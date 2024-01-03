阿福師營養廚房 從霧峰市場起家，以 澎湖小卷米粉湯 、 蝦仁飯 打出一片市場，老闆更是將所學的料理不間斷的調整變化後，現在有了店面可以跟老饕們分享更多的美食料理囉！

阿福師營養廚房目前台中有兩家分店，一家在霧峰，另一家就是小凉這篇要分享的南區分店，位在三民西路上；緊鄰忠明南路口，三角大店面很好找唷！！

阿福師除了騎樓的開放式戶外用餐區以外，還有室內用餐區，空間都很舒適不擁擠唷！趕時間的朋友可以先打電話（0900-161992）來預訂再過來拿餐點唷！

阿福師營養廚房菜單，以 澎湖小卷 米粉 湯 ； 蝦仁飯 為主打，開店面後延伸出不少麵線與米粉品項、外省麵、海鮮切盤、麻辣藥膳滷味、美味飯類、特色青菜類、湯品以及養生飲品，以上全品項都可以內用或外帶唷！

阿福師營養廚房2024開運年菜 ，幫家人除夕圍爐夜加菜，來個古早味台東閹雞、麻辣豆腐鴨血煲、鮮煮澎湖小卷、蒸深海大白蝦、蒲燒鰻魚等。古早味台東閹雞現場也有販售1/4份量唷!

阿福師家的醬料都是老闆自己調製的專屬口味唷! 有五味醬、辣椒醬、炒手露以及醬油、醋等。另外還有外帶所需的胡椒鹽、山葵醬等，如果你有點海鮮切盤一定要沾上老闆特調五味醬唷!!

小卷米粉 是每次來阿福師營養廚房都必吃的一道料理。小卷米粉除了主角小卷以外，還有鱈魚丸、油蔥酥、薑絲、蔥末等增添香氣。

小凉很推來到阿福師這一定要點的就是小卷系列，因為店家堅持以捕撈後急速冷凍方式來處理的小卷，加上沒有泡過藥水的小卷再川燙熟後顏色也較為紅潤，不用沾醬直接吃，那咬勁、滑嫩的Q感肉質完全鎖住的美味，絕對讓你吃過一次就愛上這大海的滋味~

澎湖小卷的肉質緊身有彈性加上自然的鮮甜味兒真的超涮嘴，基本上這樣一碗小卷米粉對我來說是吃不過癮的，還好我們還有點了海鮮切盤。

米粉吃時不會過於軟爛帶口感、且搭上Q彈大塊的小卷吃起來更是過癮，很推薦給愛吃小卷米粉的你唷~~

阿福師的小卷米粉湯頭也是相當用心熬煮唷！ 以魚骨+豬大骨熬煮了七小時的湯頭，那鮮甜滋味你喝過就會愛上！

採用霧峰長秈香米來烹煮出符合中部人喜歡的鹹甜味兒ㄟ 蝦仁飯 ，且除了Ｑ彈的蝦仁以外，中間還放上了一顆Ｑ梅及迷你雞腿捲唷！

看似平凡的雞腿捲吃起來卻一點不簡單，裡面還有吃起來啵啵口感的飛魚卵呢

充滿紅蔥頭香氣的蝦仁飯，鹹香度絕對滿分，而且不會過於油膩，米飯選得好吃起來就是不偏軟帶香Q，而且蝦仁彈牙又鮮，整體的味道很融洽唷!!

麻辣豆腐 ，吃麵吃飯怎能少了滷味系列呢

微微的麻香不辣，豆腐滷得相當透又入味，我們很喜歡!

青菜有大陸妹跟地瓜葉可選，小凉當然選地瓜葉囉，這地瓜葉川燙後單純的淋上雞油，讓人有總在甕仔雞店內吃青菜的FU~~

古早味蔥油拌麵 附鱈魚丸~

麵條拌勻後那香氣十足，每一口麵條都均勻吸附著醬汁，麵條的口感Q彈不爛，份量實在唷!

白蝦＆小卷盤 ，附薑絲、蔥末可搭配海鮮一起吃唷！小凉很建議可以先單吃感受到食材本身的鮮與甜味兒，後續在依照個人喜好沾上五味醬或芥末醬油唷!!

嚴選深海活凍白蝦，客人點才立馬川燙，蝦肉紮實微Q彈，味道鮮美以外，沾上芥末醬油也沒有搶了主角的風采，反而讓蝦子的美味更突出呢….

澎湖海域捕獲的鮮小卷，肉質厚實有彈性，不管是單吃或是放在小卷米粉內都好吃。

但小凉最愛的還是沾上阿福師特調五味醬，酸甜滋味一吃就上癮。

年菜中最不能缺的就是整隻雞，阿浮師家的台東閹雞是很多老饕吃過就會必購買回家的一道料理，現在店面菜單內也有提供4/1台東閹雞，你可以來用餐先點來吃看看唷!

看看這金黃油亮的台東閹雞雞皮是不是相當促進食慾，再淋上店家自製蔥油醬汁更添風味，肉質吃起來Q嫩不油膩又帶彈性有咬勁，一點都不乾柴~

藥膳牛腱 ，以多種中藥下去滷製多時，不加入醬油，單純以藥膳來入味。

牛腱肉吃起來軟嫩不柴，加上店家特製的藥膳滷汁入味，那微微的香特迷人。

綜合魚丸湯

鱈魚丸 、 虱目魚丸 、 香菇貢丸 等三種，鱈魚丸比較軟Q，香菇貢丸一直來的紮實Q彈就是我的愛!

桂圓銀耳 ，吃了鹹食後，一定要再來碗甜湯過癮啦!!

裡面的食材有枸杞、桂圓及銀耳，甜度約微糖左右，不甜膩，相當順口。銀耳軟Q又滑順，搭配微甜湯汁一起吃真是清爽又消暑，而且份量頗多，加上滿滿的膠質，喜歡吃銀耳的人一定會喜歡唷！

飲料有 烏梅汁 、 冷泡茶 、 小葉紅茶 ，小涼很推阿福師家的烏梅汁，喝起來是會回甘的清爽甜香唷！當然冷泡茶也是我的愛，畢竟茶香明顯又能解膩，嚴選小葉紅茶這都是無糖系列唷！

阿福師營養廚房

電話：0900-161992

地址：台中市南區三民西路316號

營業時間：11:00~20:00

臉書粉絲頁： 阿福師營養廚房

阿福師營養廚房-霧峰店

電話：0985-854888

地址：台中市霧峰區中正路605號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00