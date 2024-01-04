品田見麵終於開幕，新竹喜歡吃川菜的朋友可不要錯過，百元左右就可以吃到道地的川蜀名菜酸菜魚、燒椒牛肉、酸辣粉和紅油抄手搭配的麵點，有拉麵和手工麵可以選擇，每一碗的份量超多，三五好友多點幾道一起分享更滿足；品田見麵是九品田川食館所堆出的麵食品牌，稍稍微調的辣度更適合家庭日常餐食，喜歡川菜想嘗鮮的朋友可得好好收藏，因為GOOGLE的一條負評是因為每次來都吃不到酸辣粉的抱怨喔~

品田見麵

地址 : 新竹縣竹北市文義街197號

電話 : 03 657 1160

時間 : 11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 20:30 (周一公休)

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093677240937

👉品田見麵 位置及停車場

品田見麵位於竹北的文義街上，雖然不在大馬路邊，但也是竹北人飲食重要的一條街，巷弄中的停車場不會難找，不過最近竹北光明商圈停車場完工後，停車也就更方便一些。

👉品田見麵 環境介紹

沒有過於鋪張的裝潢，品田見麵走的是溫馨親民的路線，店內的桌椅多為四人座位，舒適的空間和桌距很適合帶著小朋友的爸爸媽媽來用餐，兩人相攜用餐也有雙人座位區；碗、筷還有兒童餐具是自助式自行取用，還有雞心椒、野泡山椒和紅油辣子等川味調味；冰箱內有飲料和小菜，有解辣必須的烏梅汁、金桔檸檬和奇亞籽檸檬水，飲料的口味可是相當驚豔喔。

雞心椒、野泡山椒和紅油辣子是獨特的調味

👉品田見麵 菜單

主打川味料理搭配麵食，百元左右就能吃到道地的川蜀名菜，酸菜魚這不用說，沒吃過可是不行，天氣漸漸入秋，也推出國人喜歡的薑母雞麵，酒香超濃郁真的大愛，還有清爽涼拌的雞絲酸辣粉，可都是品田見麵的主打招牌菜。

🔸酸菜魚麵 $150

以九品田川食館的蓉城酸菜魚為基礎，口味上為了更多嘗鮮的朋友稍稍改良，味道上凸顯酸菜香氣減少辣感但不失層次，有種更趨近客家酸菜的口味再加上辣椒提味；大片的鮮嫩魚肉沒有魚刺，搭配著湯頭大口咬下，滿嘴魚鮮和酸香~

麵條有拉麵和手工麵可以選擇，拉麵的口感順滑，重點是這個份量超飽足，絕對吃得飽飽的。

🔸薑母雞麵 $160

大量薑母和米酒熬煮的湯頭，湯頭酒香濃郁，就像是家裡媽媽不計成本燉煮的湯頭，一喝下去整個精神都來了！雞肉選用仿土雞，肉質軟嫩中帶些結實，薑母和酒香都紮實的燉入其中，天氣冷冷的時候來一碗真的是大愛。

這碗選的是手工麵，寬粗的麵體帶起更多湯汁，吃起來也有更多麵香和嚼勁。

🔸雞湯抄手麵 $100

不敢吃辣就選雞湯抄手麵吧！精燉雞湯暖心暖胃喝著滋補養身，抄手用的是這麼大一顆，內餡使用黑豬肉製作就是這麼飽滿，每一口咀嚼都是滿滿的肉感紮實。

🔸紅油抄手 $65

同樣大顆的抄手搭配店家自製的紅醬，辛辣中又帶點酸香，搭配芝麻、花生和脆脆的小黃瓜絲，每一口都是香氣，吃上一顆就超開胃的喔~

🔸雞肉酸辣粉 $120

有吃過酸辣粉嗎?這半透明狀的粉條用紅薯製作，QQ彈彈的很有口感，酸辣粉主要就是吃其又酸又辣的滋味，吸附自然的麻、辣、鮮味加上十足酸香，雞肉絲選用仿土雞肉絲，搭配小黃瓜絲、花生碎和白芝麻，香麻又Q彈。

飲料的烏梅汁很解辣，烏梅汁說真的我最愛的就是它們家的喔~金桔檸檬和奇亞籽檸檬水的搭配也都很不錯，金桔檸檬的酸香和喝得出來的果汁原汁，都讓我們覺得物超所值，小菜搭配有煙燻腐皮、柚子蘿蔔，麻辣脆瓜，腐皮的煙燻味足，柚子蘿蔔的鮮脆口感，對任何餐點都是百搭的小菜。

👉品田見麵 營業時間地址

品田見麵

地址 : 新竹縣竹北市文義街197號

電話 : 03 657 1160

時間 : 11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 20:30 (周一公休)

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