台中特色火鍋推薦！這間位在台中南屯的有火鍋，結合友善耕作農場新鮮食材，不僅餐點有特色，湯頭也非常有特色，除了常見的鍋底，有火鍋這裡還有外面比較少見的辣木肉骨茶湯、韓式部隊鍋及天皇茶香鍋，甜點也很特別，竟然是桌邊手沖豆花呢

有火鍋位置

有火鍋位在台中南屯永春東七路與永春路交叉口處，距離台中花市不遠，入口處在7-11後方木門這邊，旁邊有超市是有火鍋的生鮮超市，很多有火鍋吃到在食材在一樓有超市也都買得到唷

有火鍋的一樓前方還有設置些許停車位，另外直走益昌二街左轉也有個收費停車場，只要來有火鍋用餐即可直抵一小時的停車費

有火鍋環境

有火鍋的用餐座位在二樓，空間寬敞舒適，座位數多，有著美美的自然採光，除了一般的2、4人座，還有圓桌的座位，非常適合多人來聚餐

有火鍋菜單

海陸極緻雙人餐 2280元

糖糖這次來點的是有火鍋的海陸極緻雙人餐，裡頭包含前菜、綜合菜盤、頂級肉品、極鮮肉品、精緻海鮮盤、附餐、飲品、手工現沖豆花及精緻水果盤，內容超澎派

前菜 - 綜合沙拉

綜合沙拉裡頭有多種生菜、蜜汁肉條乾，再淋上黑豆醋，裡頭也可以吃到黑豆，醬汁酸酸甜甜的，有點像巴薩米克油醋醬的味道，生菜爽脆清甜，搭配蜜汁肉條乾層次更豐富

前菜 - 主廚特製小菜

套餐的主廚特製小菜依當天為主，糖糖今天吃到的是黃金泡菜，口感爽脆多汁，吃起來帶有果香味

前菜 - 龍蝦拌冷麵

選用北斗豆漿小農「田野勤學」的黃豆麵，搭配特製龍蝦醬，上頭加上海苔絲點綴，採用涼麵作法，Q彈的麵條帶有淡淡的豆香味，不時還會蹦出濃郁的蝦味，整體吃起來相當爽口

精品麻辣湯 120元

有火鍋的精品麻辣湯是店裡頭的招牌湯頭，採用42種中藥，加入植物油 、台中契作辣椒下去熬煮而成，辣度皆可調整，特別的是這裡的麻辣鍋是採用植物油而不是牛油，不吃牛或是吃素的朋友也可以享用，湯頭是可以喝的，不會太辣或過鹹，鍋底裡頭還有豆腐及鴨血，鴨血冷熬三天三夜，不僅非常入味，口感也非常軟嫩

巧達牛奶湯 90元

另外這款巧達牛奶湯糖糖也超推薦，先將紅蘿蔔、洋蔥、蒜頭下去炒香，再加入鮮乳坊鮮奶及海鮮、蔬菜燉煮的高湯，旁邊還會附上起司片，等湯滾後再加入起司片，喝起來很像巧達濃湯的味道，奶香味超濃厚，好喝

天皇茶香鍋 120元

吃過抹茶甜點，那你有吃過抹茶口味的湯底嗎，有火鍋的湯底特色之一，天皇茶香鍋的基底是黃金起司鍋底，搭配台灣抹茶及鮮乳坊鮮奶，變成綠油油的抹茶牛奶鍋，鹹香中帶有迷人抹茶香及奶香味，還挺特別的

韓式部隊鍋 90元

韓式部隊鍋跟糖糖想的不太一樣，以鰹魚高湯為基底，加入泡菜，糖糖覺得這湯底比較像泡菜湯底

附餐

附餐糖糖選了讚岐刀削麵及泰源幽谷獼米，一般在外面都是看到讚岐烏龍麵比較多，這裡是讚岐刀削麵好特別，麵條Q勁十足，另外米飯是選用泰源幽谷獼米，米粒飽滿Q彈，單吃帶有迷人的米香味，會讓人越嚼越香

綜合菜盤

有火鍋的綜合菜盤好特別，裡頭都是採用友善耕作農場新鮮食材，包含司馬庫斯高麗菜、仁愛鄉溫室的賽德克族咸豐草、有機友善菇類、契作農場豆腐等當季食材，品項非常多樣化

頂級肉品 - 澳洲巧克力和牛

澳洲巧克力和牛的油花超級美！而澳洲巧克力和牛的特色就是每天餵食兩公斤的巧克力，讓軟嫩的肉質吃起來帶有獨特的巧克力香

頂級肉品 - 日本F1和牛

日本F1國產牛為日本和牛與乳牛的第一代混種，部位是牛前胸，有著豐富的油花，肉質相當軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣

極鮮肉品 - 美國板腱牛

取自於肩胛部的板腱部位，其特色是中間有一根透明的嫩筋，涮至約七分熟，肉質鮮嫩多汁，帶有微微嚼勁

精緻海鮮盤

肉品吃完還有超澎派的精緻海鮮盤，裡頭包含比手還大的海大蝦、白蝦、鱸魚、鯛魚、鮭魚、紅條魚斑、蛤蜊、現流鮮蚵及一整隻的透抽，食材都非常新鮮

飲品

飲料糖糖點了綜合水果汁及自然小島珍珠鮮奶，綜合果汁是新鮮現打，沒有額外再加糖，甜度來自水果本身，清甜又好喝，另一杯自然小島珍珠鮮奶是採用鮮乳坊鮮奶搭配店家蜜製的黑糖珍珠，甜度雖然固定，不過整體喝起來不會太甜

點套餐除了甜點，還有附上一盤精緻水果盤，水果依當天為主，糖糖今天吃到的是甜柿、芭樂及青蘋果，水果都相當清甜好吃

有火鍋的甜點也超特別，竟然是桌邊手沖豆花，第一次看現場手沖豆花秀還蠻特別的，雖然賣相不像一般外面豆花專賣店那樣，不過豆香很迷人，口感滑嫩，搭配蜜珍珠及黑糖，好吃

有火鍋不僅餐點有特色，糖糖也很喜歡有火鍋的用餐氛圍，自在放鬆又沒有壓迫感，來到有火鍋還可以吃到外面比較少見的友善耕作農場新鮮食材，甜點手沖豆花也超特別，營業時間從早上11點半至凌晨12點，中間沒有休息，想吃鍋隨時都可以來，不管是一人來用餐，還是多人用餐都非常適合