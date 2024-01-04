台中必吃重慶火鍋推薦！旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋的風間餐飲集團再創新品牌，這次新品牌進軍火鍋市場，推出主打道地重慶牛油麻辣鍋的重慶火鍋緋花，地點就在台中老虎城唐吉訶德旁，特色四宮格火鍋，入桌還享多樣項目免費吃，開幕首三天還有買一送一優惠

重慶火鍋緋花慶開幕活動

第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」：

活動日期：2023/12/22~24 限時3天

活動內容：凡點重慶牛油鍋連續三天每日限量前50組贈價值320元的酸菜魚湯底

第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰：

活動日期：2023/12/25-12/31 限時7天

活動內容：只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟即可獲得『黑糖冰粉』乙份（價值近100元）。若沒通過也別難過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份（價值近50元），每日限量100位參賽者

重慶火鍋緋花位置

重慶火鍋緋花位在台中西屯區河南路三段，就在台中老虎城的B1樓，最近台中夯到不行的唐吉訶德旁邊，外觀相當低調不顯眼，充滿神秘感

重慶火鍋緋花環境

重慶火鍋緋花整體裝潢是以走訪重慶城為概念，利用多種建材及光影打造重慶獨有的霧都意象，而座位區是採半包廂及一般包廂的形式，不僅增加了顧客的隱私用餐空間，更呈現出大家小家圍爐齊聚的重慶城鎮之美

重慶火鍋緋花小料台

重慶火鍋緋花小料台除了提供多達20幾種的道地重慶佐料外，還有供應多種涼拌小菜及當季水果，都是無限享用

小菜及水果都是依當天為主，小菜的部分有3-4種，水果會有兩種

小料台還有十三香魚薯條，吃起來口感脆脆的，就像餅乾一樣，撒上十三香，香氣濃厚，尾韻帶點小辣風味，會讓人越吃越涮嘴

還有這鍋蘿蔔燉牛肉也是無限放題，一出爐就被搶空，香氣超迷人，用湯匙一撈滿滿都是料，裡頭的牛肉跟蘿蔔都燉煮的相當入味，單吃或配飯都超讚

重慶火鍋緋花內用不僅讓你白飯爽爽吃，除了剛剛的蘿蔔燉牛肉，還有一大鍋超銷魂的滷肉，肥瘦勻稱，淋在白飯上頭，鹹香中帶點微甜，扒上個幾碗都沒問題

重慶火鍋緋花菜單

重慶火鍋緋花消費方式

重慶火鍋緋花是採用平板電腦點餐，平板上頭都有清楚標示品名及價格，用餐時間為100分鐘，身高一百一十公分以上每人酌收基本費100元，所有餐點需另收10%服務費

入桌後會先送上開胃四重奏來招待顧客

第一重「小吊梨湯」：以水梨及白木耳，經過費時燉煮而成的小吊梨湯，喝起來甜甜的，暖心又暖胃

第二重「酸辣涼粉」：採用綠豆粉至過而成的涼粉，Q勁十足，酸中帶辣，辣中帶麻，超涮嘴

第三重「涼拌腐竹」：爽脆的涼拌腐竹，裡頭還添加了小黃瓜絲及黑木耳，清爽又開胃

第四重「鹿谷茶梅」：採用鹿谷茶梅，果肉香脆，酸爽又多汁，這道超解膩

除了招待的四重奏，小料台還有各式各樣的涼拌小菜、蘿蔔燉牛肉、魯肉飯、十三香魚薯條及當季水果可以無限享用

四川椒麻拌麵 168元

這道四川椒麻拌麵也是重慶特色的熟食小吃之一，再吃之前記得拌均勻，麵條Q彈不過爛，吸附著特製醬汁，一入口就感受到椒麻香氣，辣度大概是小辣偏中辣，香辣過癮令人吮指回味

重慶小酥肉 188元

來到重慶火鍋緋花必點的特色餐點之一，採用豬肉先醃製過，再裹粉下去炸至金黃色澤，外皮香酥脆口，裡頭豬肉紮實帶點咬勁，尾韻帶有小辣及麻香味，單吃超涮嘴，還可以沾著重慶牛油鍋享用別有一番風味

