#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•嘉義西區

-前言|新生命為城市注入了老靈魂-

個人覺得 嘉義市算是臺灣這一兩年觀光快速崛起、注入滿滿新生代的城市，從國中時期只能去文化路無聊逛逛，到現在不少年輕世代來到市區創業打拼，可以在舊式眷村或聚落看到假日文青市集，又或是在街道巷弄的老民宅社區看見其中一家作為店面翻新開業。

這些店開業方向通常是餐廳、咖啡館、服飾店或是選物店等；但我覺得蠻有趣的部份是，由於「早期」「復古」「年代感」成為 現今潮流的代名詞 ，這些新開的小店無論是販售什麼，都打造得很像經營 5-60年的老字號商行 ，讓人有種穿越時空的感覺，彷彿回到自己或爸媽年輕時吃喝玩樂、約會談戀愛的地點，如此新舊結合帶來的反差感也讓很多人因此喜愛並前往探店~

-店外環境|整棟建築外觀-

位於嘉義民生南路與永安街的轉角處，有一家可以感受早期氛圍的復古咖啡廳－#民生咖啡 ，轉角優勢讓四面八方經過的民眾都可以注意到，招牌稍微小了一點，但也因此好奇並湊近看；蠻喜歡二樓抹茶色牆面，低飽和度色系不會過於鮮豔但又與眾不同。

店門是由木框玻璃門打造，角落以各式植栽點綴，有設置簡易吸菸區(小座椅跟菸蒂收集盒)，門面整潔會讓人想要多看幾眼，沒有浮誇、複雜的裝飾也很加分。

-1F環境|靠窗矮沙發區-

民生咖啡由老宅做間接式翻新改造，盡可能保留原先屋內主架構、磚瓦，如同守住以往建築技術與房屋回憶；座位區添置像是皮革沙發椅、老式桌燈等復古元素，最美的必須說到整排的大面積木框窗，既可以讓陽光自然透入形成完美光影又不會直射眼睛造成不適；店外種滿花花草草讓咖啡廳多了隱密感，不會與外面等紅綠燈的汽機車尷尬地對到眼。

-1F環境|吧檯高腳椅區-

咖啡與甜品出餐區就在吧台區後方的小廚房，老闆娘也會現場手沖咖啡，屋內各個角落都被咖啡香氣佔據；吧檯後方牆面非常特別，採用黑板材質，店家自己手繪插圖也加上店內營業相關資訊，能隨時作更改調整，很有巧思的設計。

-2F|讀書辦公桌&閒聊小包廂-

二樓就是以正常高度的桌椅為主，提供給想來 讀書辦公 的朋友，遠離咖啡機或是店家出餐的工作聲響，更能在靜謐的環境下作業~讀書區後方有一個和室，起初以為是員工專區不可進入，後來看店家官網分享才發現是小包廂區域，有點可惜目前尚未一探究竟；走向屋內更深處也就是外觀介紹時所看到的抹茶色半圓區域，關上門也可成為小包廂，兩三張矮沙發椅蠻適合跟姊妹在此聚會~

-貓咪店長|鳳眼-

眼尖的貓奴網友們可能會在上一張圖發現怎麼有貓砂盆? 沒錯!! 店內有一位小小店長－鳳眼! 是個不到一歲、溫柔可愛的小女生，偶爾也會到你身邊圍繞、睡午覺，如果幸運遇到她也不要太激動(貓咪都偏敏感)，尤其是會尖叫的小朋友也要請爸媽們注意了XD

-菜單|種類豐富但以現場販售為主-

菜單共六大項－ 咖啡 、 風味拿鐵 、 氣泡飲 、 特調美式 、 歐蕾 以及 甜點 ，價格都有清楚標示，甜點的口味以當天老闆娘製作為主，點餐前她會細心的一對一跟你介紹推薦!

飲品種類蠻多的，偶而會有推出菜單上沒寫到的新品項，因為都是現點現沖與調製，加上店裡人手主要就是老闆娘與一位員工，客滿巔峰時間還請大家耐心等候出餐~

-特色|堅持手作，點綴用的花果乾也不放過-

另外，甜品裝飾也會在半開放的料理吧台區作業，聊天中發現到老闆娘許多用心之處－甜點都是她 當日手作 且 主打低糖版本 ，既可降低甜膩感也能顧及健康! 也因為是每日手作，所以口味與數量都是需要當天跟老闆娘詢問，可能提前售完、也有可能出現隱藏版甜點，算是來民生咖啡的一個小驚喜； 重點來了－點綴使用到奶霜是老闆娘自己打發相對減糖減熱量的版本，甚至連上方裝飾果乾、草植花朵都是店家自烘、自種！

「為何不直接買現成的裝飾會更方便省時？」

「自己烘果乾、種花草、烤蛋糕，雖然人力關係可能無法大量製作或是成本時間上更花費，但每一層步驟都可以 由自己掌控把關 ，這樣販售出去的甜點也更放心!」這是老闆娘對民生咖啡的堅持

不使用香料色素感滿滿的裝飾食品，僅用 最純粹的花草果乾來點綴 ，真的必須給這份用心打滿分!

