花咬不斷，不虧是有特選高等級的肉耶!

嘉一香最知名的就是以活菌豬養殖聞名，而且以生物活菌替代抗生素和生長激素，我自己很喜歡買活菌豬肉，特軟特好吃，沒想到XO大成本使用嘉一香

豬五花(左)-通常我不太愛吃豬五花，油花有些實在太油，但嘉一的五花肉不會覺得很死油，涮一下就好軟好嫩

豬梅花(右)- 網狀分布的樣式讓油脂與肉分布均勻，我也很喜歡吃，軟度剛剛好，又有肉的扎實感

看看我朋友直接一次涮超多片就知道她多喜歡 哈哈哈

▼海鮮

抽獎抽中的角蝦!!

是一種粉紅帶橘的海蝦，法國叫「langoustine」，義大利叫「scampi」。這種海蝦體長約20-25公分，以緊實的口感和鮮味聞名

不常見到，吃起來比想像中的扎實，店家還幫你把殼剝好，海鮮的鮮味也很明顯，鹹度剛好，而且肉的地方好多喔!好酷喔的東西喔~

(抽獎)冷凍螃蟹-

店家很老實的寫這是冷凍螃蟹 哈哈哈

冷凍的螃蟹也能呈現令人驚艷的美味。儘管經過冷凍，其新鮮度和口感仍能保持，讓人感受到海鮮的美味與豐富的風味，我覺得也很好吃唷

草蝦-其肉質鮮嫩彈牙，充滿著淡淡的海鮮甜味

北海道帆立貝-帆立貝的肉質細緻，店家給的也不小顆，不虧是北海道的，很鮮耶!

巴沙魚-巴沙魚的口感豐富多層，肉質緊實卻不失嫩滑，充滿彈性

巴沙本身沒有明顯魚肉味，也沒有過多的腥味，搭醬汁或是配湯都很搭~

▼附餐

特別少見的是附餐除了飯/麵/冬粉/烏龍麵外

還有韓國拉麵!! 韓國拉麵與一般拉麵相比更為寬闊，質感更為彈牙而且扎實

現在很多滷味攤的麵也都有多韓國拉麵這個選項，可見得其受歡迎的程度

再加上每位都有附上一顆高質感的蛋，配蛋一起下肚，冬天這樣吃好奢侈!

▼調酒(未滿18禁止飲酒)

來這當然要喝一杯調酒，我們點"性感海灘"

一樣是經典調酒，融合了水蜜桃.蔓越莓.柳橙汁三種果香， 簡直是夏日風情的極致代表

搭配柳橙的清新風味更是為整款調酒添增一絲清爽又愉悅，整體好香酒感又輕，推薦女孩兒們可以喝這款唷

▼冰淇淋

頂級十勝鮮乳的Niseko冰淇淋，很好吃~藍莓本身與鮮乳交融的很濃郁

不會奶味很重，也不會溶的很快，不要忘記飯後來個冰淇淋呀^^

心得

我覺得XO給的食材有點太高檔了，我甚至有點擔心他有沒有賺夠🤣

我去火鍋店最喜歡觀察菜盤，除了我是熱愛吃蔬菜外，光是菜的用心就可以大概知道肉品絕對不差

果然那個牛肉跟豬肉，還有海鮮，真的是我少數吃油花也這麼津津有味的!

更別忘記還可以跟朋友小酌一下，真的是一套吃得很爽又喝得很開心，超級適合聚會的火鍋天地

另外值得一提的是，他們廁所有提供漱口水與棉花棒和香水耶!吃完後不用擔心嘴巴味道太重，身體也可以噴香香，好高質感的火鍋店喔~~

資訊

xo shabu shabu板橋總店

02-29696672

新北市板橋國光路69號

xo shabu shabu蘆洲旗艦店

(哈姆湘去的是蘆洲店)

02-82833672

新北市蘆洲長樂路2-9號

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