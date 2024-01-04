新竹天禾食酒棧真的很厲害，不論是哪一種料理都難不倒，各種風味的下酒菜讓你一吃就愛上，N訪多次當然要推薦給大家，菜單上滿滿近100種料理，熱炒、涼拌、三杯、烤魚、豆鼓，炒飯、炒麵通通難不倒，油條鮮蚵是今日的MVP，主廚隱藏菜單的胡椒白湯肉骨茶一口香醇清爽醒腦， 吃飽喝足還有KTV包廂直接續攤，公道五路上的夜貓族可不要錯過超低調的美食餐館喔！

天禾食酒棧

地址 : 新竹市東區公道五路二段370號

電話 : 03 572 0003

時間 : 17:00 ~ 01:00 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/adob1021

👉天禾食酒棧 位置及停車場

天禾食酒棧位於公道五路上，靠近中油油庫的這一側，開車的朋友可以把車子停在兆豐國際商銀附近的停車格，過馬路之後往上走約3~5分鐘就可以看到天禾食酒棧的店面啦~

👉天禾食酒棧 環境介紹

食酒取名客家話的喝酒，提供各式快炒、下酒菜給老饕們小酌享用，因為價格便宜口味不錯，所以有許多家庭客也很喜歡來這裡用餐；店內的座位都是10人的圓形大桌，但也不會拒絕不滿桌的客人，不過快炒就是要多一點人吃才熱鬧，想吃好料就趕緊呼喚好友們吧！

冰箱有各式碳酸汽水、茶飲和酒水，記得#酒後不開車開車不喝酒，靠近內側有提供碗、筷都是自助取用，還有免費供應的白飯。

一樓是開放空間，二樓則是KTV包廂，吃飽喝足之後可以直接樓上續攤，當然也可以點好菜邊吃邊歡唱！包廂不收清潔費，小包廂$500/hr、大包$800/hr，自備酒水有收取開瓶費$500，也提供夜生活朋友一個新選擇。

👉天禾食酒棧 菜單

餐點主打各式下酒熱炒、三杯、烤物、涼拌冷盤、炒麵炒飯與湯品鍋物應有盡有，還有一些特別的餐點，像我就對油條鮮蚵一直念念不忘！開胃下酒還有川味料理的剁椒魚、東坡臭豆腐，以及隱藏版菜單的胡椒白湯肉骨茶更是喝著鮮美意猶未盡。

#開車不喝酒喝酒不開車

🔸東坡臭豆腐 $180

東坡臭豆腐有著滿滿的豆腐和鴨血，不要小看這一鍋，裡頭塞滿滿的份量十足；臭豆腐的臭味彌香，湯汁攜入豆腐中相當入味，鴨血很嫩湯汁飽滿，還有搭配肉絲，吃著是一口接一口。

🔸五味中卷 $160

開胃的涼拌小菜，川燙的中卷新鮮Q彈，淋上五味醬風味十足，吃的時候可以夾著高麗菜絲一起吃，會再多一點鮮脆的口感，醬料上些微辣口很有味道。

🔸口水雞腿排 $220

這雞腿排也太嫩了吧！淋上口水雞的特調醬汁近似於豆瓣，有一點辣但僅僅提味，與軟嫩的雞肉搭配的鮮脆的洋蔥吃著相當不錯！

🔸剁椒魚(烤台灣鯛) $420

剁椒魚是川蜀名菜，用台灣鯛現點現做，出餐會需要一點時間，剁椒與豆鼓鋪得滿滿香烤入味，就連魚皮吃著都好香；看起來很辣其實很好入口，留下的香麻感讓人不禁在多吃一口白飯，魚肉白皙新鮮軟綿，吃著沒有土味相當鮮美。

🔸油條鮮蚵 $200

最驚艷就是這一道，不知道吃什麼問問店員就對了！油條和鮮蚵兩個看似不搭嘎沒想到竟有如此美妙的火花！醬汁的調味是主角，油條吸收醬汁軟嫩入口漸入酥脆，油條酥脆不刮舌口，再來就是他的鮮蚵，每一顆都很新鮮沒有腥味，白晃晃的頗有份量，其中美味真的必須親身品嘗，今天的MVP就是給了他！

🔸胡椒白湯肉骨茶

主廚私房料理，在菜單上可是沒有的喔！以中卷、白蝦、蛤蜊、豬肉和大量高麗菜搭配肉骨茶熬煮，湯頭清徹鮮甜，肉骨茶的味道合宜不過重，入喉後還有白胡椒香留在口中微嗆感，小酌中解解酒相當適合；豬肉肉質相當讚許，久煮口感依舊嫩口不乾柴，非常讚~

👉天禾食酒棧 營業時間地址

天禾食酒棧

地址 : 新竹市東區公道五路二段370號

電話 : 03 572 0003

時間 : 17:00 ~ 01:00 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/adob1021