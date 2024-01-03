為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市霧峰區阿福師營養廚房｜市場人氣小吃分店來囉！澎湖小卷米粉、蝦仁飯、外省麵，私心推薦吃過才算數！

台中市霧峰區阿福師營養廚房｜市場人氣小吃分店來囉！澎湖小卷米粉、蝦仁飯、外省麵，私心推薦吃過才算數！

2024-01-03 15:20:03 小凉 人氣：107
share
窩客好文

小凉

發表篇數：1021篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 霧峰區

造訪商家：阿福師營養廚房
phone09-85854888
place台中市霧峰區中正路605號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
小凉的美食小天地 > 台中市美食.景點住宿 > 南區美食 > 阿福師營養廚房｜市場人氣小吃分店來囉！澎湖小卷米粉、蝦仁飯、外省麵，私心推薦吃過才算數！

阿福師營養廚房｜市場人氣小吃分店來囉！澎湖小卷米粉、蝦仁飯、外省麵，私心推薦吃過才算數！

2023-12-28

阿福師營養廚房從霧峰市場起家，以澎湖小卷米粉湯蝦仁飯打出一片市場，老闆更是將所學的料理不間斷的調整變化後，現在有了店面可以跟老饕們分享更多的美食料理囉！

阿福師營養廚房目前台中有兩家分店，一家在霧峰，另一家就是小凉這篇要分享的南區分店，位在三民西路上；緊鄰忠明南路口，三角大店面很好找唷！！

阿福師除了騎樓的開放式戶外用餐區以外，還有室內用餐區，空間都很舒適不擁擠唷！趕時間的朋友可以先打電話（0900-161992）來預訂再過來拿餐點唷！

阿福師營養廚房菜單，以澎湖小卷米粉蝦仁飯為主打，開店面後延伸出不少麵線與米粉品項、外省麵、海鮮切盤、麻辣藥膳滷味、美味飯類、特色青菜類、湯品以及養生飲品，以上全品項都可以內用或外帶唷！

阿福師營養廚房2024開運年菜，幫家人除夕圍爐夜加菜，來個古早味台東閹雞麻辣豆腐鴨血煲鮮煮澎湖小卷蒸深海大白蝦蒲燒鰻魚等。古早味台東閹雞現場也有販售1/4份量唷!

阿福師家的醬料都是老闆自己調製的專屬口味唷! 有五味醬、辣椒醬、炒手露以及醬油、醋等。另外還有外帶所需的胡椒鹽、山葵醬等，如果你有點海鮮切盤一定要沾上老闆特調五味醬唷!!

小卷米粉是每次來阿福師營養廚房都必吃的一道料理。小卷米粉除了主角小卷以外，還有鱈魚丸、油蔥酥、薑絲、蔥末等增添香氣。

小凉很推來到阿福師這一定要點的就是小卷系列，因為店家堅持以捕撈後急速冷凍方式來處理的小卷，加上沒有泡過藥水的小卷再川燙熟後顏色也較為紅潤，不用沾醬直接吃，那咬勁、滑嫩的Q感肉質完全鎖住的美味，絕對讓你吃過一次就愛上這大海的滋味~

澎湖小卷的肉質緊身有彈性加上自然的鮮甜味兒真的超涮嘴，基本上這樣一碗小卷米粉對我來說是吃不過癮的，還好我們還有點了海鮮切盤

米粉吃時不會過於軟爛帶口感、且搭上Q彈大塊的小卷吃起來更是過癮，很推薦給愛吃小卷米粉的你唷~~

阿福師的小卷米粉湯頭也是相當用心熬煮唷！ 以魚骨+豬大骨熬煮了七小時的湯頭，那鮮甜滋味你喝過就會愛上！

採用霧峰長秈香米來烹煮出符合中部人喜歡的鹹甜味兒ㄟ蝦仁飯，且除了Ｑ彈的蝦仁以外，中間還放上了一顆Ｑ梅及迷你雞腿捲唷！

看似平凡的雞腿捲吃起來卻一點不簡單，裡面還有吃起來啵啵口感的飛魚卵呢

充滿紅蔥頭香氣的蝦仁飯，鹹香度絕對滿分，而且不會過於油膩，米飯選得好吃起來就是不偏軟帶香Q，而且蝦仁彈牙又鮮，整體的味道很融洽唷!!

