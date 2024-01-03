冬天你會想到什麼？當然是草莓季的草莓囉～
身為草莓控的我當然必吃草莓鮮奶油蛋糕！
為了安心大口吃，一定要選草莓有經過徹底清洗的草莓蛋糕～
那天一位喜歡草莓的朋友生日～
我當下就想到了這一間「卡瓦蛋糕」的「草莓鮮奶油蛋糕」
所以馬上就到官網預訂草莓蛋糕囉～
預訂完，三天後就可以到門市取貨拿蛋糕囉～
卡瓦有4間門市可以選擇，
位於新北市的中和、永和、新莊、板橋
對台北人來說都蠻方便領取的喔！
我這一次是在卡瓦永和店領取，
福和橋下來就可以看到囉～
蛋糕的照片都超美的，我訂的草莓鮮奶油蛋糕也在上面，
店家也很醒目，可以一下就看到這家蛋糕店～
那就進去領草莓鮮奶油蛋糕囉～
一進門口就可以看到冰在冰箱的蛋糕，這邊都是被預訂的蛋糕們
卡瓦也有不同款的蛋糕，
像是奧地利草莓塔、雙草莓蛋糕或寶寶蛋糕，
蠻多選擇的喔！
旁邊這一區也吸引到我了～
太可愛了吧～～
原來是卡瓦專門設計給一歲的寶寶蛋糕！
旁邊還有冰淇淋蛋糕，每一款都很吸睛呢！
寶寶蛋糕的「內餡」跟「擠花」
都可以客製化！！
寶寶蛋糕的夾層放的就是「副食品」概念做成的內餡喔！
主打減糖、無香精、無色素、無反式脂肪、低過敏源，
讓家長給寶寶吃也安心！
來櫃檯領草莓蛋糕囉～
光看照片就好期待開箱草莓蛋糕的時候！！
玉米妞題外話：
因為特別看到寶寶蛋糕，就問了店員好多問題，
他們都很耐心的回答我～領取的過程很開心。
卡瓦蛋糕的草莓鮮奶油蛋糕
包裝的的很緊實，因為蛋糕不能碰撞很嬌貴的
當然草莓本人也是呀🤣～
草莓鮮奶油蛋糕真的超美的～
而且店員打開給我確認的時候，
就有淡淡的奶油香飄出～～好香
馬上就回家慶生囉～～
一打開草莓蛋糕的盒子，
旁邊的標語真的貫徹他們品牌的理念，
「給家人最好的」
所以它們都是經過徹底清洗的草莓呀
一打開草莓蛋糕，真的是滿滿的草莓鋪滿在上面呀～
好誇張！
旁邊的小熊肚子上寫著生日快樂～
還有一些藍莓在旁邊點綴🫐
點上蠟燭來慶生囉！
這是店家附上的蠟燭～可以選數字或是一根直的！
不用加錢喔～
許完願就切開草莓鮮奶油蛋糕來品嚐囉！
太可愛其實有點難下手ＸＤ
草莓蛋糕切下第一刀，
就有一股乳酪的香氣瀰漫出來～～
可以看到蛋糕有明顯的兩層，
其中一層竟然是鋪滿滿的一層草莓啊！
草莓的份量竟然可以撐住呀
就知道草莓放超多呀！
大家來看一下切片蛋糕的特寫就知道了
草莓都要滿出來了！！！
草莓蛋糕的草莓真的放得不手軟呀
吃下第一口後，
可以吃到草莓酸酸甜甜的滋味，
卡瓦蛋糕的鮮奶油也不會過甜、不會膩的那種，
兩層的輕乳酪蛋糕入口即化～
這真的是非常自然的口感，
好久沒有吃到這種高品質的蛋糕！
不小心切太大塊！朋友還是搶著吃😗
因為卡瓦蛋糕的草莓鮮奶油蛋糕，
草莓比蛋糕體還多！
所以大家都搶著分食🤣
這一款 冬季限定超搶手草莓鮮奶油蛋糕，
真的要提醒大家要提前訂購！
因為避免草莓凍傷，
「草莓鮮奶油蛋糕」不提供冷凍宅配服務喔。
建議到門市自取喔！
店家資訊：
卡瓦蛋糕 官網網址：https://www.kawacake.com/
卡瓦蛋糕官方LINE好友帳號：@KAWACAKE
🎂卡瓦蛋糕門市資訊🎂
中和建三門市：新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080
永和永元門市：新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888
新莊復興門市：新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099
板橋文化門市：新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797
品嚐時間：2023/12/02
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