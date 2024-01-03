新竹燒肉新選擇！新開幕「路易奇電力公司-新竹電廠」主打手切日本秋田、熊本A5和牛，使用口感香氣最棒的冷藏熟成肉，只要挑戰自己烤肉，最高享半價優惠！

新開幕！無印風燒烤店「路易奇電力公司」來新竹市區開電廠啦！主打手切日本秋田、熊本A5和牛，只使用口感香氣最棒的冷藏熟成肉，只要挑戰自己烤肉，最高能享半價優惠！不會烤沒關係，菜單背面也有每道肉品的詳細烤肉攻略，更吸引我的是「路易奇電力公司」高達12種的佐醬都能無限取用！包含進口黑松露醬、日本昆布鹽、明太子醬、油封大蒜等等，烤一片肉有12種味道任你搭配實在是太滿足啦！店內採全自助式，所以不收取服務費，更還有雞湯免費喝到飽！簡約風格的用餐空間加上開放式的廚房，讓你跳脫對燒肉店的印象，有種在家用餐的舒適溫馨感。如果你不追求桌邊服務，想要用實惠價格吃到精緻燒肉，那麼「路易奇電力公司新竹電廠」推薦給你。

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「路易奇電力公司新竹電廠」就位在新竹北門國小旁，水田街與經國路的交叉路口處，開車族可以停在新竹中正市場收費停車場，車位頗多且收費便宜，步行幾分鐘就能抵達。

「路易奇電力公司新竹電廠」店外觀樸實又簡約，相當低調，店內裝潢則以明亮的米色系為主，搭配淺色木質餐桌，很無印的簡約風格，帶給你安靜舒適感，店內以2-4人座位為主，一桌一烤爐～

另有10-12人的隱密私人包廂。(最低消費為$10000元、用餐限時2.5小時)

「路易奇電力公司」開放式廚房可以近距離觀賞師傅清修肉品，牛肉都是現點現切擺盤，減少氧化，更能保留最美的色澤以及風味。

「路易奇電力公司新竹電廠」最吸引我的是店內無限供應的12種醬料，猶如藝術品般整齊排列，看過去整個食慾大開！

包含義大利進口黑松露醬、日本進口昆布鹽、明太子醬、油封大蒜、日式蔥鹽、檸檬角、日本進口柚子燒肉醬、燒肉淡醬、特製辣椒粉、香蒜鹽、羅勒鹽、原味鹽，想沾什麼就裝什麼，這樣能自由搭配的烤肉風格，真的很幸福。

🔺新鮮生菜 $40

店內餐具，包括烤肉夾、剪刀、碗筷等等都是自行取用，內用不收取服務費。桌上有放一壺雞湯，味道很濃郁，但不會過鹹，還挺好喝的，喝不夠還能免費續。「生菜」點一份就能無限續。

▲路易奇電力公司菜單價格

「路易奇電力公司」價位有分原價及挑戰價，建議各位選擇挑戰價，自己烤肉更增添樂趣，還可享肉品最高半價優惠，平均都有6-7折，不知道怎麼烤沒關係，菜單背面都有詳細建議每道肉品的時間及翻面時機，如果真的怕烤失敗，就選擇原價，直接請員工代烤。

🔺招牌極生牛肉佐帕瑪森起司 $360

「招牌極生牛肉佐帕瑪森起司」底層是烤至金黃色澤的蒜香麵包，鋪上生牛肉及豪邁刨上帕瑪森起司，搭在一起的濃郁滋味意外好吃。

🔺和牛月見金磚 $580

🔺日本頂級和牛佐海膽松露醬 $720

「和牛月見金磚」將和牛肉切成立方形，再以大火烤至表面金黃色澤，厚度造就的外脆內軟口感，沾上濃郁蛋黃醬後，更顯得嫩口好吃。

「日本頂級和牛佐海膽松露醬」和牛油花超美，表皮油脂烤至吱吱作響，單吃就很讚，再沾上蛋黃海膽松露醬，就能同時品嘗到海味、濃郁蛋黃以及馥郁芬芳的黑松露香氣，入口即化的口感、頂級奢華的滋味，真的是一大享受！

🔺頂級和牛牛舌(厚切) $520

「頂級和牛牛舌」選用口感較好的牛舌中後段，大片厚切，咬下去脆彈又多汁，搭配日式蔥鹽，絕對是老饕必點。

🔺海真理丼 $360

吃烤肉前，先來份生魚片丼飯墊墊胃！「海•真理丼」裡頭有大顆生食級干貝、海膽、蟹膏、鮭魚卵、甜蝦、生蛋黃，每一口都是海味爆棚，海鮮控一定要試試。

🔺熟成紅甘佐絲綢乳酪 $260

「熟成紅甘佐絲綢乳酪」魚肉經過數天的熟成，雖然魚肉偏肉，但肉質吃起來還是挺柔軟，底層醬汁帶有果香，與紅甘搭在一起更對味。

🔺美國醬漬橫隔膜 $260

「美國醬漬橫隔膜」一大盤挑戰價$260，直接半價，CP值很高！一樣有先用甜甜的燒肉醬汁醃漬過，吃起來肉香四溢，不用沾醬就很夠味好吃。

🔺伊比利一條豬五花 $360

「伊比利一條豬五花」直接上整條醃漬過的伊比利豬五花，烤至把油脂逼出的金黃色澤，超適合搭配生菜一起享用。

🔺雞尻 $120

「雞尻」就是雞屁股，自己烤一大盤只要百元初頭，推薦一定要沾他們家的辣椒粉，非常香不會太辣，非常加分！

🔺澳洲和牛大腸 $360

「澳洲和牛大腸」不只油花肥美，大腸也有滿滿的油脂，烤久一點逼出油脂後，表皮焦脆就可以吃啦！富含豐富油脂又有彈牙的口感，是道完美的下酒菜。

🔺奶油檸檬蝦 $180

「奶油檸檬蝦」將奶油起司醬烤至融化，會讓我想到起司鍋，等到蝦肉變紅就能享用了，脆彈的蝦肉沾上厚厚的醬料，同時吃得到奶香、檸檬香及蝦子的脆甜。

飲品部分大多是日本進口，包括各式梅酒、清酒、Asahi super dry生啤、日本汽水等等，「蜜桃果泥沙瓦」底層有厚厚的桃紅色果泥，酒感低且果香十足，是款順口好喝的妹酒，「完熟芒果梅酒」熱情的芒果風味，融合酸爽的梅酒，也是很有層次感的一杯。

路易奇餐飲集團是2022年才成立的年輕餐飲集團，旗下目前有精緻燒肉「路易奇電力公司」、法式餐酒館「路易奇洗衣公司」、單人燒肉「燒肉政宗」、燒肉吃到飽「路易奇火力會社」以及附餐吃到飽的「CRIS格禮氏牛排」。我覺得「路易奇電力公司」最棒的是現點現切的濕式熟成日本A5和牛，以最完美的狀態下上桌，如果不追求桌邊服務，想要用實惠價格吃到精緻燒肉，那麼「路易奇電力公司」推薦給你。