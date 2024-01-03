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礁溪蔥油餅推薦【星寶蔥達人】是一家以三星蔥派、三星蔥油餅為主的店家，礁溪吃蔥油餅是來礁溪溫泉、礁溪平價湯屋泡湯後必吃的點心。遊客大多衝柯氏蔥油餅，我們推薦星寶蚊香造型的蔥派，比一般的蔥油更能吃的到滿滿的汁多甜美的三星蔥，店家在三星鄉也有星寶蔥體驗農場，自家農田供應的三星蔥經典好吃啊！這裡提供「星寶-三星蔥派DIY」的活動，好玩又好吃哦！順便來礁溪一日遊豐富有趣快收藏～

星寶蔥達人 店家資訊

星寶蔥達人 交通停車

【自行開車】Google導航輸入星寶蔥達人-礁溪店即可到達

【停車場】路邊停車、一旁也有付費停車場

【大眾運輸】自礁溪火車站步行約10分鐘，或自礁溪轉運站步行約12分鐘

星寶蔥達人 菜單價位

星寶蔥達人的主力產品，當然是蔥油餅囉，還有蔥派其實也很好吃

另外聽說現煎的香椿餅及紅豆煎餅也滿不錯的。飲料部份也有黑丸的仙草鮮奶

星寶蔥達人 空間環境

星寶蔥達人是三星鄉的「星寶蔥體驗農場」，來礁溪開的蔥油餅分店。另外也有宜大店

畢竟蔥油餅可是青蔥的最有價值的附加產品，也是宜蘭的庶民美食，所以種蔥的農家開個蔥油餅店再正常不過了

不過，應該是第二代接手吧，加上許多創意賦予三星蔥更多的附加價值

在礁溪熱鬧的礁溪路五段三角窗開店，除了醒目的白色外觀外，也加了星寶蔥達人的招牌

入門後第一眼看到的就是櫃台!!

一旁的用餐空間，還有一些自製的星寶伴手禮–三星蔥手工蛋捲~~等

這裏也可以玩一下DIY 哦

佐料區

星寶蔥達人 心得評價

我們買了二塊餅嚐嚐，一個是蔥派，一個是蔥油餅

三星蔥派

蔥派的做法是先將三星蔥包入麵皮中捲成條狀，再捲成蚊香螺旋狀!!

這樣做法的好處就是吃得到滿滿的三星蔥，如果一不小心三星蔥還會掉出來呢

同時外酥內軟的口感也很棒!! 滿嘴蔥香還夾雜著胡椒的香氣，正版的三星蔥的汁液比較甜美，少了一般蔥的那股辛辣感，非常好吃哦！

三星蔥油餅

三星蔥油餅，餅皮煎的金黃香酥、入口生香，一吃就變主顧！我們習慣加點小辣，吃起來更過癮

星寶蔥達人 附近景點美食

來礁溪當然要來泡湯啦！泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

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