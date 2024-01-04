竹北華興街上的 The Fun樂房早午餐，純白簡約的建築風格鄰著隔壁的小公園，有著一秒到北歐的即視感，早午餐以吐司專賣，招牌的吐司三明治、厚切山形吐司、厚片吐司搭配炸物小點、飲料，店內大片落地窗和戶外座位區，擺設結合時下扭蛋機元素，引入自然光網美們怎麼拍都好好看，也很適合周末時間帶著孩子一同前往用餐享受親子時光，後方的350快剪更是提供了鄰居街坊便利的生活機能。

📍The Fun樂房早午餐-華興店

電話 : 03 555 1789

時間 : 08:00 ~ 17:00

地址 : 新竹縣竹北市華興街350號

粉專 : https://www.facebook.com/TheFun.1789

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👉The Fun樂房早午餐-華興店 位置及停車場

純白的建築加上提高的底座設計，讓The Fun樂房早午餐在這個路口相當顯眼。從前在華興街生活一陣子，看著現在大樓林立，和印象中的當初改變還真多啊~從新竹往竹北方向，過了大橋加油站順著路標左轉即是華興街，The Fun樂房早午餐-華興店的隔壁就是公12公園(巨大蝴蝶)相當好認。

左/進門有個小階梯也有緩坡步道 右/就是這一側是不是有著國外街頭的錯覺

隔壁就是充滿歡笑聲的親子公園

這區的停車位不算難找，除了路邊停車格外，在巷弄間也可以找到付費停車場。也可以定位 宜舍新光二街停車場★uTagGo ，提醒各位這個停車場是用悠遊卡進出的喔。

👉The Fun樂房早午餐-華興店 環境介紹

今天的天氣不錯，大片落地窗映著窗外綠景，自然光的引入讓室內空間寬敞、明亮相當舒適，桌椅採用北歐居家質感，有雙人與四人的座位區，人數較多可以坐靠牆邊這桌，沙發座椅擺放包包空間大，併桌也方便。戶外的用餐區我很喜歡，與隔壁公園林樹落下葉子的風景，有著異國街頭秋日的氛圍。

木色質地的桌椅襯著簡單燈飾是相當舒適的空間

店內擺設有扭蛋機，即便是公園的小朋友想來看扭蛋，店員也是相當熱情的打招呼

👉The Fun樂房早午餐-華興店 菜單

The Fun樂房早午餐是吐司專賣，有吐司三明治、厚切山形吐司、厚片吐司等系列招牌吐司，吐司都會先用烤台香煎口感酥脆，今天點的小米奶油球、肉醬起士薯條也都很有特色，很推薦喔~

🔸起士厚雞腿排 $130

先把土司香煎上色，微焦口感香酥，起士厚雞腿排用的是起士醬，味道香濃，疊上煎蛋、生菜和超厚雞腿排，有著小山一樣高~雞腿排看得出來是特別挑選，已除去骨頭可以大口朵頤，肉感豐厚且相當多汁。

這麼厚切真的是誠意十足

🔸經典花生培根 $105

鬆軟帶點紮實的厚切山形吐司是樂房經典，培根煎得肉汁橫溢滿肉香，生菜、起司片夾上培根和滑蛋，最後挖上一匙花生醬口味抹入，甜鹹的滋味溶入培根肉香，是今天一早滿滿的幸福。

🔸經典蜂蜜奶油鬆餅 $130

奶油鬆餅現點現做，有著QQ的口感，均勻地灑上糖粉、畫上蜂蜜，最後在擠上一簇奶油；蜂蜜與糖粉搭配不會過甜，吃得時候挖上一點奶油會再多些冰涼口感，相當有趣。

🔸小米奶油球 $60

🔸肉醬起士薯條 $90

小點心點了小米奶油球與肉醬起士薯條，小米奶油球不只可愛還吃著很Q，有著多一點的麻糬口感，熱熱的吃超好吃；薯條淋上肉醬起司很特別，肉醬讓起司多了鹹香層次，起司醬不容易凝固，可以包圍薯條讓風味更加倍。

光是這滿滿起司的薯條早餐吃真的好罪惡啊

🔸紅茶歐蕾 $60

🔸蜜桃乳酸氣泡飲 $80

🔸拿鐵咖啡 $80

紅茶醇香加入鮮奶，乳香比例合適，順著喝由乳香漸入茶香；拿鐵咖啡的牛奶綜合濃苦味，是相互搭配的柔和口感，早餐就是需要來杯咖啡，順口也提神；The Fun樂房早午餐還有推出風味氣跑水，蜜桃乳酸有著水蜜桃的甜香還有著點點的乳酸口感，隨著入喉的氣泡再竄出口中，有得滿分的清涼感。

如果你也想拿到戶外用餐，鮮豔的蜜桃乳酸氣泡飲會是你的好選擇~

👉COWORKING SPACE 350元快剪、設計師共享空間

若是早期有來過The Fun樂房，一定會發現稍微不一樣的地方，後方空間與 COWORKING SPACE 350快剪結合，打造出同樣潔白氛圍感的造型快剪店；相較於百元剪髮提供更細膩的服務，費用又比設計師更為合宜，使用前方螢幕挑選服務搭配還有額外優惠。而且這個空間不只服務消費者，也同時提供空間租借給髮型設計師，省去開店成本自由安排上班時間，達到互惠互利的雙贏模式。

👉The Fun樂房早午餐-華興店 營業時間地址

The Fun樂房早午餐-華興店

電話 : 03 555 1789

時間 : 08:00 ~ 17:00

地址 : 新竹縣竹北市華興街350號

粉專 : https://www.facebook.com/TheFun.1789

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