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礁溪溫泉、礁溪平價湯屋【阿先湯泉養生會館】是交通部觀光局認證的星級旅店，阿先湯泉的泡湯設施非常豐富。住宿房間有湯池可以泡湯外。另外想單純來泡湯的民眾也有豪華湯屋、戶外露天SPA可以泡，包含戶外大眾spa設施、25米大型溫泉游泳池( 這可是礁溪地區少有的哦)、也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯(女湯佔地100坪、男湯60坪)，會館的停車也很方便哦。順便來礁溪一日遊太好玩了
阿先湯泉養生會館 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號
- 電話：03 988 7299
- 官網
阿先湯泉養生會館 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入阿先湯泉養生會館即可到達
- 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便
阿先湯泉養生會館位於礁溪轉運站附近，走路不到10分鐘就到了，就算到火車站也一樣不用十分鐘就可到達，而且走路就可以到市區最熱鬧的地方，交通非常便利
旅店後方的停車空間也很大!! 一旁森林環繞，生態也很豐富哦
阿先湯泉養生會館 湯屋戶外露天SPA價位
|湯屋型態
|定價
|5折
|6折
|7折
|8折
|9折
|精緻湯屋
|NT$800
|400
|480
|560
|640
|720
|豪華湯屋
|NT$1000
|500
|600
|700
|800
|900
|露天風呂
|NT$1200
|600
|720
|840
|960
|1000
|房型
|定價
|平日價
|假日價
|
雙人房客泡湯
|2000
|1200
|1500
|四人房客泡湯
|2000
|1600
|1800
•超時後加收逾時費，超出10分鐘加收50%，超出30分鐘加收單次費用，每超出一人每人加收NT200元
阿先湯泉養生會館 溫泉設施
這裏的戶外露天SPA設施，有兒童戲水池、25米標準溫泉游泳池，這是擁有四個水道的溫泉泳池
此外也有日式男女大眾SPA裸湯：女湯佔地100坪、男湯60坪）、內部設施含有超音波水療、養生膳池、冷水池，嘿嘿，只可惜這部份不能拍
入住的房客可以免費使用一次
這是標準25米的游泳地哦
兒童戲水池
這就是阿先湯泉的戶外溫泉SPA了 !!
阿先湯泉養生會館 空間環境
因為阿先名字很特別，一開始聽到這名字還特別多注意了一下，原來是為了紀念老板祖父的名字而命名的。
阿先湯泉這附近地勢比較高，如果住的樓層比較高，也可以看到礁溪的夜景
門口擺了幾組桌椅，感覺非常有渡假休閒的氣氛~~
一樓的大廳!! 這裏備有腳踏車可以供旅客使用
因為停車場就在旅店後方，這裏還貼心的擺放了雨傘哦
交通部觀光局認證的星級旅店，這裏是三星級的，住宿比較有保障哦
阿先湯泉養生會館 湯屋房間
這是我們入住的四人房，空間剛剛好!!
桌上還貼心的準備迎賓水果呢
這裏的通風和採光都非常棒!! 打開窗簾就看的到遠方的青山，但換衣服時也要小心，記得要拉上窗簾免得被看光光
這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的
這間旅店感覺出來有點年紀了，但飯店人員感覺還是有盡力維護，但現在礁溪溫泉酒店競爭非常激烈，所以經營比較久的旅店真的還耗費心力才能迎頭趕上啊
兩個小傢伙正在享受礁溪美人湯，玩的可高興呢!! 不過，礁溪的溫泉是無色、無味的碳酸氫納泉，中間的泡泡是我們為了讓小孩玩的高興自已加的啦
阿先湯泉養生會館 早餐介紹
早餐是在五樓有山景環繞的空間下用餐的，只可惜天氣陰陰的，不然的話，風景會更棒哦
自助式的中西式早餐，也是選用宜蘭在地特美食及當季新鮮食材烹調料理!!
這次入住的阿先湯泉是三星級的星級旅館
我想大家跟我一樣很好奇，到底國內的星級旅館是怎麼分類的，下列就是我們台灣的等級分類哦!!
一星•服務、清潔、安全、衛生住宿設施 •門廳、櫃檯區及衛浴間
二星•提供用餐場所•客房獨立衛浴間• 24小時的櫃檯服務
三星•設有餐廳及早餐服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備
四星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務服務，服務人員具備外語能力
•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室
五星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之豪華衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務及客房餐飲服務，服務人員精通多國外語•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路及無線網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室
星旅60最強特色評鑑心得 : 除了住宿的交通便性及舒適外，它真是一家快樂又超值的旅店哦!!
阿先湯泉養生會館 附近景點美食
泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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