冬天你會想到什麼？當然是草莓季的草莓囉～

身為草莓控的我當然必吃草莓鮮奶油蛋糕！

為了安心大口吃，一定要選草莓有經過徹底清洗的草莓蛋糕～

那天一位喜歡草莓的朋友生日～

我當下就想到了這一間「卡瓦蛋糕」的「草莓鮮奶油蛋糕」

所以馬上就到官網預訂草莓蛋糕囉～

「卡瓦蛋糕草莓鮮奶油蛋糕」訂購網站

預訂完，三天後就可以到門市取貨拿蛋糕囉～

卡瓦有4間門市可以選擇，

位於新北市的中和、永和、新莊、板橋

對台北人來說都蠻方便領取的喔！

我這一次是在卡瓦永和店領取，

福和橋下來就可以看到囉～

蛋糕的照片都超美的，我訂的草莓鮮奶油蛋糕也在上面，

店家也很醒目，可以一下就看到這家蛋糕店～

那就進去領草莓鮮奶油蛋糕囉～

一進門口就可以看到冰在冰箱的蛋糕，這邊都是被預訂的蛋糕們

卡瓦也有不同款的蛋糕，

像是奧地利草莓塔、雙草莓蛋糕或寶寶蛋糕，

蠻多選擇的喔！

旁邊這一區也吸引到我了～

太可愛了吧～～

原來是卡瓦專門設計給一歲的寶寶蛋糕！

旁邊還有冰淇淋蛋糕，每一款都很吸睛呢！

寶寶蛋糕的「內餡」跟「擠花」

都可以客製化！！

寶寶蛋糕的夾層放的就是「副食品」概念做成的內餡喔！

主打減糖、無香精、無色素、無反式脂肪、低過敏源，

讓家長給寶寶吃也安心！

來櫃檯領草莓蛋糕囉～

光看照片就好期待開箱草莓蛋糕的時候！！

玉米妞題外話：

因為特別看到寶寶蛋糕，就問了店員好多問題，

他們都很耐心的回答我～領取的過程很開心。

卡瓦蛋糕的草莓鮮奶油蛋糕

包裝的的很緊實，因為蛋糕不能碰撞很嬌貴的

當然草莓本人也是呀🤣～

草莓鮮奶油蛋糕真的超美的～

而且店員打開給我確認的時候，

就有淡淡的奶油香飄出～～好香

馬上就回家慶生囉～～

一打開草莓蛋糕的盒子，

旁邊的標語真的貫徹他們品牌的理念，

「給家人最好的」

所以它們都是經過徹底清洗的草莓呀

一打開草莓蛋糕，真的是滿滿的草莓鋪滿在上面呀～

好誇張！

旁邊的小熊肚子上寫著生日快樂～

還有一些藍莓在旁邊點綴🫐

點上蠟燭來慶生囉！

這是店家附上的蠟燭～可以選數字或是一根直的！

不用加錢喔～

許完願就切開草莓鮮奶油蛋糕來品嚐囉！

太可愛其實有點難下手ＸＤ

草莓蛋糕切下第一刀，

就有一股乳酪的香氣瀰漫出來～～

可以看到蛋糕有明顯的兩層，

其中一層竟然是鋪滿滿的一層草莓啊！

草莓的份量竟然可以撐住呀

就知道草莓放超多呀！

大家來看一下切片蛋糕的特寫就知道了

草莓都要滿出來了！！！

草莓蛋糕的草莓真的放得不手軟呀

吃下第一口後，

可以吃到草莓酸酸甜甜的滋味，

卡瓦蛋糕的鮮奶油也不會過甜、不會膩的那種，

兩層的輕乳酪蛋糕入口即化～

這真的是非常自然的口感，

好久沒有吃到這種高品質的蛋糕！

不小心切太大塊！朋友還是搶著吃😗

因為卡瓦蛋糕的草莓鮮奶油蛋糕，

草莓比蛋糕體還多！

所以大家都搶著分食🤣

這一款 冬季限定超搶手草莓鮮奶油蛋糕，

真的要提醒大家要提前訂購！

因為避免草莓凍傷，

「草莓鮮奶油蛋糕」不提供冷凍宅配服務喔。

建議到門市自取喔！

店家資訊：

卡瓦蛋糕 官網網址：https://www.kawacake.com/

卡瓦蛋糕草莓鮮奶油蛋糕 購買連結

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🎂卡瓦蛋糕門市資訊🎂

中和建三門市：新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080

永和永元門市：新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888

新莊復興門市：新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099

板橋文化門市：新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797

品嚐時間：2023/12/02

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