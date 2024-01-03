Ter Hürne特恩超耐磨木地板- 台南HOLA仁德店 精緻木地板工藝

飯桶家族住家周邊的HOLA仁德店已經開蠻長一段時間了，內部還結合了各種家具、家樂福、餐廳......等

來這邊不管是買日常用品、逛家具家飾、偶爾吃外食.......等都很方便

飯桶家族偶爾也很喜歡逛逛HOLA，正好最近聖誕節快到了也能找一些聖誕裝飾

而逛完HOLA發現一個小驚喜，那就是從結帳區走去後看到多了一間MEISTER 德國頂級超耐磨木地板專櫃

MEISTER 德國頂級超耐磨木地板位於逛完HOLA出口處，逛完HOLA還可以順便逛逛木地板

飯編好奇參觀店內，店家也親切招呼，經由店家介紹，發現這邊也有Ter Hürne特恩地板這個品牌，品質也相當不錯！

店內擺設各種Ter Hürne特恩超耐磨木地板樣品，木地板展示看起來相當溫馨有質感，正好想到家中某些地方要重新裝潢

就也順便參觀了一下，MEISTER 櫃位的店長服務也相當專業仔細





MEISTER內的特恩地板品牌店內有各種形式與顏色的木地板可以參考

店內搭配聖誕樹與簡約風家具擺設，整個就很有歐風簡約精緻質感，看起來溫馨又充滿節日氛圍

現場不管牆面上或地上都能看到木地板實際裝潢後的樣貌，可以發現這款木地板美觀有質感，

拼接樣貌相當協調自然，看起來充滿質感與令人放鬆的溫暖色系

除了單一色調的木頭材質展示，牆面翻轉過後還有混搭色系範例

現場也有展示著各式各樣的Ter Hürne特恩超耐磨木地板樣品與目錄，

加上聖誕節快到了，木地板搭配現場聖誕裝飾也很有歐美風那種節日氛圍呢!

現場不管是溫暖樸實的深色系，或是比較陽光清爽的淺色系Ter Hürne特恩超耐磨木地板都有展示

不管是喜歡哪一種類型的地板，在這裡都挑選得到

除了經典的咖啡色木紋顏色，也有比較偏向得式工業風的淺灰色，滿足不同的裝潢風格喜好

不同顏色的木紋紋路看起來也都很自然漂亮，也能直接觸摸感受他的木紋真實溫度與觸感

櫃位也有展示大面積的各種顏色木紋展示，而且都能分別拉出欣賞，相當方便

官網上也有Ter Hürne特恩超耐磨木地板 線上配色可以參考，可以說是相當方便

不過店家當然還是希望大家如果決定好要裝潢了，當然要來店內實際參觀一下

畢竟網路拍攝照片會有色差，在現場才能真正感受到木紋實際顏色與紋路

並且也能真的動手去摸，感受 Ter Hürne特恩超耐磨木地板 真實自然的木頭質地

店內不管展示樣品或店內搭配擺設都充滿質感美學，而且來到這邊更認識到這款德國品牌木地板不僅美觀，更是充滿許多實用特點

能了解到 Ter Hürne特恩超耐磨木地板 的主要特色，主要是因為店內店長親切又詳細的介紹

他會用相當白話好懂得解說讓大家可以快速理解，來這邊的客人彷彿順便上了一課

也更加能夠了解各種木地板的特性，在挑選木地板時也更有概念

而且經過店長介紹發現，Ter Hürne特恩超耐磨木地板 幾乎解決的各種傳統木地板的痛點呢!

透過現場展示的ppt簡報可以發現店家有許多作品分享，聽說不僅家庭，許多設計師、飯店......等也都是他們的客戶

而且台灣受到日據時代日本文化的陶勳，對於木材質可以說是相當喜愛，身為台南人的飯編也是相當喜愛

去看許多日式老屋也都有木頭材質總給人一種樸實溫暖感受，另外近年許多人報復性出國看過許多國外建築風格

相信也很喜歡木地板與北歐簡約風家具結合的生活美學，也讓木質調地板形成一種生活品味

Ter Hürne特恩地板成立⾄今已60年，提供優雅細膩且品質精純的⽊地板是我們的信念，

在推廣舒適、健康、樂活的道路上從不停下腳步並探索各種可能性，

讓⼈與⼤⾃然之間取得⼀個絕佳的平衡點，也為了守護下⼀代有個更完美的未來立下應有的榜樣

可見Ter Hürne特恩地板歷史悠久，經驗豐富，產品也都用心有質感

現場關於Ter Hürne特恩木地板的六大保證也都有詳細的介紹，像是擬真的木質紋路，專屬施工團隊

耐磨等級AC5以上、榮獲來天使環保標章.......等，其中還有貨真價實的德國當地生產，

擁有完整的生產履歷，因為現在許多標榜在某些國家生產的產品其實都能洗履歷

但是Ter Hürne特恩木地板銜接處可以看到標示著德國生產與生產日期，資訊可以說是透明完整

Ter Hürne 特恩木地板除了有六大保證，還有許多優點都相當適合闔家大小，像是基本的美觀與防刮都有

又有獨家抗菌技術、專利卡扣設計與特恩防潑水技術.......等，其中獨家抗菌技術與防潑水更是適合台灣潮濕環境

因為傳統木地板容易被水滲透進去，滲透後就容易有發霉與因為濕氣膨脹的問題

向飯編家木地板就是傳統形式，拖地都要用電風扇在吹乾，因為下雨溼氣重有些小地方也變形了

而如果使用Ter Hürne特恩木地板就有防刮防水與獨家抗菌技術，完全不用擔心

店家現場也很自信的直接示範 Ter Hürne 特恩木地板的防水、防刮特性，用力刮真的不留痕跡，水滴也完全不會滲入呢!

