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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡梅酒的不能錯過！不定時新菜色｜板橋居酒屋喝到飽推薦

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡梅酒的不能錯過！不定時新菜色｜板橋居酒屋喝到飽推薦

2024-01-03 16:30:42 我是玉米妞 人氣：103
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窩客好文

我是玉米妞

發表篇數：4篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：大村武串燒居酒屋江翠店
phone02-2250-0183
place新北市板橋區文化路二段182巷7弄7號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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大村武串燒居酒屋-江翠店.png

大家知道「大村武」在板橋也有分店嗎？

而且還有梅酒暢飲呢！

所以今天玉米妞來到了大村武串燒居酒屋 江翠店！！

位置方便就在江子翠捷運站三號出口走出來五分鐘而已～

想要在捷運板橋藍線上找居酒屋的朋友可以選擇這一間喔

村武江翠店 環境23 .jpeg

風格很日式～

這就是大村武串燒居酒屋一貫的風格，

也很好拍🤩

村武江翠店 環境24 .jpeg

從建築外觀、招牌是是有濃濃日本味～

那個紅色的人力車馬上吸引我的注意力！

村武江翠店 環境16 .jpeg

當然要來拍個幾張啦～

村武江翠店 環境15 .jpeg

門口特別寫上梅酒專賣！！一定不會走錯！

店家也有放上注意的標語提醒深夜不要太大聲說話～

村武江翠店 環境14 .jpeg

我還特別選在剛開門的時候進去這樣就可以好好拍裝潢😝～

走進店裡面之後第一眼就看到

「喝酒是藝術，閃酒是技術」

大村武江翠店 環境12.jpg

整面牆整個吸引到我的注意！！

接下來吧檯區裡面是廚房

村武江翠店 環境21 .jpeg

如果坐在吧台區也可以看到師傅在烤串的過程

光看過程就口水直流

大村武江翠店 環境2.jpg

吧台區每一個座位都有小垃圾桶跟放竹籤的小罐子

很貼心❤️

村武江翠店 環境25 .jpeg

牆上滿滿都是很多種類的酒

看得我目不轉睛

大村武江翠店 環境1.jpg

還有很多日本的站牌及服飾

村武江翠店 環境20 .jpeg

大村武江翠店 環境4.jpg

每一個地方的都有多小細節

每次大村武都很認真在裝潢方面

大村武江翠店 環境5.jpg

大村武江翠店 環境6.jpg

大村武江翠店 環境7.jpg

大村武江翠店 環境8.jpg

大村武江翠店 環境11.jpg

坐下來後發現位置也蠻多的～

但還是建議大家可以先打電話訂位喔

村武江翠店 環境17 .jpeg

村武江翠店 環境19 .jpeg

來看看大村武串燒居酒屋的菜單吧～

炸物燒物冷盤湯品串燒人氣串燒

大村武串燒居酒屋-江翠店-菜單1.jpeg

這一次想要來點一份不吃牛的人可點的餐點

像是「元氣燒肉組合 」我就很期待！！

然後當然還要點梅酒來喝啊～

大村武串燒居酒屋-江翠店-菜單2.jpeg

桌上的小立牌也有寫出暢飲推薦的酒～

只要499就可以2小時喝的到飽喔！

 

大村武串燒居酒屋-江翠店-環境1.jpeg

總共有13款可以選擇，

而且都是人氣精選的口味喔！

不用怕踩雷😍

大村武串燒居酒屋-江翠店-環境3.jpeg

我點了:

元氣燒肉組合蒸煮奶油綜合菇蝴蝶大蝦迷迭香雞腿排鹽蔥豬五花

鹽烤雞心鹽烤雞胗玫瑰鹽櫛瓜哇沙米雞胸肉明太子脆薯

北島鹽梅酒紀州柚子梅酒

大村武串燒居酒屋-江翠店-元氣燒肉組合3.jpeg

先被元氣燒肉組合吸引到欸～

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不元氣燒肉組合 $200/份

這一大份量竟然只要200元耶

大村武串燒居酒屋-江翠店-元氣燒肉組合2.jpeg

有洋蔥拌炒肉、生菜、及蒜頭、小黃瓜跟辣椒，

整體很豐富～

大村武串燒居酒屋-江翠店-元氣燒肉組合1.jpeg

包起來的份量也很足！

不用擔心在居酒屋吃不到青菜🤣

大村武串燒居酒屋-江翠店-元氣燒肉組合.jpeg

再來是每一次我來大村武一定會點的！

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡蝴蝶大蝦 ＄260

大村武串燒居酒屋-江翠店-蝴蝶大蝦.jpeg

鮮美的大蝦切一半之後放上明太子美乃滋，

先用筷子從蝦子中間上到下劃開，

輕輕一拉竹籤就可以將蝦肉從蝦殼中脫離了～

真的一個人就可以吃掉這兩隻蝦><

明太子也不會太鹹，

調配的剛剛好！

大村武串燒居酒屋-江翠店-蝴蝶大蝦1.jpeg

🔥

接下來是內臟系列及櫛瓜囉～

大村武串燒居酒屋-江翠店-鹽烤雞心、雞胗3.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不玫瑰鹽櫛瓜＄100/2串

