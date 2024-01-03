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礁溪蔥油餅推薦【星寶蔥達人】是一家以三星蔥派、三星蔥油餅為主的店家，礁溪吃蔥油餅是來礁溪溫泉、礁溪平價湯屋泡湯後必吃的點心。遊客大多衝柯氏蔥油餅，我們推薦星寶蚊香造型的蔥派，比一般的蔥油更能吃的到滿滿的汁多甜美的三星蔥，店家在三星鄉也有星寶蔥體驗農場，自家農田供應的三星蔥經典好吃啊！這裡提供「星寶-三星蔥派DIY」的活動，好玩又好吃哦！順便來礁溪一日遊豐富有趣快收藏～
星寶蔥達人 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段7號
- 營業時間：9:00-20:30
- 電話：(03)988-6808
- 官網
星寶蔥達人 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入星寶蔥達人-礁溪店即可到達
- 【停車場】路邊停車、一旁也有付費停車場
- 【大眾運輸】自礁溪火車站步行約10分鐘，或自礁溪轉運站步行約12分鐘
星寶蔥達人 菜單價位
星寶蔥達人的主力產品，當然是蔥油餅囉，還有蔥派其實也很好吃
另外聽說現煎的香椿餅及紅豆煎餅也滿不錯的。飲料部份也有黑丸的仙草鮮奶
星寶蔥達人 空間環境
星寶蔥達人是三星鄉的「星寶蔥體驗農場」，來礁溪開的蔥油餅分店。另外也有宜大店
畢竟蔥油餅可是青蔥的最有價值的附加產品，也是宜蘭的庶民美食，所以種蔥的農家開個蔥油餅店再正常不過了
不過，應該是第二代接手吧，加上許多創意賦予三星蔥更多的附加價值
在礁溪熱鬧的礁溪路五段三角窗開店，除了醒目的白色外觀外，也加了星寶蔥達人的招牌
入門後第一眼看到的就是櫃台!!
一旁的用餐空間，還有一些自製的星寶伴手禮–三星蔥手工蛋捲~~等
這裏也可以玩一下DIY 哦
佐料區
星寶蔥達人 心得評價
我們買了二塊餅嚐嚐，一個是蔥派，一個是蔥油餅
三星蔥派
蔥派的做法是先將三星蔥包入麵皮中捲成條狀，再捲成蚊香螺旋狀!!
這樣做法的好處就是吃得到滿滿的三星蔥，如果一不小心三星蔥還會掉出來呢
同時外酥內軟的口感也很棒!! 滿嘴蔥香還夾雜著胡椒的香氣，正版的三星蔥的汁液比較甜美，少了一般蔥的那股辛辣感，非常好吃哦！
三星蔥油餅
三星蔥油餅，餅皮煎的金黃香酥、入口生香，一吃就變主顧！我們習慣加點小辣，吃起來更過癮
星寶蔥達人 附近景點美食
來礁溪當然要來泡湯啦！泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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