另外在上方使用簽字筆寫字，又酒精一擦就能輕輕擦拭，清潔與保養都便利省時

除了防刮防水測試之外，現在還有與傳統木材的頗面比較，

可以看到上方 Ter Hürne 特恩木地板頗面細緻，不像傳統木地板頗面因為較為粗糙容易讓水滲入進去

而且Ter Hürne特恩木地板構造輕薄，還有專利卡榫，不只和傳統木地板相比更加輕巧好安裝

還可以完全避免傳統木地版的施工痛點，因為傳統木底板可能需要黏接劑會圖釘

很容易破壞原本的地板架構，如果哪天想到要重新裝潢可是一大工程啊!

Ter Hürne特恩木地板專利卡榫設計，讓安裝便利又不傷地板之外還有一個好處

那就是不像傳統木地板需要使用甲醛之類的黏接劑，對於人體、寵物與環境都相當友善





Ter Hürne特恩木地板光是基本優點與機能就相當厲害，主要是因為Ter Hürne特恩木地板有超完整的4層結構，

在製作上真的細心有品質，表面有一層藍鑽級耐磨層，光是這層就能讓木地板堅固耐刮，

另外還有3D立體木紋層、高強化核心層、防潮強化平衡底層

並且還有安裝便利、德國原裝生產、友善地球資源、塑造綠能環境、紋路細緻自然......等特性

防刮防水與抗菌特性，對於家裡有養寵物的人來說也很適合，像飯編阿姨家今年撿到一隻奶貓

爪子想要到處抓可以說是貓咪天性，這時候使用Ter Hürne特恩木地板就完全不用擔心

另外家中小朋友要玩積木、玩具之類的也都能舒服安心地坐在地上玩

光是看防刮、防水、抗菌.......等特性就覺得相當厲害，Ter Hürne特恩木地板更是打造4D住宅新概念

不僅美觀與有舒適觸感，還顛覆認知保留雲山的天然香氣，讓在家也能像進入森林般做芬多精浴

在視覺、觸覺、嗅覺.......等都有多重享受，也讓在家享受樂活質感生活美學

另外包含聽覺也關懷自己與樓下鄰居，因為Ter Hürne特恩木地板也有降噪音的設計

以及穩固與緩衝等特性，不會像摔在磁磚上傷害比較大，讓家中長輩如果不小心跌倒也能避免傷害

主打防刮、防水、抗菌........等特性，當然要有憑有據才更具說福利，

Ter Hürne特恩木地板各種檢測數據都能清楚秀出，可以說是讓消費者更加安心

另外還有一個特別的地方，就是Ter Hürne特恩木地板也有通過防焰測試，

畢竟木頭地板就想到容易助燃，然而Ter Hürne特恩木地板連這些細節都想到了

可以說是美觀、防刮、防水、防焰、安裝便利、抗菌、木質生活美學........等多重優點

另外從挑選木地板、到府評估與安裝.......等，Ter Hürne特恩木地板都有一條龍式服務與專門團隊處理

讓大家從挑選到裝潢都能安心享受Ter Hürne特恩木地板的服務，像是施工團隊到家中會評估平鋪或直鋪比較合適與省成本

關於收邊方式也都有各式各樣的選擇，並會依現場實際狀況替業主及設計師提出合適方案

這次來參觀走到Ter Hürne特恩地板上，彷彿走在自然之中，木質的質感讓人感受到大自然的撫摸，

仿佛能夠聽見樹木的聲音，現場櫃檯也有看到Ter Hürne特恩木地板綠建材標章證書，

這種舒適、健康、樂活的感覺，讓人不由得愛不釋手，這次了解Ter Hürne特恩地板的設計後真的覺得相當貼心人性，

融入到生活的點點滴滴中，而在特恩地板專櫃，專業的服務更是讓人感到貼心，

店內的工作人員不僅對於每一種地板的特點了如指掌，

現場關於地板+施工+連工帶料工程價都有透明化標示，還能夠根據客戶的需求提供專業的建議，

在特恩地板專櫃，不僅能夠欣賞到各種不同顏色的木地板，還能夠了解到每一款地板背後的故事，

並感受精美德國工藝與日式或歐風建築美學，如果喜歡木質地板的溫暖質感

以及完整的機能與售後服務，不妨來台南HOLA仁德店逛逛

Ter Hürne特恩地板-台南HOLA仁德店(MEISTER合營門市)

地址： 台南市仁德區中山路799號HOLA收銀台前1樓

營業時間：一至五 10:00–09:30

六日 10:00–22:00

電話： 0985 467 003

台北內湖HOLA-特恩門市

台北市內湖區新湖三路23號1F–HOLA

台中北屯HOLA-特恩門市：北屯路407-1號

高雄左營HOLA-MEISTER合營門市：民族一路948號1F

高雄特恩旗艦店：三民區中華二路339號

官網: https://www.meister.tw/

飯桶家族的吃喝玩樂

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