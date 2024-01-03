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礁溪溫泉、礁溪平價湯屋【阿先湯泉養生會館】是交通部觀光局認證的星級旅店，阿先湯泉的泡湯設施非常豐富。住宿房間有湯池可以泡湯外。另外想單純來泡湯的民眾也有豪華湯屋、戶外露天SPA可以泡，包含戶外大眾spa設施、25米大型溫泉游泳池( 這可是礁溪地區少有的哦)、也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯(女湯佔地100坪、男湯60坪)，會館的停車也很方便哦。順便來礁溪一日遊太好玩了

阿先湯泉養生會館 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號

電話： 03 988 7299

官網

阿先湯泉養生會館 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 阿先湯泉養生會館

Google導航輸入 【停車場】 有附設免費停車場，開車來很方便

阿先湯泉養生會館位於礁溪轉運站附近，走路不到10分鐘就到了，就算到火車站也一樣不用十分鐘就可到達，而且走路就可以到市區最熱鬧的地方，交通非常便利

旅店後方的停車空間也很大!! 一旁森林環繞，生態也很豐富哦

阿先湯泉養生會館 湯屋戶外露天SPA價位

湯屋型態 定價 5折 6折 7折 8折 9折 精緻湯屋 NT$800 400 480 560 640 720 豪華湯屋 NT$1000 500 600 700 800 900 露天風呂 NT$1200 600 720 840 960 1000 4/1日~9/30日:精緻湯屋299/豪華湯屋399/露天湯屋499 •會館提供24小時泡湯服務。 •房客使用湯屋可享當日售價八折之優惠，每房以一間為限 •超時後加收逾時費，超出10分鐘加收50%，超出30分鐘加收單次費用 •超出一人(90公分以上)每人加收NT100元，限加二人 •以上價格需再加10%服務費 房型 定價 平日價 假日價 雙人房客泡湯 2000 1200 1500 四人房客泡湯 2000 1600 1800 •超時後加收逾時費，超出10分鐘加收50%，超出30分鐘加收單次費用，每超出一人每人加收NT200元 •客房泡湯為每次二小時，每超出一小時平日加收NT500元，假日加收750元不足一小時以一小時計價，超出二小時後即以住宿計費，另客房泡湯以兩人為準，超出人數每人加收NT500元 •以上價格需再加10%服務費

阿先湯泉養生會館 溫泉設施

這裏的戶外露天SPA設施，有兒童戲水池、25米標準溫泉游泳池，這是擁有四個水道的溫泉泳池

此外也有日式男女大眾SPA裸湯：女湯佔地100坪、男湯60坪）、內部設施含有超音波水療、養生膳池、冷水池，嘿嘿，只可惜這部份不能拍

入住的房客可以免費使用一次

這是標準25米的游泳地哦

兒童戲水池

這就是阿先湯泉的戶外溫泉SPA了 !!

阿先湯泉養生會館 空間環境

因為阿先名字很特別，一開始聽到這名字還特別多注意了一下，原來是為了紀念老板祖父的名字而命名的。

阿先湯泉這附近地勢比較高，如果住的樓層比較高，也可以看到礁溪的夜景

門口擺了幾組桌椅，感覺非常有渡假休閒的氣氛~~

一樓的大廳!! 這裏備有腳踏車可以供旅客使用

因為停車場就在旅店後方，這裏還貼心的擺放了雨傘哦

交通部觀光局認證的星級旅店，這裏是三星級的，住宿比較有保障哦

阿先湯泉養生會館 湯屋房間

這是我們入住的四人房，空間剛剛好!!

桌上還貼心的準備迎賓水果呢

這裏的通風和採光都非常棒!! 打開窗簾就看的到遠方的青山，但換衣服時也要小心，記得要拉上窗簾免得被看光光

這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的

這間旅店感覺出來有點年紀了，但飯店人員感覺還是有盡力維護，但現在礁溪溫泉酒店競爭非常激烈，所以經營比較久的旅店真的還耗費心力才能迎頭趕上啊

兩個小傢伙正在享受礁溪美人湯，玩的可高興呢!! 不過，礁溪的溫泉是無色、無味的碳酸氫納泉，中間的泡泡是我們為了讓小孩玩的高興自已加的啦

阿先湯泉養生會館 早餐介紹

早餐是在五樓有山景環繞的空間下用餐的，只可惜天氣陰陰的，不然的話，風景會更棒哦

自助式的中西式早餐，也是選用宜蘭在地特美食及當季新鮮食材烹調料理!!

這次入住的阿先湯泉是三星級的星級旅館

我想大家跟我一樣很好奇，到底國內的星級旅館是怎麼分類的，下列就是我們台灣的等級分類哦!!

一星•服務、清潔、安全、衛生住宿設施 •門廳、櫃檯區及衛浴間

二星•提供用餐場所•客房獨立衛浴間• 24小時的櫃檯服務

三星•設有餐廳及早餐服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備

四星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務服務，服務人員具備外語能力

•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室

五星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之豪華衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務及客房餐飲服務，服務人員精通多國外語•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路及無線網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室

星旅60最強特色評鑑心得 : 除了住宿的交通便性及舒適外，它真是一家快樂又超值的旅店哦!!

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