為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭縣礁溪鄉宜蘭礁溪泡湯【阿先湯泉養生會館】戶外溫泉SPA、25公尺溫泉泳池，日式男女大眾SPA裸湯

宜蘭縣礁溪鄉宜蘭礁溪泡湯【阿先湯泉養生會館】戶外溫泉SPA、25公尺溫泉泳池，日式男女大眾SPA裸湯

2024-01-03 15:20:04 紫色微笑 人氣：103
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1304篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：阿先湯泉養生會館(宜蘭縣旅館035號)
phone03-9887-299
place宜蘭縣礁溪鄉忠孝一18號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

礁溪溫泉礁溪平價湯屋阿先湯泉養生會館是交通部觀光局認證的星級旅店，阿先湯泉的泡湯設施非常豐富。住宿房間有湯池可以泡湯外。另外想單純來泡湯的民眾也有豪華湯屋、戶外露天SPA可以泡，包含戶外大眾spa設施、25米大型溫泉游泳池( 這可是礁溪地區少有的哦)、也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯(女湯佔地100坪、男湯60坪)，會館的停車也很方便哦。順便來礁溪一日遊太好玩了

阿先湯泉養生會館 資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號
  • 電話：03 988 7299
  • 官網

阿先湯泉養生會館 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入阿先湯泉養生會館即可到達
  • 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

阿先湯泉養生會館位於礁溪轉運站附近，走路不到10分鐘就到了，就算到火車站也一樣不用十分鐘就可到達，而且走路就可以到市區最熱鬧的地方，交通非常便利

旅店後方的停車空間也很大!! 一旁森林環繞，生態也很豐富哦

阿先湯泉養生會館 湯屋戶外露天SPA價位

湯屋型態 定價 5折 6折 7折 8折 9折
精緻湯屋 NT$800 400 480 560 640 720
豪華湯屋 NT$1000 500 600 700 800 900
露天風呂 NT$1200 600 720 840 960 1000
4/1日~9/30日:精緻湯屋299/豪華湯屋399/露天湯屋499
•會館提供24小時泡湯服務。
•房客使用湯屋可享當日售價八折之優惠，每房以一間為限
•超時後加收逾時費，超出10分鐘加收50%，超出30分鐘加收單次費用
•超出一人(90公分以上)每人加收NT100元，限加二人
•以上價格需再加10%服務費
房型 定價 平日價 假日價
雙人房客泡湯
 2000 1200 1500
四人房客泡湯 2000 1600 1800

•超時後加收逾時費，超出10分鐘加收50%，超出30分鐘加收單次費用，每超出一人每人加收NT200元

•客房泡湯為每次二小時，每超出一小時平日加收NT500元，假日加收750元不足一小時以一小時計價，超出二小時後即以住宿計費，另客房泡湯以兩人為準，超出人數每人加收NT500元
•以上價格需再加10%服務費
官網 : 湯屋資訊

阿先湯泉養生會館 溫泉設施

這裏的戶外露天SPA設施，有兒童戲水池、25米標準溫泉游泳池，這是擁有四個水道的溫泉泳池
此外也有日式男女大眾SPA裸湯：女湯佔地100坪、男湯60坪）、內部設施含有超音波水療、養生膳池、冷水池，嘿嘿，只可惜這部份不能拍

入住的房客可以免費使用一次

這是標準25米的游泳地哦

兒童戲水池

這就是阿先湯泉的戶外溫泉SPA了 !!

阿先湯泉養生會館 空間環境

因為阿先名字很特別，一開始聽到這名字還特別多注意了一下，原來是為了紀念老板祖父的名字而命名的。

阿先湯泉這附近地勢比較高，如果住的樓層比較高，也可以看到礁溪的夜景

門口擺了幾組桌椅，感覺非常有渡假休閒的氣氛~~

一樓的大廳!! 這裏備有腳踏車可以供旅客使用

因為停車場就在旅店後方，這裏還貼心的擺放了雨傘哦

交通部觀光局認證的星級旅店，這裏是三星級的，住宿比較有保障哦

阿先湯泉養生會館 湯屋房間

這是我們入住的四人房，空間剛剛好!!

 

桌上還貼心的準備迎賓水果呢

這裏的通風和採光都非常棒!! 打開窗簾就看的到遠方的青山，但換衣服時也要小心，記得要拉上窗簾免得被看光光

 

 

這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的

這間旅店感覺出來有點年紀了，但飯店人員感覺還是有盡力維護，但現在礁溪溫泉酒店競爭非常激烈，所以經營比較久的旅店真的還耗費心力才能迎頭趕上啊

兩個小傢伙正在享受礁溪美人湯，玩的可高興呢!! 不過，礁溪的溫泉是無色、無味的碳酸氫納泉，中間的泡泡是我們為了讓小孩玩的高興自已加的啦

阿先湯泉養生會館 早餐介紹

早餐是在五樓有山景環繞的空間下用餐的，只可惜天氣陰陰的，不然的話，風景會更棒哦

自助式的中西式早餐，也是選用宜蘭在地特美食及當季新鮮食材烹調料理!!

這次入住的阿先湯泉是三星級的星級旅館

我想大家跟我一樣很好奇，到底國內的星級旅館是怎麼分類的，下列就是我們台灣的等級分類哦!!

一星•服務、清潔、安全、衛生住宿設施  •門廳、櫃檯區及衛浴間

二星•提供用餐場所•客房獨立衛浴間• 24小時的櫃檯服務

三星•設有餐廳及早餐服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備

四星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務服務，服務人員具備外語能力
•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室
五星•二間以上高級餐廳，提供三餐之餐飲服務•乾濕分離之豪華衛浴設備• 24小時之櫃檯服務• 24小時之客務、房務及客房餐飲服務，服務人員精通多國外語•設有旅遊(商務)中心，提供影印、傳真、電腦網路及無線網路等設備•設有運動休憩設施•設有宴會廳及會議室

星旅60最強特色評鑑心得 : 除了住宿的交通便性及舒適外，它真是一家快樂又超值的旅店哦!!

阿先湯泉養生會館 附近景點美食

泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼星寶蔥達人蚊香造型的蔥派，滿滿的三星蔥經典好吃

白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

宜蘭縣礁溪鄉礁溪泡湯【長榮鳳凰礁溪酒店湯屋】

宜蘭縣礁溪鄉【礁溪溫泉】精選宜蘭九間溫泉湯屋

chevron_right
延伸閱讀
宜蘭春和泡湯》礁溪溫泉源頭區老字號平價湯屋，雙人湯屋200元，大眾池90元無限時間
 紫色微笑
美慶湯屋》礁溪溫泉平價湯屋，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景
 紫色微笑
礁溪溫泉泡湯【沐恩遠東溫泉渡假飯店】客房式湯屋泡湯券90分鐘超值，環境簡潔舒適備品俱全
 紫色微笑
春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋平均一人不到200元，大眾池120元無限時
 紫色微笑
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up