酸辣土豆絲 168元

糖糖最愛的酸辣土豆絲，將馬鈴薯切成絲狀，口感爽脆，酸中帶辣超開胃，這裡的酸辣土豆絲底下會加熱，糖糖個人還是比較習慣吃涼拌的酸辣土豆絲

重慶牛油鍋 320元／四宮格

重慶火鍋緋花的招牌鍋底重慶牛油鍋，採用十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚的純牛油鍋，辣度大概是中辣以上，平時不太吃辣的朋友可能吃完會噴火（笑），不管是涮肉還是煮內臟類都超讚

酸菜魚鍋 220元／四宮格

喜歡吃酸菜魚的朋友在重慶火鍋緋花也吃得到，採用自家醃製的酸菜入鍋熬煮，湯頭酸度剛剛好，本來以為只是單純的湯頭，沒想到用湯匙一撈，裡頭還有滿滿的鱸魚片，用料非常實在

番茄鍋 240元／四宮格

剛剛的招牌重慶牛油鍋跟酸菜魚鍋都是會辣的，如果不吃辣的朋友可以選番茄鍋或是蕈菇鍋，番茄鍋是採用新鮮番茄下去熬煮，裡頭還可以撈到新鮮的番茄果肉，湯頭喝起來酸V呀酸V的非常爽口

桐德松阪豬 428元

選用100%純種盤克夏黑豚，採用最珍貴的黃金六兩松阪肉，有著完美比例的霜降油花，油脂分布勻稱，有著豚肉界中神戶和牛等級的稱號，口感Q脆帶有咬勁，帶著迷人的油脂香氣

美國Prime牛五花 588元

嚴選美國Prime等級的牛五花，取自胸腹部，有著豐富油脂，入鍋涮煮至七分熟，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

嫩鴨血 88元

喜歡吃鴨血的朋友，糖糖超推重慶火鍋緋花的嫩鴨血，採用純100%的鴨血製作，建議直接煮麻辣鍋中，吸附著麻辣鍋的湯底精華，口感超Q嫩，咬下去還會爆汁呢

天梯 128元

天梯也是外面比較少見的食材，天梯是豬的上顎，下鍋建議煮1-2分鐘，吃起來爽脆彈牙，不會有腥味

奶油白菜 88元

蔬菜類糖糖點了奶油白菜跟山茼蒿，都是外面比較不常見的蔬菜，奶油白菜看起來跟青江菜有點像，不過味道可是大不同呢，口感清脆鮮甜，尾韻還帶有淡淡奶油香

山茼蒿 88元

冬天必吃的山茼蒿，帶有獨特的香氣的，口感爽脆多汁，煮火鍋超讚

水果玉米 168元

重慶火鍋緋花的玉米是採用香甜的水果玉米，特別的是只要點水果玉米的朋友們，煮好後服務人員會在桌邊為大家切玉米，變成好入口的玉米粒，可以優雅地品嘗玉米，不用豪邁啃食，水果玉米吃起來非常清甜又多汁

招牌手工蝦滑 328元

重慶火鍋緋花的招牌手工蝦滑造型好特別，是一個葉子的形狀，採用蝦子製成的蝦漿，裡頭還可以看到真材實料的鮮蝦

這道一樣有桌邊服務，服務人員會將蝦滑用成丸狀再下鍋，口感相當Q彈，裡頭還可以吃到鮮甜又彈牙的蝦肉，用料超實在

紅糖糍粑 98元

紅糖糍粑是重慶的特色小吃之一，有點像炸糯米，將外皮炸至金黃色澤，裡頭帶有微Q口感，淋上紅糖再撒上些許紅糖粉點綴，香酥帶點微甜滋味，整體吃起來不會太過甜膩

黑糖冰粉 98元

最近夯到不行的冰粉在重慶火鍋緋花也吃得到發，以黑糖為基底，裡頭搭配冰粉、火龍果、青堤子、白芝麻等，冰粉口感超古溜，有點像愛玉的口感，整體吃起來冰冰涼涼的，甜而不膩超爽口

風間餐飲集團新品牌「重慶火鍋緋花」，主打道地重慶牛油麻辣鍋，台中特色四宮格火鍋，還可以吃到多款重慶特色料理，入桌享多樣項目免費吃，另外於12/22-12/24開幕首三天還有買一送一優惠，每日限量前50組贈價值320元的酸菜魚湯底