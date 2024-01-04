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日本【TOP5 福岡溫泉飯店】免費泡溫泉+免費宵夜！

2024-01-04 16:03:54 30以後 人氣：102
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窩客好文

30以後

發表篇數：87篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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福岡溫泉飯店 | 福岡泡溫泉住哪裡福岡溫泉飯店福岡市內溫泉飯店福岡近郊溫泉推薦有哪些？福岡是九州地區最大的城市，又被稱為了「九州的玄關」，且因臨海所以漁業發達，天然的美景也相當多。當地就有機場許多班機可以直飛到福岡本地，且機場離市區也不遠只需要5分鐘就能到市區博多，福岡有知名的博多拉麵、歷史悠久的神社、養顏美容的福岡溫泉，是很值得造訪的一個地區。更多有關福岡住宿推薦

 

福岡溫泉住宿

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與博多車站共構因此從7號出口就能直通飯店，隔壁就有知名超商，對面是觀光客最愛的電器行，還提供專用的停車場，一天只要2000円，給自駕的旅客帶來很大的便利。是一間交通機能非常好的福岡溫泉飯店。

飯店內有露天泳池、按摩浴缸、足湯，每項設施開放的時間與限制都不同，實際建議還是詢問櫃檯才比較保險，泳池旁邊還放了很多發呆亭可以使用，不下水也能在池畔曬日光浴。除此以外還有天然的溫泉大浴場，一天開放兩個時段，泡完旁邊就有寬敞明亮的盥洗室可以使用。

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房間非常大明亮現代的裝潢住起來很舒適，空間中的設備都是使用平版操控的，也有提供膠囊咖啡可以喝，但冰箱內的飲料是需付費的，樓下就有超商所以其實也很方便。備品都有提供齊全使用ELLE SPA的沐浴組，早餐以西式為主口味選擇很多。

Miyako Hotel Hakata → BOOKING訂房 | 

 

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距離車站只需要步行7分鐘的時間，位於博多運河正中間所以逛街很方便，附近不只商場很多，便利商店、藥妝店選擇也很多，對於喜歡逛街的血拚族是最好的選擇 ! 

房間的房間沒有特別大，但放入行李廂還是不會太擁擠，貼心的把開關都設置在床頭，電器與備品都有提供，還有提供浴衣可以穿去泡湯。房內沒有浴缸，但可以到公共浴池泡澡。服務人員的態度親切熱情，大廳也全天候提供咖啡可以喝，退房後也能暫時寄放行李。

大浴場在3樓男女湯有不同的裝潢風格，都是走沉穩大器的昏暗風格，氛圍感讓人不由自主的放鬆慵懶了起來，除了溫泉以外還有三溫暖設施可以使用，很多旅客都在此休憩為隔日的旅行緒電。出來後也有自動販賣機、製冰機、洗衣機等設施可以使用。

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早餐的選擇媲美五星級豪華buffer，日式、西式有很多餐點可以選擇，旅客都留下了很好的評價，是一間泡湯也舒適、早餐美味、房間舒適的福岡溫泉飯店。

THE BLOSSOM HAKATA Premier → BOOKING訂房 | 

 

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可以一泊二食的度假村，因為面海所以景緻非常的漂亮，是少數又能泡溫泉又能看海景的福岡溫泉飯店。

每一間飯店都有附上露台可以看到海的美景，大廳有許多不同尺寸、花樣的浴衣可以選擇。飯店的客房都很寬敞，還有小客廳可以聊天休息。另外還有鋪設榻榻米的和室空間可以使用。衣櫥內有小提籃可以裝著泡湯用品，非常貼心。MINI吧提供特別的昆布茶，受到旅客喜愛一樓的禮品店就能買到。害羞的人可以挑選在房內就有私人溫泉的房型，搭配一旁的海景非常舒服。

穿上浴衣就能到大浴場享受道地的日式溫泉，也有盥洗空間提供全套的沐浴品可以使用，大浴場有分室內及室外，室外打造成無邊際的泉池，看著整片海景非常愜意慵懶。也有分熱水池及冷水池可以選擇，還有SPA岩盤浴空間可以付費享受。

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飯店內的一泊二食很精緻美味，晚上館內也有酒吧可以小酌，而早上的酒吧則提供免費的咖啡與茶讓旅客享用。

晴海阿瑪內度假村 → BOOKING訂房 | 

 

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飯店臨海所以可以看到海天一線的美景，許多人會特地早起邊泡溫泉邊等日出，是非常好的旅遊回憶。距離別府車站大概10分鐘的步程距離而已。

這間飯店經營悠久可以看到很多歷史的痕跡，但整體打掃得非常乾淨，採和洋的風格，使用榻榻米鋪設地板，又提供高級床鋪讓旅客一覺好眠。部分的客房內是可以有私人湯屋的，若害羞不想到大浴場可以選擇這樣的房型。基本的品及設施都有提供，可以滿足旅客的需求。飯店還貼心附有日式茶壺及抹茶粉可以品嚐道地的喫茶文化。

櫃子內有毛巾、泡澡巾、免洗襪等用具，是用於去大浴場泡湯使用的。共有兩個浴場一個在6樓是展望露天風呂，和7樓的展望大浴場，兩個空間都能看到大海，只是戶外室內之分而已。因為可以看日出日落因此6樓的露天風呂就更受歡迎，泡完溫泉就能到販賣機投飲料來喝，非常舒適。

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非常推薦可以選擇一泊二食的方案，可以在房間內享受會席料理，日式的懷石料理絕對讓你永生難忘，是一間受到很多人喜愛的福岡溫泉飯店。

海薰宿新松實旅館 → BOOKING訂房 | 

 

5. 一壺天日式旅館

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這間由布院住宿距離由布院站步行約35分鐘路程，約5分鐘的車程，若是自行開車前往的住客，這裡亦附有免費的停車場。雖然旅館距離車站較遠，但一走近就會被其裝潢所吸引，館內設備亦相當有質感，值得一訪。

這間旅館提供多種房型選擇，從雙人房到八人房，不論是情侶甜蜜出遊或攜老扶幼來家庭旅遊的旅客都相當友善。每間房型皆附有私人露臺，房間風格及露臺設計別出心裁，一踏進就能感受到裝潢上滿滿的用心且每個房型的風格皆不同，部分還有附設客廳。總之，不論選擇哪個房型皆能為旅客帶來典雅、寬闊、舒適的住房體驗，在溫泉浴池裡泡湯更可一覽窗外的美景，為身心靈帶來富足的感受。

館內設有溫泉浴池，所有客房附有熱水按摩池的私人衛浴並提供基本所需之備品。房間寬敞舒適，冰箱的飲料啤酒皆可以取用。早餐、晚餐皆可在獨立包廂中享用，住宿體驗相當尊貴。

一壺天日式旅館 →  BOOKING訂房 | 

 

→ 閱讀更多TOP25福岡溫泉飯店推薦【2024】

 

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