-餐點介紹|甜品-

#巴斯克乳酪

我個人對於巴斯克的喜好口感是傾向絲滑綿密，最好不要太過固體、可以一口化開的狀態，而民生咖啡的巴斯克就是偏絲滑質地，確實吃得出店家糖量放得比較少，不會有甜膩感，上方的奶霜提升了整體的奶香味卻不會有厚重感! 上方點綴的柑橘藍莓果乾配著吃酸甜又更加中和~

#千層蛋糕 (鐵觀音口味)

第一口下去會先感受到餅皮中間的奶油夾層，接著細嚼餅皮時，鐵觀音的香氣會瞬間散發，隨之而來是鐵觀音的茶感，剛好可以抑制前面感受到的奶油所帶來的甜膩；這款也是當日三款甜點中我覺得顏值最高的，茶褐色蛋糕配上粉嫩果乾搭配起來毫無衝突。

#天使蛋糕 (藍莓口味)

當日的隱藏版甜點，因天使蛋糕在烘焙時無使用高熱量蛋黃，只以蛋白和糖打發，無論是色澤還是口味上都比較清淡；藍莓融入蛋糕體，多了一絲莓果酸甜的滋味；上方搭配現打發的咖啡奶霜，奶霜內的咖啡用量絲毫不馬虎，不只視覺上的色澤很明顯，一入口咖啡的苦與香立刻佔據整個味蕾，彷彿喝口咖啡再搭配一口蛋糕，但不會像真的咖啡浸濕蛋糕，因此也可以感受最佳的蓬鬆感。

-餐點介紹|飲品-

#手沖咖啡

店內當天選用偏淺中焙的豆子沖泡，整體果酸味非常明顯也不會過於厚重，其實蠻適合搭配甜點，起到襯托甜味與抑制膩感的作用~~ 如果有淺中深焙的喜好區別，可以事先跟老闆娘詢問當日沖泡的咖啡豆烘焙度與香氣口感等~

#桑葚金桔氣泡飲

這也是菜單上沒有、當日老闆娘推薦的隱藏口味，桑葚汁鋪底加入氣泡水，再淋上金桔汁呈現出落日餘暉般漸層，氣泡水的清爽搭配桑葚與金桔的酸甜，很適合成為甜點解膩與夏天解暑的招牌!

#抹茶雪咖

愛喝抹茶的別錯過這杯…圖片上調配比例來看，雖然抹茶奶霜不到四分之一，但其實抹茶味貫穿整杯，推薦大家可以在攪拌前先試著就口喝，抹茶的濃郁茶感立刻席捲而來，接著第二層的義式濃縮讓苦味加劇，直到最後的鮮乳進入口中，完美緩和先前兩個厚重苦澀的滋味，並隨著抹茶咖啡比例越少，鮮乳的香純也會越來越明顯，有種苦盡甘來的體驗；也可以將其攪拌融合，一口下去整體非常溫和滑順，三種氣味都可以感受到，互相襯托不搶戲，兩種喝法都值得試試!

如果跟我一樣喜歡到靜謐、復古氛圍的咖啡廳讀書、品嚐咖啡甜點，民生咖啡嘉義店我真心推薦給你，店家不走網美打卡路線，環境相對清幽沒有過於商業的裝潢，店內所有的傢俱、飾品都是老闆夫婦用心找尋並一一拼湊出來，有機會來民生咖啡，靜靜欣賞店內各個角落的擺設、細細品味手沖咖啡與手作甜點的魅力!

*台中市西區審計新村附近的民生咖啡(@people_and_life_cafe ）也是他們夥伴開的店呦，可以支持一下~

🔍店家資訊

【民生咖啡-嘉義店】

營業時間

☞︎ 12:00–21:00(週二休)

地址

☞ 嘉義市西區民生南路127號

IG

☞ @minsheng__chiayi

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