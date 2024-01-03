原燒日式燒肉是王品集團的知名品牌，升級後的肉品和菜單生意更好了，招牌的50cm鑽切牛套餐會有專人桌邊代烤到五分熟，免低消，無WIFI，沒有用餐時間限制，可預約，收10%服務費，刷卡/付現/行動支付都可以

原燒新店民權店的用餐空間

走道明亮寬敞，桌與桌間不會擁擠，室內空調也不錯不會讓烤肉煙味四處亂竄，用餐環境讓人覺得舒服

原燒點餐以雙人和三人套餐為主，平均消費一人$1000上下

單人用餐就要以單點的商品來計價，感覺沒有套餐划算

今天就是慕名來吃原燒招牌的50CM鑽切牛，聽說這是原燒師傅去日本學的手切刀法…不簡單ㄟ

桌上有三款吃烤肉的調味瓶:海鹽，味噌醬，水果醬

入座後服務生送來菜單和這壺喝到飽免費續的豬大骨熱高湯

飲品:蘋果醋氣泡飲和金萱烏龍茶

飲品6選1，也可以加價換有酒精的生啤酒或沙瓦

主食是兩碗越光米飯，也可以加價換石鍋飯

還好我們沒有加價換購，套餐給的份量很夠，我們根本吃不完…

沙拉(2選1):胡麻鮮蔬沙拉

大碗公裡有好幾款生菜，我們快吃完才發現胡麻醬汁都沉在碗底

這份沙拉讓我好奇的是酥脆蒜片和黑黑看起來不起眼的炸海苔酥..超好吃!

副食(4選1):鹽烤味噌豬肉

味噌醃漬過的肉片很入味不會死鹹，豬肉片好嚼超好吃

肉片份量給很多加上畫龍點睛的蔥鹽帶出豬肉品質的高度，這盤算是超級美味的享受

燒肉漬物六小福(點套餐可以無限續)

韓式泡菜、麻辣凍、蔥鹽、白蘿蔔，鳳梨片、南瓜片，從爽脆到辛辣單吃提味我覺得包肉更美味

續幾回後乾脆給我們碟裝的

鑽切牛套餐的肉盤

前面是豬五花和豬梅花，中間是去骨雞腿肉，最後一盤是板腱牛排和板腱牛還有牛五花

我曾聽別人過原燒吃不飽，但是…我眼前的肉量真的不少，我和女兒吃超飽ㄟ

去骨雞腿肉有簡單調味過，新鮮肉質沒有腥味很嫩很好吃

板腱牛排在烤網上，火不要大得慢慢烤才能留住原汁原味的肉香氣和啾西多汁的肉感

左邊板腱牛右邊牛五花，肉片烤到變色就可以吃到濃郁的鮮甜牛肉味

萵苣包菜，我喜歡加多一點的蔥鹽，不用沾醬就超好吃了

原燒給的肉質新鮮，配菜也新鮮又甜脆，我和女兒這餐吃得超過癮

海鮮是2支草蝦和2顆干貝

蔬菜是6片絲瓜和6片山藥

期待的50CM鑽切牛上桌了還有一排氣勢乾冰陪伴出場，這出場架式超搶戲的啦…

油花勻稱以及色澤鮮美的肉色，手機拍完我已經等不及要丟下鍋烤了

慢點…這超優肉質會有專業人員來做前導服務

一邊解說肉質差異一邊幫我們下鍋烤到5分熟分切後再讓我們接手，依照個人的吃速慢慢烤

超厚實鑽切牛還好有桌邊代烤服務，我們不是專業烤手過與不及都有可能白浪費這塊好肉

切小塊的鑽切牛在燒燙的烤網上慢熟到帶一點血色的7分熟，這個熟度的肉質不僅彈軟而且滑嫩~無敵好吃

今天我們續好多蔥鹽襯著柔軟嫩滑的肉塊在嘴裡釋放豐富鮮美的滋味

包肉的菜也是一片一片的吃不停

難怪韓國人喜歡吃燒肉，菜包肉的吃法真的不會膩

超推薦和牛祭只要加價$399就能吃到日本A5和牛(霜降/後腰)，澳洲和牛(五花及牛角切)

我喜歡日本和牛肉的入口即化粉嫩口感，無肉不歡的人應該抗拒不了這盤肉的誘惑吧

和牛特有的勻稱紅白油花經過火烤後的綿潤肉質超好吃，塊狀的牛角切吃起來就比較有嚼勁

餐後甜點我們實在吃不下了…打包帶回家

我很推薦王品APP，王品集團各品牌的即時優惠和生日禮都在APP裡面

原燒日式燒肉的菜單

原燒的套餐以雙人三人為主，單人用餐以單點品項計價，菜單內容若有變動以官網公告為準

原燒日式燒肉 (新店民權店)

免低消，無WIFI，沒有用餐時間限制，可預約，收10%服務費

刷卡/付現/行動支付都可以

地址：新北市新店區民權路86號2樓

電話：02-22191613

營業時間:

平日11:30-14:30、17:30-22:00

假日11:00-14:00、17:00-22:00

最後點餐: 午間 14:00 晚間 21:00

停車資訊:

開車:俥亭停車場(新店民權路78號B2)(每小時$60元)

機車:民權路/建國路都有機車格但要碰運氣(假日和下班後的時段比較有機會)

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