大家知道「大村武」在板橋也有分店嗎？

而且還有梅酒暢飲呢！

所以今天玉米妞來到了大村武串燒居酒屋 江翠店！！

位置方便就在江子翠捷運站三號出口走出來五分鐘而已～

想要在捷運板橋藍線上找居酒屋的朋友可以選擇這一間喔

風格很日式～

這就是大村武串燒居酒屋一貫的風格，

也很好拍🤩

從建築外觀、招牌是是有濃濃日本味～

那個紅色的人力車馬上吸引我的注意力！

當然要來拍個幾張啦～

門口特別寫上梅酒專賣！！一定不會走錯！

店家也有放上注意的標語提醒深夜不要太大聲說話～

我還特別選在剛開門的時候進去這樣就可以好好拍裝潢😝～

走進店裡面之後第一眼就看到

「喝酒是藝術，閃酒是技術」

整面牆整個吸引到我的注意！！

接下來吧檯區裡面是廚房

如果坐在吧台區也可以看到師傅在烤串的過程

光看過程就口水直流

吧台區每一個座位都有小垃圾桶跟放竹籤的小罐子

很貼心❤️

牆上滿滿都是很多種類的酒

看得我目不轉睛

還有很多日本的站牌及服飾

每一個地方的都有多小細節

每次大村武都很認真在裝潢方面

坐下來後發現位置也蠻多的～

但還是建議大家可以先打電話訂位喔

來看看大村武串燒居酒屋的菜單吧～

有炸物、燒物、冷盤、湯品、串燒、人氣串燒

這一次想要來點一份不吃牛的人可點的餐點

像是「元氣燒肉組合 」我就很期待！！

然後當然還要點梅酒來喝啊～

桌上的小立牌也有寫出暢飲推薦的酒～

只要499就可以2小時喝的到飽喔！

總共有13款可以選擇，

而且都是人氣精選的口味喔！

不用怕踩雷😍

我點了:

元氣燒肉組合、蒸煮奶油綜合菇、蝴蝶大蝦、迷迭香雞腿排、鹽蔥豬五花、

鹽烤雞心、鹽烤雞胗、玫瑰鹽櫛瓜、哇沙米雞胸肉、明太子脆薯、

北島鹽梅酒、紀州柚子梅酒

先被元氣燒肉組合吸引到欸～

元氣燒肉組合 $200/份

這一大份量竟然只要200元耶

有洋蔥拌炒肉、生菜、及蒜頭、小黃瓜跟辣椒，

整體很豐富～

包起來的份量也很足！

不用擔心在居酒屋吃不到青菜🤣

再來是每一次我來大村武一定會點的！

蝴蝶大蝦 ＄260

鮮美的大蝦切一半之後放上明太子美乃滋，

先用筷子從蝦子中間上到下劃開，

輕輕一拉竹籤就可以將蝦肉從蝦殼中脫離了～

真的一個人就可以吃掉這兩隻蝦><

明太子也不會太鹹，

調配的剛剛好！

🔥

接下來是內臟系列及櫛瓜囉～

玫瑰鹽櫛瓜＄100/2串

烤過的櫛瓜口感有點軟也有點脆

是一道很很清爽的料理，

對半切水分也保留的很好。

沾一下玫瑰鹽風味也會不同

✨

鹽烤雞心＄100

調味的很不錯、不會有內臟味

鹽烤雞胗＄100

喜歡吃雞胗的可以點點看喔！

蒸煮奶油綜合菇 ＄110/份

這一道有豐富的菇類

像是金針菇、香菇、杏鮑菇。

融合奶油一端上來真的超香

配上酒就是完美的下酒菜🥰

明太子脆薯 ＄120/份

薯條是好吃的那一種、胖胖又酥脆

旁邊的明太子醬也是蠻不錯的，

不會有突兀的感覺。

吃到一半我的梅酒也來了😆😆

右邊的是北島鹽梅酒

左邊的是紀州柚子梅酒

-

北島鹽梅酒 $170 紀州柚子梅酒 $170

隨杯還有附上黑膠造型的杯墊，

北島鹽梅酒會有較濃跟重的梅酒味～

酒的氣味也是偏濃的，

紀州柚子梅酒整杯偏甜～

怕酒感的朋友可以試試看喔😛

✨

迷迭香雞腿排 ＄180/份

雞腿排超嫩～不像是外面賣的真空包，

都會有乾乾的感覺！

有6大塊肉、

就算多分食也方便！

鹽蔥豬五花 $130

這一道我個人很喜歡

五花肉再加上鋪滿洋蔥跟蔥😚

就算五花肉本身偏肥，

上面的料讓整體超解膩！

我自己可以吃完一盤😂

哇沙米雞胸肉 $120

送上來的時候超吸睛！

嫩嫩的雞胸肉配上哇沙米～

結果，哇沙米超辣又嗆，

個人覺得有點太多😂

會撥掉一點再吃～

最後再來看一次大村武串燒居酒屋的菜單吧😍

這次來到大村武串燒居酒屋江翠店～

菜色選擇真的很多～

大多數的居酒屋都是以串燒、燒烤料理為主吃多了可能會膩

而大村武有很多可以當主餐的料理

菜色的變化很多不單調喔！

✨

每次吃大村武吃得好飽

是想來居酒屋聚餐的好選擇喔！！

🔥

店家資訊

店名：大村武串燒居酒屋 江翠店 FB粉絲專頁

營業時間：週一至週日 18:00 – 01:00

電話： (02)2250-0183

地址： 220新北市板橋區文化路二段182巷7弄7號

交通方式：捷運江子翠站3號出口走路5分鐘



檢視較大的地圖



走訪時間：2023/11/20

更多美食相關日記♡ 歡迎追蹤Instagram ♡

👉延伸閱讀

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡梅酒的不能錯過！不定時新菜色｜板橋居酒屋喝到飽推薦

【台北信義】全球首間 alice + olivia café在台北信義區！紐約時尚品牌入駐信義三越A8｜義式咖啡、歐蕾、活力果昔任你選

【生活分享】板橋同學匯KTV｜CP值高的KTV就在同學匯｜在唱歌時還能吃到公仔麵、板橋KTV推薦

【台北松山】不誤正夜 Night Duty｜新開幕市民大道酒吧｜忠孝敦化餐酒館推薦｜台北餐酒館推薦｜水煙館｜忠孝敦化酒吧

【台北士林】大村武串燒居酒屋 士林店｜平日限定料理、日式懷舊氛圍士林人氣居酒屋｜多樣梅酒任你選、各式烤串、士林夜市美食

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新選擇！將傳統與創新相融合的川菜料理、巴蜀大爺菜單、訂位、文末優惠

文章標籤