大村武串燒居酒屋-江翠店-玫瑰鹽櫛瓜.jpeg

烤過的櫛瓜口感有點軟也有點脆

是一道很很清爽的料理，

對半切水分也保留的很好。

沾一下玫瑰鹽風味也會不同

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不鹽烤雞心＄100

調味的很不錯、不會有內臟味

大村武串燒居酒屋-江翠店-鹽烤雞心、雞胗2.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不鹽烤雞胗＄100

喜歡吃雞胗的可以點點看喔！

大村武串燒居酒屋-江翠店-鹽烤雞心、雞胗1.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不蒸煮奶油綜合菇 ＄110/份

這一道有豐富的菇類

像是金針菇、香菇、杏鮑菇

大村武串燒居酒屋-江翠店-蒸煮奶油綜合菇.jpeg

融合奶油一端上來真的超香

配上酒就是完美的下酒菜🥰

大村武串燒居酒屋-江翠店-蒸煮奶油綜合菇1.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不明太子脆薯 ＄120/份

薯條是好吃的那一種、胖胖又酥脆

大村武串燒居酒屋-江翠店-明太子脆薯1.jpeg

旁邊的明太子醬也是蠻不錯的，

不會有突兀的感覺。

大村武串燒居酒屋-江翠店-明太子脆薯.jpeg

大村武串燒居酒屋-江翠店-明太子脆薯2.jpeg

吃到一半我的梅酒也來了😆😆

右邊的是北島鹽梅酒

左邊的是紀州柚子梅酒

-

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不北島鹽梅酒 $170 【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不紀州柚子梅酒 $170

大村武串燒居酒屋-江翠店-梅酒.jpg

隨杯還有附上黑膠造型的杯墊，

 

北島鹽梅酒會有較濃跟重的梅酒味～

酒的氣味也是偏濃的，

 

紀州柚子梅酒整杯偏甜～

怕酒感的朋友可以試試看喔😛

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不 迷迭香雞腿排 ＄180/份

雞腿排超嫩～不像是外面賣的真空包，

都會有乾乾的感覺！

大村武串燒居酒屋-江翠店-迷迭香雞腿排.jpeg

有6大塊肉、

就算多分食也方便！

大村武串燒居酒屋-江翠店-迷迭香雞腿排1.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不鹽蔥豬五花 $130

這一道我個人很喜歡

五花肉再加上鋪滿洋蔥跟蔥😚

大村武串燒居酒屋-江翠店-鹽蔥豬五花1.jpeg

就算五花肉本身偏肥，

上面的料讓整體超解膩！

我自己可以吃完一盤😂

大村武串燒居酒屋-江翠店-鹽蔥豬五花.jpeg

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜梅酒暢飲！喜歡梅酒的不 哇沙米雞胸肉  $120

送上來的時候超吸睛！

嫩嫩的雞胸肉配上哇沙米～

大村武串燒居酒屋-江翠店-哇沙米雞胸肉1.jpeg

 

結果，哇沙米超辣又嗆，

個人覺得有點太多😂

會撥掉一點再吃～

大村武串燒居酒屋-江翠店-哇沙米雞胸肉.jpeg

最後再來看一次大村武串燒居酒屋的菜單吧😍

 

大村武串燒居酒屋-江翠店-菜單1.jpeg

大村武串燒居酒屋-江翠店-菜單2.jpeg

這次來到大村武串燒居酒屋江翠店～

菜色選擇真的很多～

大多數的居酒屋都是以串燒、燒烤料理為主吃多了可能會膩

而大村武有很多可以當主餐的料理

菜色的變化很多不單調喔！

每次吃大村武吃得好飽

是想來居酒屋聚餐的好選擇喔！！

🔥

店家資訊

店名：大村武串燒居酒屋 江翠店 FB粉絲專頁

營業時間：週一至週日 18:00 – 01:00

電話： (02)2250-0183

地址： 220新北市板橋區文化路二段182巷7弄7號

交通方式：捷運江子翠站3號出口走路5分鐘


檢視較大的地圖
 

走訪時間：2023/11/20

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