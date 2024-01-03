大家知道「大村武」在板橋也有分店嗎？
而且還有梅酒暢飲呢！
所以今天玉米妞來到了大村武串燒居酒屋 江翠店！！
位置方便就在江子翠捷運站三號出口走出來五分鐘而已～
想要在捷運板橋藍線上找居酒屋的朋友可以選擇這一間喔
風格很日式～
這就是大村武串燒居酒屋一貫的風格，
也很好拍🤩
從建築外觀、招牌是是有濃濃日本味～
那個紅色的人力車馬上吸引我的注意力！
當然要來拍個幾張啦～
門口特別寫上梅酒專賣！！一定不會走錯！
店家也有放上注意的標語提醒深夜不要太大聲說話～
我還特別選在剛開門的時候進去這樣就可以好好拍裝潢😝～
走進店裡面之後第一眼就看到
「喝酒是藝術，閃酒是技術」
整面牆整個吸引到我的注意！！
接下來吧檯區裡面是廚房
如果坐在吧台區也可以看到師傅在烤串的過程
光看過程就口水直流
吧台區每一個座位都有小垃圾桶跟放竹籤的小罐子
很貼心❤️
牆上滿滿都是很多種類的酒
看得我目不轉睛
還有很多日本的站牌及服飾
每一個地方的都有多小細節
每次大村武都很認真在裝潢方面
坐下來後發現位置也蠻多的～
但還是建議大家可以先打電話訂位喔
來看看大村武串燒居酒屋的菜單吧～
有炸物、燒物、冷盤、湯品、串燒、人氣串燒
這一次想要來點一份不吃牛的人可點的餐點
像是「元氣燒肉組合 」我就很期待！！
然後當然還要點梅酒來喝啊～
桌上的小立牌也有寫出暢飲推薦的酒～
只要499就可以2小時喝的到飽喔！
總共有13款可以選擇，
而且都是人氣精選的口味喔！
不用怕踩雷😍
我點了:
元氣燒肉組合、蒸煮奶油綜合菇、蝴蝶大蝦、迷迭香雞腿排、鹽蔥豬五花、
鹽烤雞心、鹽烤雞胗、玫瑰鹽櫛瓜、哇沙米雞胸肉、明太子脆薯、
北島鹽梅酒、紀州柚子梅酒
先被元氣燒肉組合吸引到欸～
元氣燒肉組合 $200/份
這一大份量竟然只要200元耶
有洋蔥拌炒肉、生菜、及蒜頭、小黃瓜跟辣椒，
整體很豐富～
包起來的份量也很足！
不用擔心在居酒屋吃不到青菜🤣
再來是每一次我來大村武一定會點的！
蝴蝶大蝦 ＄260
鮮美的大蝦切一半之後放上明太子美乃滋，
先用筷子從蝦子中間上到下劃開，
輕輕一拉竹籤就可以將蝦肉從蝦殼中脫離了～
真的一個人就可以吃掉這兩隻蝦><
明太子也不會太鹹，
調配的剛剛好！
🔥
接下來是內臟系列及櫛瓜囉～
玫瑰鹽櫛瓜＄100/2串
烤過的櫛瓜口感有點軟也有點脆
是一道很很清爽的料理，
對半切水分也保留的很好。
沾一下玫瑰鹽風味也會不同
✨
鹽烤雞心＄100
調味的很不錯、不會有內臟味
鹽烤雞胗＄100
喜歡吃雞胗的可以點點看喔！
蒸煮奶油綜合菇 ＄110/份
這一道有豐富的菇類
像是金針菇、香菇、杏鮑菇。
融合奶油一端上來真的超香
配上酒就是完美的下酒菜🥰
明太子脆薯 ＄120/份
薯條是好吃的那一種、胖胖又酥脆
旁邊的明太子醬也是蠻不錯的，
不會有突兀的感覺。
吃到一半我的梅酒也來了😆😆
右邊的是北島鹽梅酒
左邊的是紀州柚子梅酒
-
北島鹽梅酒 $170 紀州柚子梅酒 $170
隨杯還有附上黑膠造型的杯墊，
北島鹽梅酒會有較濃跟重的梅酒味～
酒的氣味也是偏濃的，
紀州柚子梅酒整杯偏甜～
怕酒感的朋友可以試試看喔😛
✨
迷迭香雞腿排 ＄180/份
雞腿排超嫩～不像是外面賣的真空包，
都會有乾乾的感覺！
有6大塊肉、
就算多分食也方便！
鹽蔥豬五花 $130
這一道我個人很喜歡
五花肉再加上鋪滿洋蔥跟蔥😚
就算五花肉本身偏肥，
上面的料讓整體超解膩！
我自己可以吃完一盤😂
哇沙米雞胸肉 $120
送上來的時候超吸睛！
嫩嫩的雞胸肉配上哇沙米～
結果，哇沙米超辣又嗆，
個人覺得有點太多😂
會撥掉一點再吃～
最後再來看一次大村武串燒居酒屋的菜單吧😍
這次來到大村武串燒居酒屋江翠店～
菜色選擇真的很多～
大多數的居酒屋都是以串燒、燒烤料理為主吃多了可能會膩
而大村武有很多可以當主餐的料理
菜色的變化很多不單調喔！
✨
每次吃大村武吃得好飽
是想來居酒屋聚餐的好選擇喔！！
🔥
店家資訊
店名：大村武串燒居酒屋 江翠店 FB粉絲專頁
營業時間：週一至週日 18:00 – 01:00
電話： (02)2250-0183
地址： 220新北市板橋區文化路二段182巷7弄7號
交通方式：捷運江子翠站3號出口走路5分鐘
走訪時間：2023/11/20
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