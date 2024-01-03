「史努比×頂尖藝術大師期間限定快閃店」開幕囉~
超大史努比降落華山！
還準備好龍尾巴要陪大家到明年2024的農年囉！
這一次快閃的主題主打與名畫聯名喔～很特別呢
而這些名畫大家一定都看過～
像是🔸文森·梵谷的「向日葵」
snoopy變成花好可愛呀🌻
🌼帶給大家溫暖的感覺🌼
🔹葛飾北齋的「神奈川沖浪裏」
史努比跑去衝浪啦～
這樣看起來還毫無違和呢！
🔸愛德華·孟克的「吶喊」
🔹文森·梵谷「 星夜/星空」
🔸葛飾北齋的「相州梅澤左」
所有看得到的畫也都實體化囉～
現場有像是抱枕或是拼圖等
特別的是有一番賞要讓你一番好運～
🔺我到現場時有些大獎都還在喔🔺所以喜歡的朋友可衝一波！
一抽300元
還有一個超大型扭蛋可以玩喔！
特別的是回收扭蛋殼還可以換收納袋一個🤩
扭蛋一次是300元～
跟一番賞的價錢是一樣的！
兩個的特獎都是「巨型充氣達摩」
本人蠻可愛的！
而史努比已經為龍年做好準備了～
現場有生日日期的小達摩吊飾可以購買喔！
這些吊飾真的很可愛！
也方便隨身攜帶😎
現場的商品真的很多樣～
建議大家實地來逛逛囉
看到實體才會比較好入手😚
這一場快閃店為與ARTiSTORY 聯名，
快約喜歡史努比的朋友來逛逛吧～
看看他是怎麼融入到名畫裡面吧😆
史努比x頂尖藝術大師期間限定快閃店資訊：
快閃時間：2023/12/22-2024/04/08
專賣店地點：華山文化創意產業園區-中2館
地址：台北市中正區八德路一段1號
捷運忠孝復興站走路3分鐘
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