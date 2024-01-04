福岡溫泉飯店 | 福岡泡溫泉住哪裡？福岡溫泉飯店、福岡市內溫泉飯店、福岡近郊溫泉推薦有哪些？福岡是九州地區最大的城市，又被稱為了「九州的玄關」，且因臨海所以漁業發達，天然的美景也相當多。當地就有機場許多班機可以直飛到福岡本地，且機場離市區也不遠只需要5分鐘就能到市區博多，福岡有知名的博多拉麵、歷史悠久的神社、養顏美容的福岡溫泉，是很值得造訪的一個地區。更多有關福岡住宿推薦

福岡溫泉住宿

與博多車站共構因此從7號出口就能直通飯店，隔壁就有知名超商，對面是觀光客最愛的電器行，還提供專用的停車場，一天只要2000円，給自駕的旅客帶來很大的便利。是一間交通機能非常好的福岡溫泉飯店。

飯店內有露天泳池、按摩浴缸、足湯，每項設施開放的時間與限制都不同，實際建議還是詢問櫃檯才比較保險，泳池旁邊還放了很多發呆亭可以使用，不下水也能在池畔曬日光浴。除此以外還有天然的溫泉大浴場，一天開放兩個時段，泡完旁邊就有寬敞明亮的盥洗室可以使用。

房間非常大明亮現代的裝潢住起來很舒適，空間中的設備都是使用平版操控的，也有提供膠囊咖啡可以喝，但冰箱內的飲料是需付費的，樓下就有超商所以其實也很方便。備品都有提供齊全使用ELLE SPA的沐浴組，早餐以西式為主口味選擇很多。

Miyako Hotel Hakata → BOOKING訂房 |

距離車站只需要步行7分鐘的時間，位於博多運河正中間所以逛街很方便，附近不只商場很多，便利商店、藥妝店選擇也很多，對於喜歡逛街的血拚族是最好的選擇 !

房間的房間沒有特別大，但放入行李廂還是不會太擁擠，貼心的把開關都設置在床頭，電器與備品都有提供，還有提供浴衣可以穿去泡湯。房內沒有浴缸，但可以到公共浴池泡澡。服務人員的態度親切熱情，大廳也全天候提供咖啡可以喝，退房後也能暫時寄放行李。

大浴場在3樓男女湯有不同的裝潢風格，都是走沉穩大器的昏暗風格，氛圍感讓人不由自主的放鬆慵懶了起來，除了溫泉以外還有三溫暖設施可以使用，很多旅客都在此休憩為隔日的旅行緒電。出來後也有自動販賣機、製冰機、洗衣機等設施可以使用。

早餐的選擇媲美五星級豪華buffer，日式、西式有很多餐點可以選擇，旅客都留下了很好的評價，是一間泡湯也舒適、早餐美味、房間舒適的福岡溫泉飯店。

THE BLOSSOM HAKATA Premier → BOOKING訂房 |

可以一泊二食的度假村，因為面海所以景緻非常的漂亮，是少數又能泡溫泉又能看海景的福岡溫泉飯店。

每一間飯店都有附上露台可以看到海的美景，大廳有許多不同尺寸、花樣的浴衣可以選擇。飯店的客房都很寬敞，還有小客廳可以聊天休息。另外還有鋪設榻榻米的和室空間可以使用。衣櫥內有小提籃可以裝著泡湯用品，非常貼心。MINI吧提供特別的昆布茶，受到旅客喜愛一樓的禮品店就能買到。害羞的人可以挑選在房內就有私人溫泉的房型，搭配一旁的海景非常舒服。

穿上浴衣就能到大浴場享受道地的日式溫泉，也有盥洗空間提供全套的沐浴品可以使用，大浴場有分室內及室外，室外打造成無邊際的泉池，看著整片海景非常愜意慵懶。也有分熱水池及冷水池可以選擇，還有SPA岩盤浴空間可以付費享受。

飯店內的一泊二食很精緻美味，晚上館內也有酒吧可以小酌，而早上的酒吧則提供免費的咖啡與茶讓旅客享用。

晴海阿瑪內度假村 → BOOKING訂房 |

飯店臨海所以可以看到海天一線的美景，許多人會特地早起邊泡溫泉邊等日出，是非常好的旅遊回憶。距離別府車站大概10分鐘的步程距離而已。

這間飯店經營悠久可以看到很多歷史的痕跡，但整體打掃得非常乾淨，採和洋的風格，使用榻榻米鋪設地板，又提供高級床鋪讓旅客一覺好眠。部分的客房內是可以有私人湯屋的，若害羞不想到大浴場可以選擇這樣的房型。基本的品及設施都有提供，可以滿足旅客的需求。飯店還貼心附有日式茶壺及抹茶粉可以品嚐道地的喫茶文化。

櫃子內有毛巾、泡澡巾、免洗襪等用具，是用於去大浴場泡湯使用的。共有兩個浴場一個在6樓是展望露天風呂，和7樓的展望大浴場，兩個空間都能看到大海，只是戶外室內之分而已。因為可以看日出日落因此6樓的露天風呂就更受歡迎，泡完溫泉就能到販賣機投飲料來喝，非常舒適。

非常推薦可以選擇一泊二食的方案，可以在房間內享受會席料理，日式的懷石料理絕對讓你永生難忘，是一間受到很多人喜愛的福岡溫泉飯店。

海薰宿新松實旅館 → BOOKING訂房 |

5. 一壺天日式旅館

這間由布院住宿距離由布院站步行約35分鐘路程，約5分鐘的車程，若是自行開車前往的住客，這裡亦附有免費的停車場。雖然旅館距離車站較遠，但一走近就會被其裝潢所吸引，館內設備亦相當有質感，值得一訪。

這間旅館提供多種房型選擇，從雙人房到八人房，不論是情侶甜蜜出遊或攜老扶幼來家庭旅遊的旅客都相當友善。每間房型皆附有私人露臺，房間風格及露臺設計別出心裁，一踏進就能感受到裝潢上滿滿的用心且每個房型的風格皆不同，部分還有附設客廳。總之，不論選擇哪個房型皆能為旅客帶來典雅、寬闊、舒適的住房體驗，在溫泉浴池裡泡湯更可一覽窗外的美景，為身心靈帶來富足的感受。

館內設有溫泉浴池，所有客房附有熱水按摩池的私人衛浴並提供基本所需之備品。房間寬敞舒適，冰箱的飲料啤酒皆可以取用。早餐、晚餐皆可在獨立包廂中享用，住宿體驗相當尊貴。

一壺天日式旅館 → BOOKING訂房 |

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