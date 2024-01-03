中北部地區夜市限定！就是這間在地人狂推的「第二春滷味」，整體走平價路線，重點是選擇多元，不論調味、口感都表現得很不錯！我個人已回訪多次了！

今天來推薦中北部地區夜市限定的「第二春滷味」，每次經過生意都非常好，我個人也回訪了好多次！冷滷味不管是冬天、夏天都很適合享用。「第二春滷味」除了在苗栗英才夜市、後龍夜市、頭份建國夜市、公館夜市等等之外，最近還插旗了新竹樹林頭夜市及新竹後站夜市！甚至連台中的大甲興順夜市、龍井自強夜市也都有他們的身影了！遍布大大小小共14個夜市，整體走親民價格路線，隨便買都好大一包，大部分價格都落在$20~30元之間，而且食材選擇很多元，內臟類私心推薦脆口的鴨腸及脆腸，滷得入味的豆包、米血、水晶餃也很好吃，其他百頁豆腐、甜不辣口感我也很喜歡，整體調味不會過鹹，搭配自家炒的酸菜更對味！文末有提供「第二春滷味」竹苗地區完整擺攤地點供各位參考唷！

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初次吃到「第二春滷味」是在「苗栗英才觀光夜市」，地點就在苗栗火車站西站正前方，不管開車騎車，夜市旁邊皆有停車場、路邊停車格可以使用，交通位置相當便利。

「苗栗英才觀光夜市」每週三、五、六、日營業，在地人表示週五是最熱鬧、最好逛，「第二春滷味」這四天也都有來擺攤唷！

🔺青菜類 $30

🔺黑輪/海帶 2個$30

🔺甜不辣/貢丸 2個$20

🔺百頁豆腐/雞捲半份 $40

🔺水晶餃 3個$20 鳥蛋5個 $30

🔺鴨胗/雞肝/鴨翅/豬耳朵 $30

🔺米血/芋頭糕/糯米腸/手工大豆乾/豆包 $20

🔺大腸/粉腸/脆腸/鴨心/鴨腸 $50起

🔺豬腱子肉 $60起

※價格僅供參考，依現場販售公告為主。

一整排滿滿的食材，都染上了油亮的咖啡色澤，不禁讓人每個都想夾一份來試試！

「第二春滷味」的滷汁是老闆多年經驗調配出來的，整體香氣十足，吃起來不會死鹹，麻油味道更是令人回味無窮～

均衡飲食，蔬菜類一定要來一些吧！

老闆的手速真的超快！轉個身就把所有餐點都切完了～

胡椒粉、辣粉一定要加一些！這樣才更夠味好吃啊！

搭配的酸菜是老闆親手炒製，香脆又可口，還增添了些甜味，整個很加分！

每個客人都買超大一包！這沒有不買的理由吧？！

買完立刻開箱給各位！

「第二春滷味」的滷汁是老闆多年經驗調配出來的，整體香氣十足，吃起來不會死鹹，麻油味道更是令人回味無窮，搭配的酸菜是老闆親手炒製，香脆可口而且增添點甜味，整個很加分，嗜辣的朋友，不妨加入些許辣椒粉，香香辣辣的更好吃。

「米血」光看膨脹的體積，表層還有稠稠的質地，就知道滷的非常入味，軟中帶Q的口感很討喜，推薦必點！如果你喜歡豆製品，一定要來試試「第二春滷味」的「豆包」和「百頁豆腐」！豆包多層口感非常多汁，除了美味之外，還提供滿滿的蛋白質。百頁豆腐更是份量超大，而且價格實惠，非常適合省錢又吃飽的人。

喜歡QQ口感的朋友，「芋頭糕」也蠻推薦，滿滿的芋頭絲深得我心。QQ的「手工水晶餃」大到沒辦法一口塞，裡頭的豬肉內餡很香。

內臟類的「鴨腸」、「脆腸」是店內招牌，兩個都是脆脆口感，「脆腸」比較有嚼勁一些，在南部又被稱作口香糖，咀嚼控必點。敢吃「雞肝」朋友，也是不能錯過，粉粉綿密又細緻口感還不錯。

花椰菜、高麗菜都保有脆脆的口感，而且不會過於軟爛，吃得出新鮮度。

由於第二春滷味無添加防腐劑，建議當天買當天食用完畢，口感、味道才是最完美的。若是冰冰箱隔天享用，可以用微波爐或電鍋復熱，因為滷味都是當天滷製，東西賣完就沒了，想吃的朋友記得早點去喔！

白底黑字的招牌畫著的是老闆的自畫像，寫著slogan“滷獲你心，滷出你的人生春天”，讓你感受到老闆對於滷味的熱情與用心。