麻辣豆腐，吃麵吃飯怎能少了滷味系列呢

微微的麻香不辣，豆腐滷得相當透又入味，我們很喜歡!

青菜有大陸妹跟地瓜葉可選，小凉當然選地瓜葉囉，這地瓜葉川燙後單純的淋上雞油，讓人有總在甕仔雞店內吃青菜的FU~~

古早味蔥油拌麵附鱈魚丸~

麵條拌勻後那香氣十足，每一口麵條都均勻吸附著醬汁，麵條的口感Q彈不爛，份量實在唷!

白蝦＆小卷盤，附薑絲、蔥末可搭配海鮮一起吃唷！小凉很建議可以先單吃感受到食材本身的鮮與甜味兒，後續在依照個人喜好沾上五味醬或芥末醬油唷!!

嚴選深海活凍白蝦，客人點才立馬川燙，蝦肉紮實微Q彈，味道鮮美以外，沾上芥末醬油也沒有搶了主角的風采，反而讓蝦子的美味更突出呢….

澎湖海域捕獲的鮮小卷，肉質厚實有彈性，不管是單吃或是放在小卷米粉內都好吃。

但小凉最愛的還是沾上阿福師特調五味醬，酸甜滋味一吃就上癮。

年菜中最不能缺的就是整隻雞，阿浮師家的台東閹雞是很多老饕吃過就會必購買回家的一道料理，現在店面菜單內也有提供4/1台東閹雞，你可以來用餐先點來吃看看唷!

看看這金黃油亮的台東閹雞雞皮是不是相當促進食慾，再淋上店家自製蔥油醬汁更添風味，肉質吃起來Q嫩不油膩又帶彈性有咬勁，一點都不乾柴~

藥膳牛腱，以多種中藥下去滷製多時，不加入醬油，單純以藥膳來入味。

牛腱肉吃起來軟嫩不柴，加上店家特製的藥膳滷汁入味，那微微的香特迷人。

綜合魚丸湯

鱈魚丸虱目魚丸香菇貢丸等三種，鱈魚丸比較軟Q，香菇貢丸一直來的紮實Q彈就是我的愛!

桂圓銀耳，吃了鹹食後，一定要再來碗甜湯過癮啦!!

裡面的食材有枸杞、桂圓及銀耳，甜度約微糖左右，不甜膩，相當順口。銀耳軟Q又滑順，搭配微甜湯汁一起吃真是清爽又消暑，而且份量頗多，加上滿滿的膠質，喜歡吃銀耳的人一定會喜歡唷！

飲料有烏梅汁冷泡茶小葉紅茶，小涼很推阿福師家的烏梅汁，喝起來是會回甘的清爽甜香唷！當然冷泡茶也是我的愛，畢竟茶香明顯又能解膩，嚴選小葉紅茶這都是無糖系列唷！

阿福師營養廚房
電話：0900-161992
地址：台中市南區三民西路316號
營業時間：11:00~20:00
臉書粉絲頁：阿福師營養廚房

阿福師營養廚房-霧峰店
電話：0985-854888
地址：台中市霧峰區中正路605號
營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

更多南區美食、忠孝夜市小吃美食推薦
小葵家
嘉義祥米糕
肉汁餃子軒
王將藥燉排骨
葉記四川涼麵
小辣椒越南麵包
廣記肉鬆專賣店
小園迷你火鍋-忠孝店
歐豆桑蒜香烏龍豆干忠孝店
熊派 Brown Bear Pie Bakery

相關文章
檢舉
share
chevron_left

台中市豐原區台中少見葷素韓式石鍋料理，份量十

阿福師營養廚房｜市場人氣小吃分店來囉！澎湖小

chevron_right
延伸閱讀
進化路上的無名飯糰，1顆35元，原自強一街旁飯糰
 兔兔abrabbit
台中市東區古早味大麵羹-東區民宅巷弄內的在地人氣早餐
 兔兔abrabbit
(南投/名間)鄉下老爹の鳳梨醋薑，最傳統的伴手禮ㄢ
 Coco Lin
台中深夜咖啡館，Coffury Studio No.71全新風貌，歐風色系太迷人了！
 小凉
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up