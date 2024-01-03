台灣的平民美食眾多，最愛的人氣小吃之一大腸麵線，似乎是遍布各個地方，這次假日到頭城老街閒晃，天氣冷颼颼吹得頭髮亂心情糟，原本想去喝一品老店的熱豆花又恰好賣完，正當失望之際，眼角瞄到對街大腸麵線的扛棒，說真的這家『轉角大腸麵線』倒不是大家耳熟能詳的名店或老店之類，但此時一心只想要有一碗熱呼呼的東西可以暖胃，於是連網路評價都沒有查就毫不猶豫給它走過去，先吃再說 😝

『轉角大腸麵線』位於宜蘭頭城鎮的青雲路上一排民宅之間，若不是斗大的招牌顯眼，從外觀上看起來的確很低調，樸實的小店沒有太多的裝潢，這裡距離頭城火車站也不遠，大約步行6分鐘的路程

騎樓下的紅燈籠，還有門口的復古攤車，倒是有幾分老店的味道，剛走到門口就聞到濃濃的麵線香，熱騰騰的大鍋麵線冒著白煙，哇嗚！我的肚子更餓了

走進這間小店才發現裡面好有古早味，好像客棧裡的方桌與長板凳，攤車可不是裝飾用的，老闆娘正站在攤車前面烹煮，而後方還有一座紅磚灶

紅磚灶看起來是沒有作用的，應該只是復古的裝潢，不過真的很像阿嬤家的灶咖，上頭擺了一些古早零食和玩具，讓店裡多了一點童趣

大面的紅磚牆上有菜單品項和價格

主要販賣幾種口味的麵線，另外還有肉粽

招牌麵線 大 $70 小 $60

綜合麵線 大 $55 小 $45

油條麵線 大 $55 小 $45

皮蛋麵線 大 $55 小 $45

大腸麵線 大 $55 小 $45

赤肉麵線 大 $55 小 $45

清麵線 大 $40 小 $30

我們兩人各自點了一小碗的

大腸麵線 赤肉麵線

(ㄟ 回來之後才後悔，怎麼沒有點綜合或招牌來吃吃看)

麵線的口感滑溜順口，濃郁香醇的湯頭再加上一匙蒜末醬和辣醬，搭配著香菜吃，小小一碗就有豐富的層次感，辣椒醬可以依照個人喜好做添加

▼大腸麵線

大腸處理得乾淨也沒有腥味，滷得很入味，咬下去Q軟Q軟又富有嚼勁

▼赤肉麵線

他們家的赤肉有先醃製過，所以單單吃就很有味道，肉質完全不會柴，原本冷冷的手腳被這兩碗麵線給療癒到，我們兩人都覺得好吃，真後悔沒叫大碗，而且下次再來 頭城 一定要點 招牌 啦 ，

一碗裡面有四種配料 ➜

大腸、赤肉、油條、皮蛋

光是想到就會流口水 哈哈

頭城美食 轉角大腸麵線 分享給大家囉

轉角大腸麵線｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段242號

■ 電話 : 0968090489

■ 營業時間 6:00-14:00

■ 公休日: 週二、三

■ FB臉書: 轉角大腸麵線

窩客島 WalkerLand 撒野樂活小村婦

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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