這次到內湖大溝溪賞花，意外發現周邊居然有間新開景觀餐廳，環境相當清幽，還有半露天戶外座位區，可以一邊用餐一邊欣賞綠草如茵美麗景緻，地點就在東湖高爾夫練習場內餐廳，這裡不限時不收服務費，用餐還可折扺停車費用，提供多樣化餐點有早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、三明治、熱壓帕尼尼、甜點、咖啡飲品等，非常適合情侶約會、姐妹一起享受超Chill早午餐。
早餐也要有儀式感，EASE CAFE不僅用餐環境舒適，擺盤精緻，餐點也相當美味。影片分享
招牌必點：每日限量玫瑰氣泡飲200元，還附酒杯及玫瑰冰塊，好看又好喝。
EASE CAFE隱身在東湖高爾夫練習場一樓餐廳。
用餐環境舒適，提供室內及戶外座位區，戶外座位區超熱門的，假日一位難求。
最新DM，實際DM以店家為主，點主餐＋180元升級套餐，有湯品或沙拉及120元飲品折扺。
餐點多樣化選擇，有早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、三明治、熱壓帕尼尼、甜點、咖啡飲品等。
招牌必點：玫瑰氣泡飲200元，玫瑰冰塊拍起來好美喔～可惜瓶子不能帶走要回收喔。
酒杯加上後面的山巒景緻，感覺非常Chill。影片分享
2023年最後一天，感謝今年平安度過，慶祝喝一杯～
招牌必點：香煎雞胸肉早午餐320元，有清煎雞胸肉、可頌麵包、生菜沙拉、美式炒蛋、馬鈴薯、薯條等營養又豐盛。
擺盤精緻，簡單清煎雞胸肉撒上胡椒就相當美味。
炙燒牛五花熱壓帕尼尼130元。
白酒蛤蠣義大利麵300元
東湖高爾夫練習場停車場超大，平日一小時20元，假日一小時30元，用餐可折扺停車相當便利。
當月壽星預約用餐還有禮物及內用滿額送高爾夫球卷。
EASE CAFE：台北市內湖區康樂街186巷30號；營業時間：11:00-21:00
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