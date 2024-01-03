我的愛店「森手串」大公開不私藏！全台最好吃的牛筋滷肉飯，搭配老闆自製辣醬，包準你米飯一粒都不剩！再來碗滿滿料的牛雜湯，真的超幸福！

我的愛店「森手串」大公開不私藏！全台最好吃的牛筋滷肉飯就在這！香氣濃郁但不油膩，搭配老闆自製的招牌辣醬，包準你米飯一粒都不剩！肯定要再來碗「森手串」滿滿料的牛雜湯，冷冷的天來上一碗，真的超幸福！這間就是之前在苗栗英才夜市爆紅的「森手串」牛滷肉飯，現在在苗栗市區開店面啦！店裝潢走木質調日式裝潢，還有美美的食器，讓牛滷肉飯更色香味俱全了！其他餐點還有牛肉燥乾麵、日式炸物等等選擇，通通都只要百元以下，完全不傷荷包，難怪深受在地客、學生族喜愛，快把這間高CP值的「森手串」收藏起來吧！

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「森手串」位在苗栗市區大千綜合醫院附近的中正路上，鄰近聯合大學二坪山校區、苗栗地方法院，開車族可以停在周圍的路邊收費停車格，或是「Times苗栗大千醫院停車場」、「南苗站收費停車場」，步行都只要10分鐘內就能抵達。

「森手串」店內店外都呈現出木質調日式風格，門口還擺放不少觀葉植物，看上去更文青！

不過店內僅有3桌座位，每桌最多可坐3人，因此不少客人都選擇外帶。

▲森手串菜單價格

「森手串」內用有提供免費飲用水，也有販售各式進口日本清酒、利口酒、汽水等等，雖是小小一間店，但老闆的選酒品味真的很有水準，很多都是高級餐廳會出現的清酒品牌。

烘碗機內的餐具、調味料可以自取，因此不收取服務費，調味料區有七味粉、胡椒粉、辣椒醬，當然不能錯過「森手串」自家炒的辣椒醬，真的超級好吃，偶爾來都會買幾罐回家！

🔺季節時蔬(小) $35

🔺牛雜湯麵 $80 (加蛋+$15)

🔺牛筋滷肉飯 $70 (加蛋+$15)

🔺牛肉燥麻辣乾麵 $55 (加蛋+$15)

🔺炸薯條 $30🔺炸豬排 $90🔺唐揚雞塊 $90

🔺炸蝦天婦羅4尾 $90🔺白身魚(鱈魚)2尾 $90

冷冷的天氣，肯定要先來上一碗「牛雜湯」，真的超暖心又暖胃！配料也給的毫不手軟！

第一次吃到森手串的「牛筋滷肉飯」是在苗栗英才夜市，吃過真的就讓人念念不忘！牛滷肉味道結合了傳統中藥滷包，加上法式香草香氣，還有酸菜及蔥花，透著褐色光澤的牛筋，口感軟嫩又入味！

嗜辣的朋友，一定要加老闆手炒辣椒醬，真的是我吃過數一數二好吃的牛滷肉飯！而且一定要再加顆蛋！

不想吃飯，也有牛肉燥乾麵可以選擇，我點的是辣味的「牛肉燥麻辣乾麵」，老闆下手很辛辣，給了滿滿的生辣椒及辣椒醬，與招牌牛滷肉拌在一起享用，真的是香辣又過癮！另外也有不辣的牛肉燥麵，一碗只要$50元，CP值更高！

炸物部分，我蠻喜歡「唐揚雞塊」，口感外脆內多汁，擠上檸檬汁更多了股果香及酸度，不禁會讓你一口接一口。

嘴饞的話，還要再來份炸薯條來吃，一份$30元，完全不傷荷包。

「炸蝦天婦羅」一份有四尾，麵衣厚薄度適中，外皮與蝦子不會分離這點很加分，沾點蘿蔔泥柴魚醬汁一起吃最對味。

「炸豬排」外皮炸至酥脆乾爽，厚實多汁的豬排，還附上蘿蔔泥柴魚醬汁可以沾著享用。

「白身魚」一份有兩塊，外皮相當酥脆，魚肉細緻又鮮嫩且完全沒腥味，沾點胡椒鹽、擠上檸檬汁就非常好吃。

青菜部分，當天是供應大陸妹，簡單淋上柴魚醬汁調味就很好吃。

「牛雜湯麵」乳白色湯頭是以白蘿蔔、牛雜、牛大骨下去慢火燉煮至少6個小時，整個牛香味十足，還帶有白蘿蔔的香甜滋味，尾韻則帶有奶油香氣，整體喝起來很有層次感，而且不油膩，相當好喝，喝不夠還能免費加湯！

裡頭除了有滿到炸的牛雜、白蘿蔔及豆芽之外，牛雜都燉煮至QQ軟軟的，重點是無腥味！

「森手串」牛滷肉飯，融合中西合併的味道真的好喜歡，一定來一碗料多實在的牛雜湯或者湯麵，濃郁不油膩的湯頭，真的很有選準，還有精緻的日式餐盤，讓用餐氛圍更加分，重點是價格非常平價，完全就是便宜的價格吃得到高級體驗，絕對是苗栗必吃餐廳、苗栗必吃小吃、苗栗必吃滷肉飯，同時也是苗栗高CP值餐廳，苗栗寵物友善餐廳。