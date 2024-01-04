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台北賞花秘境|大溝溪生態治水園區|內湖繡球花海|隱藏在都市中的秘境花園(2023/12/31最新花況)

2024-01-04 10:54:04 大海愛上藍天 人氣：113
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1577篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 內湖區

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台北一月也能賞花，而且還是美美的繡球花，五彩繽粉的花海超美的～就隱身在內湖大溪溝生態治水園區，走進去不用三分鐘即可到達繡球花海秘境，這裡視野遼闊，青山綠地，小橋流水，原本就很美了，現在加上愛心花海更添姿色，還可同欣賞楓葉、梅花等季節限定之美，周邊還有登山、親水步道可健行，為當地人的秘境花園。

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內湖繡球花海秘境就位在內湖的大溪溝生態治水園區。

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這裡的視野極佳，可以居高臨下也可以近距離欣賞花海之美～

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大溝溪親水園區步道輕鬆好走，中間還設有休憩座椅、廁所、大片草坪，相當舒適。影片分享

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園區內有大片綠色草坪，藍天白雲綠地溪流，讓人感覺超舒壓的，擁有超美的視角，中間有大溝溪貫穿其間，夏天親子戲水，秋天野餐的好所在。不過園區遮蔭物少，夏天需做好防曬措施。

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周邊不好停車，可開車或搭捷運至大湖公園再步行過來約15分鐘，體力好的人可接圓覺瀑布步道。

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大溝溪生態治水園區洗手間

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大溝溪屬於自然型態溪溝，全區流域長約3500公尺，集水面積約340公頃。

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現在就跟我一起進入花海之美～影片分享 

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中間設有步道，讓人可置身於花海中超貼心的～

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大溝溪生態治水園區又叫大溝溪親水公園，為當地人的後花園。

 

 

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除繡球花還有粉萼鼠尾草、瑪格麗特白的、紫的、粉的、藍的、紅的繽紛花海，超壯觀的～

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2023/12/31最新花況分享，展期較長，一路會開到農曆春節，喜歡的朋友可把握時間前往。

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花海中設有白色兔兔藝術裝置可以與之合影。

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意外發現這裡還有楓葉和梅花可同時欣賞

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台北人好幸福，不用跑遠，搭捷運就會到，還能輕鬆享受大自然的靜謐氛圍，這裡擁有大片青山綠地，還有季節限定繡球花海，成為全家大小一起出遊放鬆好去處。

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大溝溪生態治水園區：Google導航設定大溝溪生態治水園區，大湖街131巷左轉進入大湖山莊街（約150公尺），左轉即可抵達大溝溪生態治水園區。

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