三重咖啡館下午茶推薦「綠承green+」，靠近捷運菜寮站的甜點蛋糕店翻轉flip改名為「綠承green+」，重新裝潢後的靈魂依舊不變，菜單招牌千層蛋糕和多種創意可愛的甜點蛋糕都是網路很受歡迎的推薦。

季節限定的新鮮草莓更是強項，各種草莓蛋糕還有草莓盒子都很吸引人，莓莓帶我走（草莓提拉米蘇）被我列為三重最強草莓盒子，推薦訂購啊！送給朋友也非常可以。

三重咖啡館 綠承green+下午茶 地點

「綠承green+」地址靠近捷運菜寮站，走路兩分鐘就到，交通方便。門口黑板寫著外帶優惠，美式咖啡外帶只要50元、拿鐵和卡布外帶也只要65元，真的便宜。

綠承green+翻轉flip

地址：新北市三重區光明路6號

營業時間：11:30–20:30

捷運：菜寮站

電話：02 2975 0606

粉絲團：綠承green+

食記：【三重咖啡館】綠承green+翻轉flip，三重甜點蛋糕下午茶推薦

三重咖啡館 綠承green+下午茶 環境

跟隨季節改變小佈置，是三重用心的咖啡館，在這地址營業多年，門口環境依舊維護的很優秀。

店內環境整潔也維護的很棒，沒有奇怪的氣味和老舊感。

吧檯以綠色磁磚裝飾呈現復古風格，旁邊還有適合一個人的座位，底下提供插座使用，帶著筆電來這喝杯蛋糕、吃塊蛋糕，很適合想找有插座的三重咖啡館推薦。

「綠承green+」消費不收服務費。

深綠色的牆面好看又時髦。

自助區提供飲水、餐點使用的醬料和餐具自取。

牆上立可拍展示店內季節限定和招牌甜點

韓國搖搖奶酪很可愛，喜歡奶酪的人可以來試試看

他們家的抹茶很強喔

因為我不愛奶味太重的甜點

一開始以為草莓雪屋會很奶，但比例很剛好

療癒、好看又好吃，推薦必點

用餐桌上的立牌小介紹

會員生日有招待畫盤蛋糕，提前兩天預訂提供隨機畫盤、五天前預訂可客制，想給朋友驚喜記得提早預約喔

三重咖啡館 綠承green+下午茶 菜單

綠承green+菜單價錢

中午十一點半開始營業

餐點有英式早餐盤、手工黑麥漢堡早午餐、義大利麵、千層麵、咖哩飯、健康藜麥飯、炸物、優格碗、沙拉、甜點蛋糕、咖啡、茶飲和果汁等。

提供品項多，很適合和朋友約來這用餐＋下午茶，省去找兩個地點的煩惱，另外～咖哩飯和健康藜麥飯品項內用可以免費續咖哩醬和飯，義大利麵也可以加麵。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重咖啡館 綠承green+下午茶 推薦

菜單第一頁說明掃描QR CODE就可以線上點餐

單點甜點搭配主餐或飲料可折扣30元

草莓雪屋

季節限定的草莓蛋糕

好可愛啊

可能店家拍攝的立可拍比較小張

當這塊蛋糕上桌時

隔壁客人也偷喵一下

真的很吸睛

造型就像一個小房子

有點像日本合掌村

新鮮草莓切片擺滿整塊蛋糕

壯觀密集讓人捨不得馬上開動

伯爵茶蛋糕體口感細緻綿密

尾韻有淡雅的茶香點綴

加上滑順好入口的鮮奶油超合拍

奶味不會太重，比例剛好

加上選用的草莓甜蜜不酸

真是好吃極了

濃郁巧克力千層蛋糕

本來看隔壁桌客人點的芝麻花生千層蛋糕好像很強，結果賣完是最後一個。

於是點了我平常就愛的巧克力

滿滿的巧克力呈現

蛋糕如其名的濃郁

細膩的奶香提升蛋糕的層次

入口即感受到討喜的巧克力風味

滑順且濃厚的滋味，不會過於甜膩

是我很愛的口味

蛋糕餅皮細膩、不塌軟，這就是我愛的口感

生日有招待畫盤蛋糕

提前兩天預訂提供隨機畫盤

五天前預訂可客制

想給朋友驚喜記得提早預約喔

抹茶草莓千層蛋糕

使用日本進口有機認證抹茶粉製作

風味香濃可口

內餡是新鮮草莓加上清爽淡雅的草莓乳酪

和抹茶相當合拍

淋上店家自製抹茶醬更是一絕

抹茶千層蛋糕是這裡的主打，網路有很多人打卡推薦。

蜜桃蘋果茶

冬天吃蛋糕，如果不想搭配咖啡

這裡的熱茶也很推薦

不是一般花草茶包，這裡還多了水果和花果粒

蜜桃蘋果茶酸酸甜甜的很好喝

不管是用餐或者吃下午茶都很適合

使用的茶壺跟杯子也很有質感

喝完還可以回沖

柚香冰美式

和我之前來的時候不一樣

現在使用中淺培豆子很合我

不然我真的會記憶點一直停留在第一次喝完就心悸

豆子風味柔順、不苦澀

加上柚香的甜蜜，整杯喝完不是問題

平常愛喝西西里咖啡的另一種選擇

莓莓帶我走（草莓提拉米蘇）需預訂

一盒$300，兩盒合購價$550

草莓季節就會看到各家推出的草莓盒子蛋糕

送給朋友或自己嚐鮮都可以

因為手工製作加上限量，記得要買先預訂

這絕對是我目前最愛、也是三重最強的草莓盒子蛋糕了！

裡頭滿滿的新鮮草莓加上提拉米蘇

可可比例偏重，奶味淡淡的，是我很愛的味道

帶回家就被我整盒一個人吃光

預訂兩盒優惠價，另一盒送給朋友

其實以前來翻轉flip吃過下午茶，也有外帶千層蛋糕，但當時味道都不合口味，主要是覺得千層蛋糕很軟，當時使用的咖啡豆也不愛，這次再訪真的驚艷，問了店家才知道咖啡豆有換，真的變成我可以推薦的三重咖啡館、甜點下午茶名單囉～

綠承green+翻轉flip

地址：新北市三重區光明路6號

捷運：菜寮站

營業時間：11:30–20:30

電話：02 2975 0606

粉絲團：綠承green+

食記：【三重咖啡館】綠承green+翻轉flip，三重甜點蛋糕下午茶推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