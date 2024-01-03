台中按摩、台中全身按摩、台中SPA推薦有哪些？大家都知道台中吃喝玩樂的景點很多，到處逛街走走累了就想要好好休息，但其實不管玩樂或是工作都會讓人筋骨痠痛，這時就很需要找一間不錯的全身按摩店家徹底消除疲勞，台中的按摩SPA店裝潢和環境都很不錯，讓人更加倍放鬆，從奢華享受到平價的店都找得到，而且還有超值的優惠方案讓大家能夠輕鬆省下一筆。

台中按摩

這間台中當地很知名的連鎖按摩行館，分別在市區的中港行館和大里行館，兩個館交通都很方便，從台中火車站或捷運站搭乘公車後，走路5分鐘都可以方便到達。以日式禪風打造，環境讓人覺得很愜意自在，是個可以盡情舒壓的好地方，相對其他當地按摩選擇，這裡算是台中划算又高品質的按摩店，是很多小資族平時的放鬆首選。

主打日式腳底按摩和全身指壓，在按摩前會先提供中藥包的泡腳池，氣泡的按摩幫助身體先血液循環，之後服務的按摩師會針對身體穴道進行各種舒緩的力道按撥，享受放鬆的按摩同時，也不用怕按摩師很愛聊天，能夠好好休息，結束後也有龜苓膏或可以享用，筋骨和肚子都超滿足。

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在台中有兩間分店的養生按摩會館，打著價格實惠又能有高品質的服務，擁有超高的人氣，環境舒適，整體是乾淨明亮又氣派的氛圍，又播著非常愜意的輕音樂，讓人走進這間按摩店就能先感受到療癒的氛圍。

推薦這裡的腳底和全身指壓，會先有泡腳和按摩肩頸服務，讓遠道而來的客人一開始就能享受到滿滿的紓壓感，然後師傅再針對身體緊繃的地方做加強，還有加入一些伸展動作，一點都不馬虎，適合運動後或是上班久坐姿勢不良想放鬆筋骨的客人來緩和一下身心。整體療程結束後，會提供熱茶和芝麻糊，除了剛按摩完的身體熱熱的，肚子也能暖呼呼的。

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隱身在台中高級住宅區的頂級養生按摩會館，裝潢結合藝術美學，戶外造景融入禪意造景，豐富的雕塑品非常有質感，館內打造與五星級飯店的服務，開車來有地下停車場方長方便，是近年來超夯的按摩首選。

按摩會館中最亮眼的是電動沙發椅和影音設備，除了身體放鬆之外，心靈也能雙重放鬆，還有最特別的頂級私人VIP包廂，讓客人在高樓層享受到美好的夜景，舒壓感大加倍。而師傅對於全身指壓的手法也是讓所有客人一再回訪的原因，能夠在每一次按壓時不會太用力狀況下達到最深層舒緩，也因為注重服務品質，師傅也都會安靜的讓客人享受完按摩療程，結束還有熱茶可以暖暖身體。

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在熱鬧的逢甲夜市商圈旁邊，有著讓人可以盡情放鬆的按摩館，常常是許多逛夜市大啖美食後卻走到腳痠痛觀光客必來的點，整個館都是以日式的風格打造，氣氛和品質超滿分，內部空間迷漫著滿滿優雅氣息。

這裡主打日式的按摩療程，溫和優雅的力道絕對是舒緩一整天疲勞的最佳體驗。按摩前進行的基本足浴和肩頸按摩都做的很細心，尤其推薦腳底按摩搭配全身指壓結合的優惠方案，更能有深層舒爽的感受，就算是只有單純享受腳底按摩，師傅也會貼心的幫忙把手指拉拉筋骨，整個都暢通了。按摩結束後，店家提供仙草或紅豆紫米可以溫飽肚子，難怪許多客人都給予超高分的評價。

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打著全年無休24小時營業的這間按摩店，整體是獨創的工業風，跟大部分按摩店家比較不同且耳目一新，主要想展現讓客人進場維修的感覺，服務貼心獨到，按摩前基本先泡腳讓身體從底部放鬆，有四種藥草湯可以選擇，師傅會先針對肩頸按摩放鬆，水溫和水療模式都非常剛好，放鬆完先獲得一杯熱熱青草茶。

按摩椅質感很舒服，躺著的幅度完全讓人可以很自在就想睡著。這裡不管全身或是足底按摩都很推薦，每個師傅的針對穴道都能夠很精準的按壓，舒爽的程度讓人感覺時間過得很快，捨不得想再多一點時間。整體按摩療程結束後，可以選擇甜而不膩的芝麻糊，有冷或熱可以挑選，身體跟肚子都跟著飽足了起來。

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